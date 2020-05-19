Офис бизнес-омбудсмена зафиксировал рост количества жалоб бизнеса на действия властей

За первый квартал Офис бизнес-омбудсмена получил 462 обращения от предпринимателей, что на 12% больше, чем за предыдущие три месяца, и на 13% – по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Как сообщает Совет бизнес-омбудсмена, количество жалоб бизнеса на действия властей выросло, несмотря на спад деловой активности в стране во второй половине марте, передает БизнесЦензор.

Согласно данным Офиса бизнес-омбудсмена, в то же время было закрыто 295 дел, что на 18% больше предыдущего квартала.

При этом предприниматели начали обращаться с новыми проблемами, которые касались непосредственно влияния карантина на бизнес: запрет реэкспорта медицинской продукции, отказ в регистрации налогоплательщика, необоснованные распоряжения о закрытии магазинов, безосновательный запрет проведения обучения онлайн.

"В этом квартале мы помогли бизнеса вернуть и сэкономить 231 млн грн. Кроме этого, прекратили десятки случаев нарушений госслужащих, помогли выполнить решения судов, закрыть безосновательные уголовные дела, получить разрешения и лицензии", – подчеркнул бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицки.

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В том числе, 58%, или 270 жалоб, касались налоговых вопросов – чаще всего предприниматели жаловались на остановку налоговых накладных (108 жалоб) и на налоговые проверки (90).

Еще 33 жалобы поступили на действия местных органов власти, тогда как в предыдущем квартале таких было всего девять. Кроме того, 32 жалобы касались действий Национальной полиции (в четвертом квартале прошлого года таких было 29), из них 19 – на процессуальные злоупотребления.