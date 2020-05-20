Бизнес за год не заметил улучшений в работе судов, – ЕБА

Бизнес по итогам 2019 года не изменил свою низкую оценку доверия к судебной власти.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного исследования "Судебный индекс", проведенного Европейской бизнес-ассоциацией, передает БизнесЦензор.

"Новая волна опроса по 2019 году продемонстрировала концептуальную неизменность оценки состояния судебной системы в Украине со стороны специалистов юридической сферы и руководителей членских компаний ассоциации. К сожалению, это говорит об отсутствии шагов вперед навстречу перезагрузке судебной системы", - сказано в сообщении.

Согласно результатам исследования, интегральный показатель Судебного индекса несколько снизился до 2,45 баллов по пятибалльной шкале (2,48 баллов в предыдущем периоде), показатель индекса находится в отрицательной плоскости на протяжении всей истории исследования с 2013 года.

В ЕБА отметили, что точечное ухудшение продемонстрировали все составляющие элементы индекса.

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Традиционно самой низкой оказалась оценка уровня доверия к судебной системе со стороны руководителей компаний - 1,98 баллов (2,01 в предыдущем периоде).

Оценка беспристрастности судебной системы со стороны экспертного сообщества составила 2,55 баллов (2,58 в 2018 году), высокой оказалась средняя оценка факторов организации и деятельности судебной системы - 2,83 балла (2,87 в прошлой волны опроса).

Среди факторов, влияющих на работу судебной системы, специалисты лучше оценили доступность судебных решений и судебной защиты, квалификацию и профессионализм судей, а хуже всего, сроки принятия судебных решений и уровень независимости судебной системы.

В разрезе специализации судов, традиционно респонденты лучше оценили работу хозяйственных судов - 2,56 баллов из 5 возможных, в то время как общие, так и административные суды получили от экспертов по 2,40 баллов.

В топ-факторов, негативно влияющих на доверие к судебной ветви власти, эксперты включили коррупцию и взяточничество в рамках судебного процесса, слишком высокую загруженность судов, которая сказывается на качестве судебного разбирательства, а также продолжительность рассмотрения дел и подготовки решений.

"После прошлогоднего, хотя незначительного, но улучшения настроений руководителей компаний и экспертного сообщества, наблюдается определенный регресс в оценке работы судебной системы. Опять низкой оказалась оценка доверия СЕО членских компаний Ассоциации в украинские суды. Мы видим некоторое ухудшение настроений после того, как анонсированное реформирования судебной системы было фактически поставлено на паузу", - отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

ЕБА проводит "Судебный индекс" с 2013 года. Судебный индекс состоит из трех равнозначных компонентов: оценка уровня доверия к судебной системе руководителями компаний-членов EБА, оценка беспристрастности судебной системы и средняя оценка девяти факторов организации и деятельности судебной системы.

Исследование проводилось с 6 по 20 апреля 2020 года, в нем приняли участие 92 юриста членских компаний ЕБА и более 100 топ-менеджеров компаний, участвовавших в двух волнах Индекса инвестиционной привлекательности Украины в 2019 году.