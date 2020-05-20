250 доларів - це маленька зарплата, але це не бідність, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський критично оцінює заяву ЮНІСЕФ про те, що через коронавірус за межею бідності можуть опинитися 6 мільйонів українців.
Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.
"У них (ЮНІСЕФ. - Ред.) - світова статистика, вони порівнюють прожитковий мінімум, а в цілому середня зарплата у нас менше. Це не зовсім адекватна, в хорошому сенсі, інформація про Україну", - сказав Зеленський.
"Здається, оцінювалося, що це все люди, які будуть отримувати 5-6 тисяч гривень. І вони вважають, що вони бідні. Так, це дуже маленька зарплата порівняно з європейськими або американськими стандартами. У них 250 доларів - це мізерні зарплати. У нас - це теж маленька зарплата, але вона не є бідністю", - додав президент.
Зеленський повідомив, що в найближчі місяці прем'єр-міністр Денис Шмигаль повинен показати програму збільшення мінімальних зарплат.
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начальника трансвыступление Освальда на этом мероприятии.
В конце СССР запрлата моего мужа, ассистента (а потом инженера) на кафедре в ВУЗЕ была 40 американских доларов (при переводе зарплаты в доллары). С тех пор деньги подешевли на территории пост-СССР в 100 раз.
Таким образом получаем, что зарплата должна быть
40*100 = 4000 баксов.
Радуйтесь, 73-процентные.
Какое г*вно вы выбрали.
Моя стипендия была 150 рублей.
Кто же по нему покупал доллары то?
Проходите по стрелочке, не задерживайтесь
"Пересічні", чим ви мотивувалися, крім "Г+Г"?????????
Так когда ты врал, Вова Зе?
Началась эпоха выворачивания карманов...
в Украине же ВВП 3000 на человека или 250 в месяц, вот ровно столько вы и зарабатываете, что не так? зарабатывайте больше.
- А если б на моем месте был какой-нибудь дурачёк?