Шмыгаль предложил отменить контроль застройки до ввода в эксплуатацию

Кабинет министров в процессе реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции предлагает отменить государственный контроль в процессе строительства, оставив его только при введении объекта в эксплуатацию.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе совещания с участниками строительного рынка, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Во время совещания премьер представил систему реформы ГАСИ. По его словам, при разработке реформы был учтен европейский опыт.

"Нигде в Европе нет контроля строительства на входе, есть градостроительные условия и ограничения, которые кто-то несет персональную ответственность", – сказал глава правительства.

Премьер напомнил, что в процессе реформы планируется вместо ГАСИ, которая имеет чрезмерные полномочия, создать три центральных органа власти, между которыми будут распределены регуляторные и контролирующие функции.

"Нужно отделить контрольную функцию, выбросить лицензирования как ненужное, забрать контроль на входе и поставить контроль на этапе ввода в эксплуатацию", – заявил Шмыгаль.

По словам премьера, соответствующие законопроекты сегодня уже в основном подготовлены.

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"Тогда и рынок иначе заработает, и строительство будет идти быстрее, и мы сможем избежать незаконных строек. Надо дать всем одинаковые правила игры. Потому что бизнес – это конкуренция. И эти правила – задача власти – Кабмина и Верховной Рады", – сказал Шмыгаль.

Во время обсуждения премьер-министр поддержал внедрение системы страхования рисков заказчика, инвестора и подрядчика.

"Для вас, как для участников рынка, сэкономленные от коррупции деньги – это ресурс для страхования", – считает глава правительства.

Как сообщалось, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.