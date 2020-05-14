"Газпром" потерял 20% объемов экспорта газа за квартал

Экспорт газа российского энергетического холдинга "Газпром" сократился в первом квартале почти на 20% на фоне слабого спроса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с экспортной статистикой, передает БизнесЦензор.

По данным собеседника агентства, экспорт "Газпрома" в Европу, включая Турцию, сократился на 19,2% в годовом выражении – до 39,62 млрд кубометров газа.

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Как сообщалось, по расчетам российских СМИ, головная компания ОАО "Газпром" в первом квартале 2020 года получила 306,23 млрд рублей (около $4,14 млрд) убытка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), тогда как за аналогичный период 2019 года компания получила 199,47 млрд рублей ($2,69 млрд) чистой прибыли.

"Газпром" ожидает сокращения экспорта газа в 2020 году на 16,4% – с 199,2 млрд до 166,6 млрд куб. м. При этом средняя цена газа упадет на 37% – с $210,6 до $133 за тысячу кубометров.