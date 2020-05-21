Уровень бедности возобновил рост после трех лет снижения, – Минсоцполитики

Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины по итогам 2020 уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 процентного пункта пункта выше значение 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социально политики, передает БизнесЦензор.

В министерстве уточнили, что по итогам 2019 года уровень бедности (по критерию затраты ниже фактического прожиточного минимума) оценивался на уровне 38,5%, что на 4,7 проц. пункта ниже значения 2018 года.

При этом уровень бедности в Украине снижался с 2016 года.

"В течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса, и имела реальные шансы достичь по уровню бедности значения 2008 года (периода к финансово-экономического кризиса). Уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году. Мониторинг показателей бедности по данным 9 месяцев 2019 также свидетельствует о положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине", – отмечается в сообщении.

Так, уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) за 9 месяцев 2019 года уменьшился и составил 41,4% против 45% в соответствующем периоде 2018 года.

"Вместе с тем, события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, внесли свои коррективы в показатели социально-экономического развития страны", – констатируют в министерстве.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что конец эпохи бедности в стране не наступил из мирового кризиса.

При этом президент считает, что заработная плата в размере 5-6 тысяч гривен очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами, но в Украине не является бедностью.