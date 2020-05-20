Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС 20 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-40 копеек, вследствие чего средняя по стране розничная цена автогаза выросла до 9,09 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть АЗК ОККО подняла цены в среднем на 6 копеек – до 9,77 грн/л. При этом цена автогаза на станциях ОККО в Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Житомирской областях выросла на 20 копеек, во Львовской – на 30 коп., в Херсонской – на 10 копеек за литр.

Столичная сеть KLO повысила стоимость автогаза на 40 копеек – до 9,39 грн/л. На столько же автогаз подорожал на станциях "Авантаж 7".

Сети AMIC, Motto, Marshal и "Род-Ник" подняли цены на 20 копеек за литр.

В сетях Shell, SOCAR, Glusco, "Автотранс",Chipo, SUN OIL и Mango автогаз подорожал в пределах 5-25 коп./л.

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Как сообщалось, в начале мая оптовые цены на сжиженный газ перешли к росту, что вызвало подорожание топлива на АЗС. Так, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 33% – с 11 000 до 16 670 грн/т.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.