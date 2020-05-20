"Энергоатом" выведет в простой энергоблок №3 на Ривненской АЭС

Ривненская АЭС выведет в резерв энергоблок №3 (ВВЭР-1000) после подключения к сети энергоблока №1 меньшей мощности (ВВЭР-440).

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает БизнесЦензор.

"20 мая в 14:43 подключен к энергосети турбогенератор ТГ-2 энергоблока №1 (ВВЭР-440) Ровенской АЭС. Продолжается регламентное повышение мощности энергоблока. Одновременно для сохранения суммарной мощности электростанции уменьшается мощность энергоблока №3 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) с последующим выводом его в резерв", – сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении, энергоблок №1 Ривненской АЭС с 19 мая находился в резерве.

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Как сообщалось, согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

Ранее в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" вынужден ограничивать нагрузку энергоблоков.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.