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Уровень бедности возобновил рост после трех лет снижения, – Минсоцполитики

Уровень бедности возобновил рост после трех лет снижения, – Минсоцполитики

Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины по итогам 2020 уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 процентного пункта пункта выше значение 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социально политики, передает БизнесЦензор.

В министерстве уточнили, что по итогам 2019 года уровень бедности (по критерию затраты ниже фактического прожиточного минимума) оценивался на уровне 38,5%, что на 4,7 проц. пункта ниже значения 2018 года.

При этом уровень бедности в Украине снижался с 2016 года.

"В течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса, и имела реальные шансы достичь по уровню бедности значения 2008 года (периода к финансово-экономического кризиса). Уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году. Мониторинг показателей бедности по данным 9 месяцев 2019 также свидетельствует о положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине", – отмечается в сообщении.

Так, уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) за 9 месяцев 2019 года уменьшился и составил 41,4% против 45% в соответствующем периоде 2018 года.

"Вместе с тем, события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, внесли свои коррективы в показатели социально-экономического развития страны", – констатируют в министерстве.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что конец эпохи бедности в стране не наступил из мирового кризиса.

При этом президент считает, что заработная плата в размере 5-6 тысяч гривен очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами, но в Украине не является бедностью.

Автор: 

бідність (48) Зеленський Володимир (2507) Міністерство соціальної політики (663)


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Топ коментарі
+10
а как же конец эпохи бедности?)) какая же сейчас наступает эпоха при зедебиле, выживания?
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21.05.2020 15:07
+7
Конец эпихи бидности - начало эпохи зубажиння.
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21.05.2020 15:23
+6
Оказывается, бедность определяется в первую очередь не кол-вом дензнаков в кошельках граждан, а кол-вом извилин у них. Именно поэтому страна и бедная.
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21.05.2020 18:03
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а как же конец эпохи бедности?)) какая же сейчас наступает эпоха при зедебиле, выживания?
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21.05.2020 15:07 Відповісти
Сейчас,при ЗЕбиле,конец эпохи гидности и эпоха бидности-всё закономерно...
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21.05.2020 15:36 Відповісти
"конец эпохи бедности", это для них, а для нас только "конец".....
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21.05.2020 18:02 Відповісти
Конец эпихи бидности - начало эпохи зубажиння.
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21.05.2020 15:23 Відповісти
Оказывается, бедность определяется в первую очередь не кол-вом дензнаков в кошельках граждан, а кол-вом извилин у них. Именно поэтому страна и бедная.
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21.05.2020 18:03 Відповісти
Є гарна українська приказка:"Чому дурний - бо бідний,чому бідний - бо дурний".
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21.05.2020 18:55 Відповісти
. . . выходит при "воровськом Пе.уе" бедность снижалась ???? . . . а как же быть с этим : ". . . Уровень бедности в Украине по итогам 2017 года увеличился до 27%. Об этом сообщает Счетная палата Украины в среду, 12 сентября. . . "
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21.05.2020 18:08 Відповісти
Ну наконец-то! Хоть что-то начало расти с 1991 года.
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21.05.2020 18:34 Відповісти
А разве вы не уважаемые граждане Украины не за это голосовали?
Где был ваш мозг ?

Что хотели , то и получили ! Кушайте 🤣🤣🤣🤣
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21.05.2020 18:50 Відповісти
Хоч на пів варенику зупиниться? Дуже рада за хитрожопих хохлів
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21.05.2020 19:15 Відповісти
касап . . . ану набреши . . . как вашим бомжам хорошо живется
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21.05.2020 20:18 Відповісти
Хуже не будет,сделаем вас нищими в месте!))))))))
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21.05.2020 21:50 Відповісти
Зебилы молодцы...
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21.05.2020 22:13 Відповісти
"Прєстіж крєпчаєт, мощно возрастает
Дєнь ото дня процент жиров у маслі.
Довольні хами, ситі в них ї*ала".
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21.05.2020 23:39 Відповісти

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