Систему автоматической фиксации нарушений на дорогах запустят с 1 июня

Кабинет министров одобрил запуск системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения с 1 июня.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 20 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Заработает сеть фотовидеофиксации нарушений ПДД с первого числа следующего месяца. Сейчас в Киеве и Киевской области уже установлено 50 камер автоматической фотовидеофиксации. Всего на территории Украины мы планируем зупуститы в работу около 700 таких камер. Соответствующий график, адреса и порядок мы представим публично, чтобы каждый смог ознакомиться, после принятия этого постановления", – отметил глава министерства Арсен Аваков.

Как сообщалось, ранее Министерство внутренних дел приняло решение об отсрочке начала работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.

Пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме был представлен 12 марта, а запуск системы был запланирован на 1 мая.

Однако введенные Кабмином 11 марта строгие карантинные меры частично коснулись работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

Напомним, ранее Верховная Рада отменила введенные при голосовании за автоматическую фиксацию нарушений правил ПДД в 2015 году специальные "штрафные баллы", которые могли бы списываться вместо штрафов за первые выявленные видеокамерами нарушения.