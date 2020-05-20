Кабмин ввел "адаптивный карантин", разрешив работу транспорта и детсадов (обновлено)
Кабинет министров на заседании в среду, 20 мая, принял постановление о переходе к так называемому "адаптивному карантину", который позволит местным властям принимать решение о смягчении ограничений, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект постановления были принят с доработкой в однодневный срок.
Соответствующее решение представил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Проектом предлагается установить с 22 мая 2020 год по 22 июня 2020 года на территории Украины карантин с учетом ситуации в регионах. Этот так называемый "адаптивный карантин", о котором мы говорили", – сказал Степанов.
По словам министра, предлагается установить критерии, которые позволят местным властям принимать решение о смягчении ограничений. В частности, в регионе за последние 7 дней должно быть зарегистрировано менее 12 случаев коронавирусной болезни на 100 тыс. населения, загруженность больниц для лечения таких больных должна составлять менее 50%, а количество тестирований методами ПЛР и ИФА должно превышать 12 тысяч на 100 тыс. населения за неделю.
Степанов уточнил, что смягчения ограничений в рамках "адаптивного карантина" предусматривают 5 этапов с интервалом в 10 дней.
Согласно решению правительства, с 22 мая в тех регионах, где эпидемиологические показатели соответствуют установленным Минздравом критериям, восстанавливается работа общественного транспорта. Кроме того, с 25 мая должна быть восстановлена работа метрополитена, а также детских садов.
"Межобластные перевозки мы пока не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать. Подчеркиваю лишь при условии, что во всех областях эпидемиологическая ситуация будет позволять. При этом будут локальные ограничения, решения по которым будут приниматься совместно с местными властями, чтобы не экспортировать вирус по всей стране. Это и есть модель адаптивного карантина", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщалось, Шмыгаль также сообщил, что вопрос восстановления рейсовых авиаперевозок и открытии аэропортов будет рассматриваться после 15 июня, когда страны-партнеры начнут открывать свои границы, однако межгосударственные автобусные и железнодорожные перевозки разрешены.
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Brexit, Bitcoin и PirateBay и множество других крошечных способов, которыми люди не будут делать то, что им говорят. Антиглобалисты, слева и справа, набирают популярность во всем мире.
То, от чего Вы страдаете, это потеря контроля над повествованием. Что Вам действительно нужно, так это новая история. Кое-что, чтобы внушить всем чувство общей цели. Чтобы напугать их, отвлечь их и занять их.
Вам нужна угроза, то, что заставит всех «собраться вместе». Отложить в сторону «разногласия» и «ненависть», и все работают вместе, чтобы противостоять «общему врагу»
А враги, такие как пирожные и лимонад, всегда приносят больше удовольствия, когда Вы их готовите сами.
Вот 10 шагов, которые Вы должны использовать, если хотите превратить неопасный вирус в глобальный захват власти.
1) Начните с плохо определенного вируса, добавьте для него неточный тест и предложите как можно большему числу смертельно или критически больных людей проходить повторный тест до тех пор, пока он не даст положительный результат.
2) Сообщайте о неизбежно очень высоких показателях смертности но не уточняйте, умерли ли эти люди ОТ вируса или просто С ним.
Постоянно говорите о том, что службы здравоохранения переполнены из-за «R0» (высокой заражаемости вируса).
(Но это чепуха. Высокое значение R0 не имеет значения, если вирус безвреден для большинства людей, с которыми он сталкивается. Простуда имеет R0 между 2-3 , почти так же, как SARSCOV2 . Это также может убить уязвимых людей, иногда в больших количествах.)
3) Создайте «ответ» на «кризис», который разворачивает обширную сеть авторитарных мер , некоторые из которых планировались в течение длительного времени, и только меньшинство из которых имеет какое-либо возможное применение для предотвращения пандемии. (Обязательно отмените выборы до дальнейшего уведомления и значительно увеличьте полномочия полиции по аресту и наблюдению)
4) Закройте все больницы, кроме «ковидных случаев». Отмените плановые операции, диализ почек, лечение рака, обычные консультации врачей общей практики и все «неотложные медицинские услуги». Таким образом, неизбежно возрастает смертность от всех причин.
5) Измените свои законы множеством способов, чтобы почти все эти новые смерти обошли нормальные проверки и противовесы и были бы легко диагностированы как «связанные с covid-19» , либо с помощью неточного теста, либо просто по «клинической картине».
6) В случае, если некоторые лечащие врачи неохотно соглашаются с этим, измените закон, чтобы разрешить одному врачу, который, возможно, даже не видел рассматриваемого пациента, поставить диагноз covid19 по своему усмотрению.
7) Сообщите о поразительном количестве «новых случаев», которые Вы обнаружите в результате этих различных манипуляций, в качестве доказательства того, насколько важны новые авторитарные меры для «спасения жизней».
8) Вводите обязательное «Не реанимировать» (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hsj.co.uk%2Fcoronavirus%2Funprecedented-number-of-dnr-orders-for-learning-disabilities-patients%2F7027480.article https://www.hsj.co.uk/coronavirus/unprecedented-number-of-dnr-orders-for-learning-disabilities-patients/7027480.article ) для любой демографической группы, которую вы считаете бесполезными "едоками". (Если есть сомнения, говорите о человеческих страданиях, ограниченных ресурсах здравоохранения и вентиляции)
Введите экспериментальные протоколы лечения, которые не дают больному шансов выжить.
9) Не забудьте добавить любую последующую смерть к общему количеству.
10) Убедитесь, что СМИ называют любого, кто ставит под сомнение какую-либо часть этого процесса, «теоретиком заговора».
Эти десять шагов позволят вам создать квазифашистское полицейское государство. При этом недалекие обыватели на самом деле будут критиковать Вас за то, что Вы недостаточно жестки и жестоки к нарушителям "карантина", и просить еще большего.
Однако мы уже понимаем реальные причины "эпидемии".
Ну серьезно! Если кто-то считает, что есть рациональная мысль или данные, которые оправдывают глобальную гейтсовскую официальную позицию и нескрываемую деятельность, сообщите мне, пожалуйста.
41 830 тыс. (все население) разделим на 100 тыс. получается 418,3 ... умножаем на 11,9 чел (это же меньше 12??) и делим на 7 дней, -- итого 711 человек в день ... при такой заболеваемости можно уже снимать ограничения...
Для справки: за 20 мая 364 новых случая болезни...
То есть, при заболеваемости даже в 2 раза выше чем сейчас, уже можно будет снижать ограничения...
Как быть?