Ривненская АЭС возобновила работу энергоблока №4

Ривненская АЭС в 07:52 14 мая вывела энергоблок №4 из "горячего резерва" и подключила его к энергосети.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

По состоянию на 12:00 мощность составляла 70% от номинальной. В то же время в связи с балансовым ограничением в 11:25 была начата разгрузка энергоблока №3 РАЭС до уровня 60% от номинальной мощности.

За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились три энергоблока с суммарной нагрузкой 1835 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, четвертый блок РАЭС из-за балансовых ограничений 12 мая в 01:38 был отключен от энергосистемы и переведен в "горячий резерв".

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.