Злочевский оформил покупку компании бывшего главы "Надра Украины"

Кипрская компания Brociti Investments Limited Николая Злочевского стала владельцем 100% уставного капитала компании "Геоюнит", специализирующейся на проведении сейсморазведывательных работ на нефтегазовых месторождениях.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре юридических лиц Министерства юстиции, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

В 2015 - 2018 годах "Геоюнит" заключила с государственной "Укргаздобычей" 8 контрактов на проведение сейсморазведывательных работ или обработки сейсмических данных на сумму 350 млн грн.

На сайте компании говорится, что она сотрудничает практически со всеми крупнейшими украинскими газодобывающими компаниями, в том числе с Burisma.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет согласовал сделку 30 апреля.

Конечным бенефициаром "Геоюнита" с уставным капиталом 1,27 млн грн через Tervalto Trading Ltd (Кипр) являлся Леонид Посохов, который возглавлял НАК "Надра Украины" с августа 2004 по июнь 2005 года.

В 2018 году выручка "Геоюнит" составила 295,21 млн грн, чистая прибыль – 5,02 млн грн.

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Brociti Investments Ltd входит в группу Burisma, конечным бенефициаром которой является экс-министр экологии времен Виктора Януковича Николай Злочевский.

Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов.

Burisma Holdings подконтрольны "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест" и "Нафтогазопромыслова геология".