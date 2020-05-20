Кабмин определил количество проверок бизнеса для Службы труда
Кабинет министров на заседании в среду, 20 мая, утвердил механизм оценки рисков от осуществления хозяйственной деятельности и проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Государственной службой Украины по вопросам труда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.
"Реализация постановления будет способствовать обеспечению единого подхода к планированию проверок, улучшению качества надзора, уменьшению количества плановых мероприятий Гоструда с учетом трех степеней риска деятельности субъектов хозяйствования, обеспечению прозрачности деятельности должностных лиц Гоструда и принятых ими решений по результатам проверок", – сказано в сообщении.
В частности, постановлением определяются следующие критерии оценки рисков:
- наличие объектов повышенной опасности и эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности у субъекта хозяйствования;
- наличие наемного труда в предприятия;
- наличие несчастных случаев у субъекта хозяйствования;
- способ добычи предприятием полезных ископаемых;
- наличие нарушений законодательства в определенных сферах.
"Речь идет о таких сферах деятельности как охрана труда, промышленная безопасность, гигиена труда, обращение со взрывчатыми материалами промышленного назначения, труд, занятость населения, занятость и трудоустройства лиц с инвалидностью, осуществления государственного горного надзора", – пояснили в министерстве.
По итогам анализа критериев к предприятиям с высокой степенью риска отнесено 82 065, средней – 221 434, незначительной – 414 132.
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