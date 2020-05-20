БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 591 12

Кабмин разрешил "Энергоатому" продавать электроэнергию напрямую потребителям

Кабмин разрешил

Кабинет министров разрешил НАЭК "Энергоатом" проводить специальные сессии по продаже части произведенной на атомных станциях электроэнергии по двусторонним договорам.

Соответствующее решение о внесении изменений в порядок проведения электронных аукционов по двусторонним договорам принято на заседании правительства с условием трехдневного срока доработки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эти изменения связаны с предыдущим постановлением об изменении механизма ПСО на рынке электроэнергии и будут способствовать заключению долгосрочных, до одного года, договоров, а также обеспечат стабильные цены на электроэнергию для больших небытовых потребителей", – прокомментировала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, представляя проект документа.

По словам министра, изменения в порядок проведения электронных аукционов предполагают, что производители электроэнергии на атомных станциях при наличии у них свободного ресурса проводят специальную сессию по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

"В этих специальных сессиях участвуют покупатели, которые приобретают электроэнергию исключительно для собственного потребления", – подчеркнулаБуславец.

В то же время другим своим решением, принятым на заседании 20 мая, Кабинет министров снизил для НАЭК "Энергоатом" долю обязательной продажи госпредприятию "Гарантированный покупатель" произведенной генкомпанией электроэнергии до 80% с действующих 85%.

Согласно проекту документа, "Энергоатом" обязан продавать по двухсторонним договорам на специальных сессиях электронных аукционов 5% прогнозного объема отпуска электроэнергии (утвержденного в прогнозном балансе энергосистемы на соответствующий месяц).

Читайте также: Почему в Украине произошел энергетический кризис

Как сообщалось, согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

Ранее в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" вынужден ограничивать нагрузку энергоблоков.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

Автор: 

