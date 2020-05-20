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Новости Год Зеленского
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250 долларов - это маленькая зарплата, но это не бедность, - Зеленский

250 долларов - это маленькая зарплата, но это не бедность, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский критически оценивает заявление ЮНИСЕФ о том, что из-за коронавируса за чертой бедности могут оказаться 6 миллионов украинцев.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"У них (ЮНИСЕФ. - Ред.) - мировая статистика, они сравнивают прожиточный минимум, а в целом средняя зарплата у нас меньше. Это не совсем адекватная, в хорошем смысле, информация об Украине", - сказал Зеленский.

"Кажется, оценивалось, что это все люди, которые будут получать 5-6 тысяч гривен. И они считают, что они бедные. Да, это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. У них 250 долларов - это мизерные зарплаты. У нас - это тоже маленькая зарплата, но она не является бедностью", - добавил президент.

Читайте на Цензор.НЕТ: Врачи должны получать как минимум 25 тысяч в месяц, - Степанов

Зеленский сообщил, что в ближайшие месяцы премьер-министр Денис Шмыгаль должен показать программу увеличения минимальных зарплат.

Автор: 

бедность (253) Зеленский Владимир (20224) ЮНИСЕФ (166) заработная плата (2399)


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Топ комментарии
+37
А на сколько ты живёшь зелёный паяц?
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20.05.2020 13:22
+27
250 долларов - это маленькая зарплата, но это не бедность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4467
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20.05.2020 13:25
+25
Боже милостивий! Шо воно несе!?!? Як там люди висиджують? Це ж можна і розумом поїхати! О! Воно вже про свої досягнення говорило? Особливо в тій царині, за яку відповідає - зовнішня політика та оборона...
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20.05.2020 13:24
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ну а сколько ВВП на душу в украине? 3000 долларов, раздели на 12, аккурат и получится 250, просто не зарабатываете больше и все, все киваете то на президента то еще кого-то, зарабатывайте без них, кто не дает?
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20.05.2020 20:58 Ответить
У ты, какой, кацапский военный математик. Тогда тебе задачка. В Украине средняя зарплата 430 долларов, в России - 638 долларов. Разница в 1,5 раза. Тем временем, ВВП на душу населения в Украине 3100 (данные двугодичной давности), а в России - 11700 (тоже тогда же). Разница почти в 4 раза. Вопрос, если аккурат все так считать, то куда пропадают каждые 4 тысячи долларов, которые не доходят до средней годовой зарплаты среднестатистического россиянина? Воруют? И да, зарабатывать хорошо, красть плохо - а вы, скоты, украли у всех республик бывшего Союза вложенные ими деньги и ресурсы в освоение газовых месторождений. Это уже не простое воровство кучки путиноидов бабок у россиян-лохов, это уже международый разбой.
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20.05.2020 23:39 Ответить
дурачок, я к кацапии имею такое же отношение как ты к папуасам, хотя ты наверное ближе туда, причем тут средняя зарплата, гений? в стране работает менее 30% населения, остальные пенсионеры, больные, военные, бюджетники, депутаты и прочие нахлебники. вот эти 30% и делают ВВП, который на душу составляет 3000 долларов в год.
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20.05.2020 23:50 Ответить
Так избавиться от "прочих нахлебников - кто не дает"?
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21.05.2020 07:35 Ответить
Зрозуміли Зелохи?В стійло мля і цілувати дупу кормчому!
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20.05.2020 14:03 Ответить
250 долярів це ого-го яка в зарплата. Ще тарифи піднімати й піднімати.
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20.05.2020 14:05 Ответить
- Жаль. Жаль, что мы так и не услышали начальника транс выступление Освальда на этом мероприятии.
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20.05.2020 14:09 Ответить
Нехай цю заяву покажуть по Г+Г в новинах - якщо воиди по губам то по повній.
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20.05.2020 14:09 Ответить
Какaя же он, все-таки, он гадина.
В конце СССР запрлата моего мужа, ассистента (а потом инженера) на кафедре в ВУЗЕ была 40 американских доларов (при переводе зарплаты в доллары). С тех пор деньги подешевли на территории пост-СССР в 100 раз.
Таким образом получаем, что зарплата должна быть
40*100 = 4000 баксов.
Радуйтесь, 73-процентные.

