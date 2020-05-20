250 долларов - это маленькая зарплата, но это не бедность, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский критически оценивает заявление ЮНИСЕФ о том, что из-за коронавируса за чертой бедности могут оказаться 6 миллионов украинцев.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.
"У них (ЮНИСЕФ. - Ред.) - мировая статистика, они сравнивают прожиточный минимум, а в целом средняя зарплата у нас меньше. Это не совсем адекватная, в хорошем смысле, информация об Украине", - сказал Зеленский.
"Кажется, оценивалось, что это все люди, которые будут получать 5-6 тысяч гривен. И они считают, что они бедные. Да, это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. У них 250 долларов - это мизерные зарплаты. У нас - это тоже маленькая зарплата, но она не является бедностью", - добавил президент.
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Зеленский сообщил, что в ближайшие месяцы премьер-министр Денис Шмыгаль должен показать программу увеличения минимальных зарплат.
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начальника трансвыступление Освальда на этом мероприятии.
В конце СССР запрлата моего мужа, ассистента (а потом инженера) на кафедре в ВУЗЕ была 40 американских доларов (при переводе зарплаты в доллары). С тех пор деньги подешевли на территории пост-СССР в 100 раз.
Таким образом получаем, что зарплата должна быть
40*100 = 4000 баксов.
Радуйтесь, 73-процентные.
Какое г*вно вы выбрали.
Моя стипендия была 150 рублей.
Кто же по нему покупал доллары то?
Проходите по стрелочке, не задерживайтесь
"Пересічні", чим ви мотивувалися, крім "Г+Г"?????????
Так когда ты врал, Вова Зе?
Началась эпоха выворачивания карманов...
в Украине же ВВП 3000 на человека или 250 в месяц, вот ровно столько вы и зарабатываете, что не так? зарабатывайте больше.
- А если б на моем месте был какой-нибудь дурачёк?