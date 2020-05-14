В порту "Рени" возобновил работу нефтеперевалочный терминал

В морском порту "Рени" после реконструкции возобновляет работу нефтеперевалочный терминал.

Об этом сообщили в компании-операторе терминала Terra Capital Limited, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание Нефтерынок.

Терминал состоит из резервуарного парка общим объемом 12,2 тыс. кубометров, авто- и ж/д эстакад, а также причала, способного принимать суда дедвейтом 5-7 тыс. тонн.

"Помимо возможности комплексной перевалки светлых нефтепродуктов, терминал оборудован собственной котельной для производства пара, что дает возможность дополнительно осуществлять перевалку темных нефтепродуктов", – сообщил представитель компании Денис Москаленко.

В компании уточнили, что в 2019 году терминал получил лицензию на хранение нефтепродуктов, а в мае 2020 года после оборудования уровнемерами и расходомерами, был получен статус акцизного склада.

По расчетам компании, терминал ориентирован прежде всего на южный регион Украины и Молдовы.

"Терминал находится в зоне таможенного контроля, поэтому наша инфраструктура будет интересна для покупателей, маршруты поставок которых предусматривают использование как морского, так и речного флота", – пояснил Москаленко.