Какое г*вно вы выбрали.
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20.05.2020 14:14 Ответить
Какой-то подсчет странный. Если брать курс доллара в СССР - 1990 год 1,6469 копеек. То получается, что у Вашего мужа зарплата была 65руб 87 коп. советскими со всеми вытекающими. И кстати в это поверить могу, что в то время у начинающего ассистента на кафедре в вузе именно такая зарплата и могла быть. Если брать подешевение денег на территории СССР, то дешевел не доллар. Дешевели национальные валюты. А Вы умножаете доллар на 100 и получаете красивую картинку. Если пересчитывать на гривны то берем курс доллара тогда и сейчас 1990 - 1,6469 руб. Сейчас 26,61грн умножаем зарплату Вашего мужа на курс - получаем в гривнах 40*26,61 = 1064,40 грн. Не много получается. Не правда ли? Так что реально зарплаты по отношению к тому времени у нас выросли если чисто брать по курсу. Правда нужно учитывать что цены сравнялись с европейскими и американскими. Посему берем отношение к примеру 1 кг мяса в 1990 году 2,30 руб. и сейчас цена мяса в среднем 110 грн. Т.е. в гривнах по мясу удорожание составило 47 раз примерно. Корректируем зарплату в гривнах 1064*47/26,61 - получаем 1879,29 в баксах, а не 4000 как у Вас. Реально же еще меньше получится если ориентироваться на мясо. Почему, да потому что в далеком 1990 году его в магазине тупо не было, а на том же рынке цена стартовала на сколько помню от 5 рублей посему и умножать зарплату Вашего мужа в гривнах нужно не на 47, а на 22 и в этом случае получаем, что Ваш муж тогда получал 1064*22/26,61 что выходит 879,67 баксов. Вот такая у меня получилась арифметика. Опять же она не может быть корректна потому как учитывал только по мясу разницу в покупательной способности. А нужно все брать в совокупности. Но даже в этом случае ИМХО больше двух тысяч вечнозелеными не выходит.
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20.05.2020 16:02 Ответить
И вот вспомнился 90-й год. Я как раз тогда заканчивал 5-й курс института. Была повышенная стипендия 55 руб плюс еще 50 родители помогали ежемесячно. И я не припомню, чтобы я себя сильно комфортно чувствовал с 105 советскими рублями в кармане.
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20.05.2020 16:12 Ответить
Плохо учились.
Моя стипендия была 150 рублей.
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21.05.2020 06:36 Ответить
Какой еще "официальный" курс?
Кто же по нему покупал доллары то?
Проходите по стрелочке, не задерживайтесь
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21.05.2020 06:35 Ответить
Ну так остальные 27% получается выбрали не г.вно, при котором средняя зарплата была меньше, чем при бежавшем в Ростов президенте. Так что не 73%, а 100% украинцев на протяжении 30 лет выбирали себе кого-то, при ком з/п и близко не достигала 4000 баксов. Вам нужно снять пелену злобы с глаз, чтобы объективно смотреть на мир. Критика должна быть объективной, иначе это не критика, на просто набор слов.
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21.05.2020 13:07 Ответить
Ну як таку недалеку і неосвітчену людину обрали на найвище посаду????????????
"Пересічні", чим ви мотивувалися, крім "Г+Г"?????????
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20.05.2020 14:36 Ответить
А год назад Вова вместе с многочисленной сворой кричал именно о БЕДНОСТИ в Украине.
Так когда ты врал, Вова Зе?
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20.05.2020 14:46 Ответить
Не було ніякої бідності з нашими 250 долларами! Це у них, сватів та інших коміків, була бідність, не могли у велюр ходити на сніданок, обід і вечерю. Тепер й у них все вирівнялося! Так що, вітаю! Кінець епохи бідності кварталу настав!
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20.05.2020 23:44 Ответить
Я лежу имогу только моргать глазами,но я же жив.🙂
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20.05.2020 14:49 Ответить
Мій друг сказав, що це на бідність, а рабство.
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20.05.2020 15:01 Ответить
Он все честно сказал про окончание эпохи бедности. Она (эпоха ) закончилась.
Началась эпоха выворачивания карманов...
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20.05.2020 15:04 Ответить
Так мы ж Европа? почему законы должны быть европейскими и права верхушки европейскими, а народ пусть аж на 250 баксов жирует? для сша купить чтото баксов за 800 это норма, а у нас купить аж за 800 баксов это надо постараться.
