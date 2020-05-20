250 долларов - это маленькая зарплата, но это не бедность, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский критически оценивает заявление ЮНИСЕФ о том, что из-за коронавируса за чертой бедности могут оказаться 6 миллионов украинцев.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"У них (ЮНИСЕФ. - Ред.) - мировая статистика, они сравнивают прожиточный минимум, а в целом средняя зарплата у нас меньше. Это не совсем адекватная, в хорошем смысле, информация об Украине", - сказал Зеленский.

"Кажется, оценивалось, что это все люди, которые будут получать 5-6 тысяч гривен. И они считают, что они бедные. Да, это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. У них 250 долларов - это мизерные зарплаты. У нас - это тоже маленькая зарплата, но она не является бедностью", - добавил президент.

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Зеленский сообщил, что в ближайшие месяцы премьер-министр Денис Шмыгаль должен показать программу увеличения минимальных зарплат.