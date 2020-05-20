Рада одобрила расширение полномочий Государственного бюро расследований

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который расширяет перечень должностей, досудебное расследование в отношении которых осуществляют следователи органов Государственного бюро расследований.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2560 в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 216 Уголовно-процессуального кодекса и статью 5 закона "О Государственном бюро расследований", изложив их в новой редакции.

В частности, предложено закрепить за ГБР расследование правонарушений лиц, занимающих должности председателя и членов Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов областного совета, городского совета городов Киева и Севастополя, должностных лиц местного самоуправления, должности которых отнесены к первой и второй категорий должностей.

Также ГБР будет расследовать правонарушения руководителя Офиса президента, его заместителей, судей Конституционного суда Украины, присяжных (во время выполнения ими обязанностей в суде), председателя и его заместителей, членов и инспекторов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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Проектом также предлагается изложить в новой редакции статью 5 закона "О Государственном бюро расследований", определив, что основными задачами Государственного бюро расследований является предотвращение, выявление, пресечение, раскрытие и досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.