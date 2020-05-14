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Авиакомпания Emirates возобновит регулярные рейсы с 21 мая

Авиакомпания Emirates возобновит регулярные рейсы с 21 мая

Авиакомпания Emirates возобновит регулярные рейсы с 21 мая, тогда как flydubai продлила приостановку полетной программы до 4 июня из-за решения авиационных властей ОАЭ.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Маршрутная сеть Emirates будет включать рейсы из Дубая в Лондон, Франкфурт, Париж, Милан, Мадрид, Чикаго, Торонто, Сидней и Мельбурн.

Ими смогут воспользоваться только пассажиры, имеющие право на въезд в страну, в которую они следуют.

Также Emirates возобновит транзитные перевозки через Дубай. На первом этапе они будут доступны только для путешествий между Великобританией и Австралией.

Авиационные власти ОАЭ ограничили регулярное пассажирское авиасообщение в стране в конце марта в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19. Авиакомпаниям разрешили выполнять в прежнем режиме только грузовые рейсы и ограниченное число рейсов для вывоза пассажиров домой.

Автор: 

ОАЕ (195) авіасполучення (2507)


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