Транзит российской нефти в мае упадет на 40%, – "Укртранснафта"

Из-за снижения спроса со стороны НПЗ в Восточной Европе транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в мае 2020 года снизится на 40%.

Об этом сообщил Николай Гавриленко, глава дивизиона "Нефть" НАК "Нафтогаз Украины" и генеральный директор АО "Укртранснафта", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"На май месяц мы получили снижение объема транзита нефти на очень существенную для нас величину – до 750 тыс. тонн. По сути мы получили 40% снижения объема прокачки на заводы Чехии, Словакии и Венгрии", – сообщил Гавриленко, добавив, что нормативным для компании является транзит 1,3 млн тонн нефти.

Гавриленко выразил надежду, что вскоре потребительский спрос на нефть вырастет и ситуация стабилизируется

"Для меня первично – это восстановление потребительского спроса Я надеюсь, что он, по всей видимости, приведет и к повышению стоимости нефти", – добавил Гавриленко.

В то же время он отметил, что в перспективе транзит нефти по "Дружбе" будет снижаться из-за реализации европейскими странами директивы о диверсификации источников поставок энергии, согласно которой импорт с одного направления не должен превышать 30%.

"Не от нас зависят объемы транзита через Украину. То, что в наших силах, мы делаем. Даже не в тарифах вопрос. У нас абсолютно конкурентные тарифы, к уровню европейских может несколько ниже за счет некоторых нюансов, но тарифы ничего не изменят. Объемы загрузки трех заводов на территории Словакии, Венгрии и Чехии зависят от их собственников", – добавил он.

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Как сообщалось, транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% – до 750,5 тыс. тонн.

Доходы от транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" формируют основную часть прибыли "Укртранснафты".

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" имеет общую протяжность 4,767 тыс. км и проходит по территории 19 областей Украины. Пропускная способность системы на входе 114 млн тонн в год, на выходе 56,3 млн тонн в год. "Укртранснафта" владеет 11 резервуарными парками общей емкостью 1,083 млн кубометров. Объем транспортировки нефти в 2018 году составил 15,43 млн тонн (-3,7% к 2017 году).

В состав нефтетранспортной системы входит МНТ "Пивденный". Он введен в эксплуатацию в 2001 году для перевалки сырой нефти. Его проектная мощность составляет 14,5 млн тонн в год. Объем резервуарного парка - 200 тыс. кубометров. Причал терминала позволяет принимать суда с дедвейтом от 35 до 150 тыс. тонн.