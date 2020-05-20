250 доларів - це маленька зарплата, але це не бідність, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський критично оцінює заяву ЮНІСЕФ про те, що через коронавірус за межею бідності можуть опинитися 6 мільйонів українців.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"У них (ЮНІСЕФ. - Ред.) - світова статистика, вони порівнюють прожитковий мінімум, а в цілому середня зарплата у нас менше. Це не зовсім адекватна, в хорошому сенсі, інформація про Україну", - сказав Зеленський.

"Здається, оцінювалося, що це все люди, які будуть отримувати 5-6 тисяч гривень. І вони вважають, що вони бідні. Так, це дуже маленька зарплата порівняно з європейськими або американськими стандартами. У них 250 доларів - це мізерні зарплати. У нас - це теж маленька зарплата, але вона не є бідністю", - додав президент.

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Зеленський повідомив, що в найближчі місяці прем'єр-міністр Денис Шмигаль повинен показати програму збільшення мінімальних зарплат.