Кабмін (7742) продаж (2062) Енергоатом (1198) Електрика (1240)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+7
И где мне можно купить атомную електроенергию по 50-70 копеек? Или потребителем енергоатома будет Ахметовские заводы и Обленерго, а они уже будут перепродавать нам по *зеленому тарифу*?
показати весь коментар
20.05.2020 23:17
+3
Короче пздц. АЕС закрывают а ВЕС увеличили продажу в 2 раза. Тоесть електроенергии по 5грн/кВт в общем котле стало больше. Ну посмотрим в какую жопу залезут все предприятия и до того обнищалый народ. Уже сегодня украинская продукция не конкурентоспособная и лучше купить польское или турецкое чем украинское. Завтра будет вообще жопа. Только Ахметов и Петя в шоколаде. Правда и шоколад Пете придется делать из сои и отрубей чтобы хоть как то удержать конкурентоспособность из за повышения цен на електроенергию.
показати весь коментар
20.05.2020 23:24
+3
треба змусити ахметова теж купувати електрику для своїх підприємств у самого себе з зонячних електростанцій за тою ціною,що в нього купує держава.
показати весь коментар
21.05.2020 07:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поздравляю! Бытовых потребителей ждет увеличение цены на электроэнергию
Кто тут поклонники зеленой энергетики? А ну-ка ручки подняли!
показати весь коментар
20.05.2020 22:15 Відповісти
Прямі договора Енергоатому зі споживачами дозволять створити дата-центри біля АЕС і завантажити роботу енергоблоків на 106% і це зменшить ціну електрики яку виробляють АЕС і це зменшить ціну електрики в цілому і створить десятки тисяч нових робочих місць в ІТ галузі, що принесе Україні мільярди доларів додаткових прибутків.
показати весь коментар
20.05.2020 23:20 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2020 00:30 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2020 13:37 Відповісти
И где мне можно купить атомную електроенергию по 50-70 копеек? Или потребителем енергоатома будет Ахметовские заводы и Обленерго, а они уже будут перепродавать нам по *зеленому тарифу*?
показати весь коментар
20.05.2020 23:17 Відповісти
100% ну не населенню ж продавати по 50 копійок)
показати весь коментар
21.05.2020 00:35 Відповісти
То что Ахметовские заводы скорее всего смогут закупить это так.А вот Облэнерго ? Как они обойдут .." покупатели, которые приобретают электроэнергию исключительно для собственного потребления".Облэнерго перепродаёт электроэнергию,а не приобретает для собственного потребления.
показати весь коментар
21.05.2020 12:40 Відповісти
Короче пздц. АЕС закрывают а ВЕС увеличили продажу в 2 раза. Тоесть електроенергии по 5грн/кВт в общем котле стало больше. Ну посмотрим в какую жопу залезут все предприятия и до того обнищалый народ. Уже сегодня украинская продукция не конкурентоспособная и лучше купить польское или турецкое чем украинское. Завтра будет вообще жопа. Только Ахметов и Петя в шоколаде. Правда и шоколад Пете придется делать из сои и отрубей чтобы хоть как то удержать конкурентоспособность из за повышения цен на електроенергию.
показати весь коментар
20.05.2020 23:24 Відповісти
Полшага сделано. Надо ВСЮ э/э продавать по одной цене со старта и пусть конкурируют. Балансировочные мощности только государственные что бы исключить шантаж. Далее рынок спрос предложение. А так одним уродам 2.40и 5грн.. государственным ( Энергоатом в и гидроэлектростанциям50-60 коп.) Т.е. государственные денежки "частному бизнесу". Беру в кавычки потому что частного бизнеса в Украине( как впрочем и в мире,примеров тысячи когда глобальным корпорациям выделяются миллиарды госденежек) нет. Большинство "сидят на господрядах и как только государство закрывает кормушку бизнесмен кончается( в Украине на 100 так работает крупный бизнес) Энергетика не исключение, а правило. Генерация бы
вшая собственность государства, украденная "законно". Облэнерго аналогично. Шахты аналогично. При этом всем ЛЬГОТЫ на перевозку сырья по ЖД от ГОСУДАРСТВА ,СПЕЦтарифы на покупку э/э госгенерации( заниженные) и покупку частной генерации( завышенные). Такое ********,когда государство спонсирует частный бизнес,который при этом НЕ выполняет НИ одно из обязательств,взятых на себя( в том числе и при приватизации)
-экологическое законодательство просто ТУПО игнорируется
- модернизации и реконструкции НЕ проводятся( норма расхода сырья для выработки 1Квт ВЫШЕ чем в СОВЕТСКОЙ("отсталой ")Украине ТРИДЦАТЬ лет назад
-рабочие места не только не сохранили но и сократили в РАЗЫ(
Обязательства при приватизации сохранить и УВЕЛИЧИВАТЬ)
И главное НИЧЕГО не платится в бюджет( крохи),остальное выводится в офшор ибо ВЕСЬ "бизнес"( офшорные воры) "законно"( "депутаны" ************ напринимали) платит офшорную "мзду" и НИЧЕГО в Украине. И твари думают как же найти деньги в бюджете( 60% налогов на налогоплательщика и плюс налоги косвенные) или ИХ денежки "пригласить из офшора" что бы и ничего не менять( систему воровства) и деньги найти. Нет,надо что то в колонии Украина менять.Хотя бы из бюджета "упырей" хватит кормить. Хватит дотаций МИЛЛИАРДЕРАМ. Пусть своим"быстрым" умом( талантищем как украсть у государства) зарабатывают своим бизнесом.
показати весь коментар
21.05.2020 06:25 Відповісти
треба змусити ахметова теж купувати електрику для своїх підприємств у самого себе з зонячних електростанцій за тою ціною,що в нього купує держава.
показати весь коментар
21.05.2020 07:32 Відповісти
название силы, яка змусыть?
показати весь коментар
21.05.2020 11:27 Відповісти
Правильно ли я понял, что АЭС разрешили напрямую продавать э/э олигархам?
показати весь коментар
21.05.2020 09:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 