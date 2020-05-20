Рада пересмотрит изменения в регламент, внесенные для принятия "антиКоломойского" закона

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по особой процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3415 в первом чтении проголосовали 292 народных депутата.

Законопроектом предлагается изменить особую процедуру рассмотрения законопроектов во втором чтении, которую Верховная Рада ввела в апреле.

В частности, предлагается установить ограниченный срок действия этой процедуры – в течение установленного Кабинетом министров карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.

При этом законопроектом предлагается: увеличить нижнюю границу применения особой процедуры с 500 до 1000 предложений (поправок), предоставить право каждому депутату определять по одной отклоненной Комитетом поправке к каждой статье (пункту) принятого в первом чтении проекта, настаивать на их голосовании с ограничением общего времени на их обоснование до 5 минут.

Проектом также предлагается "установить, что законопроекты, по которым было принято решение о рассмотрении их в другом чтении по особой процедуре, рассматриваются по этой процедуре и после отмены установленного Кабинетом министров карантина.

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Как сообщалось, в апреле Верховная Рада внесла изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.

Спикер Дмитрий Разумков пояснил необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.