Перевозки грузов упали с начала года на 15%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-апреле 2020 года сократили перевозку грузов на 15,3% по сравнению с январем-апрелем 2019 года – до 184,8 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период снизился 18,2% – до 90,6 млрд ткм.

Согласно статданным, за четыре месяца текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 184,8 млн тонн грузов, что на 15,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Автомобильным было перевезено 57,6 млн тонн (-7,5%), водным – 1,3 млн тонн (-2,9%), трубопроводным – 29,1 млн тонн (-27,3%), авиационным – 0,02 млн тонн (-9,3%).