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20.05.2020 15:06 Ответить
потому что ВВП США 63 тыс. долларов на человека, в год, то есть в среднем каждый зарабатывает 5250 на человека в месяц, потому и покупают на 800 долларов себе и не парятся.
в Украине же ВВП 3000 на человека или 250 в месяц, вот ровно столько вы и зарабатываете, что не так? зарабатывайте больше.
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20.05.2020 21:03 Ответить
лапотник, ломонософф от экономики, займись задачкой, котору я тебе сбросил выше.
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20.05.2020 23:45 Ответить
Оксіморон. Спочатку президент заявляє Ми не бідна країна (мовляв у бобра велика хата бо живе бобер богато) , а коли його запитали про кредити МВФ, тут він говорить - а що ви хочете ми ж бідна країна і повинні вилатити борги... Ви там визначайтесь так бідні чи ні?
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20.05.2020 15:11 Ответить
дурні бо бідні,бідні бо дурні
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20.05.2020 15:18 Ответить
Зе, всех министров, депутатов, госчиновников и т.д. немедленно на зарплату в 250 долларов в месяц. это не бедность!
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20.05.2020 15:26 Ответить
250 доларів - це маленька зарплата, але це не бідність, - Зеленський - Цензор.НЕТ 401
- А если б на моем месте был какой-нибудь дурачёк?
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20.05.2020 15:28 Ответить
250 доларів - це маленька зарплата, але це не бідність, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9151
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20.05.2020 15:43 Ответить
В Европе на собаку в приюте тратят около 100 евро в месяц. Если 250 долларов это богатство, пусть сабака Зеленский попробует прожить на такие деньги со своей ленкой и детишками. Гыдота. Ненавижу подонков.
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20.05.2020 16:08 Ответить
Для Зестада и 250 сойдет)))))
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20.05.2020 16:10 Ответить
**** любоф,спробуйте проживіть місяць на них: заплатіть комунальні, проїзд на роботу і назад, з харчів лише хліб та молоко. А ліки? Залишилися ще кошти, чи вже у мінусу?
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20.05.2020 16:34 Ответить
Кончена ****
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20.05.2020 16:46 Ответить
А ты **** проживи месяц а мы посмотрим урод живой или подох
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20.05.2020 21:26 Ответить
Чудові часи настали! Влада за нас переживає! Обіцяє повернути чудове кріпосне право, закрити кордони, щоби не було протягів, створити нові робочі місця за безбідні 6655 гривень на прекрасних трубних заводах, курятниках, інших конц-підприємствах борців із свинарчуками. Рай на землі! Нєт свінарчукам - вєрнітє гєроєфф 90-х! Я, народ, зустрічно переживаю за своїх сонцеликих слуг. Як вони там, чи не бідно їм? Може, зробіть прес-секретарці презедента нормальну таку зарплату в 6655 гривень? Невже складно? Може, давайте й самому Вождю допоможемо - виділимо йому аж дві достойних зарплати - 13310 гривень! Так він зможе нарешті якісно харчуватися у велюрах. Дякувати, дожив до кращих часів! Дякувати зе-виборцям, чудовим інтелектуалам, які угледіли у простому велосипедистові свєточа **********, знавця рівней бідності африканських країн! Ура товарисчі! До речі, гарантую, завтра проведуть соцопитування - рейтинг Зе взлетить ще вище! Й так він буде взлітати всі наступних 20 років, із 5-річною перервою на президента-шмигаля. В 2040, хто доживе, не запливе жиром від достатку, той побачить обнулєніє срокофф і оголошення тоді вже царя простим верховним каганом. Й нарешті, для кацапіка-матєматіка. Якщо ВВП росіян на їхню мать душу 11729 долларів, розділити цю цифру на 12 - вийде 977 долларів, то чому вони отримуть частину середньої зарплати (еквівалент наших 250 долл.) не таку, а 377 долларів. Хто у вас, кацапські дурники, краде рівно по 600 долларів?
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21.05.2020 00:11 Ответить
Тут на пенсию в 5000 грн со всякими тарифами,лекарствами,продовольствиями и пр, тяжковато просуществовать..Но, для работающего человека, это вообще жесть..И кто только науськал нашего Гаранта озвучить сей бред! Неуж-то"халатная" Мендель ?
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21.05.2020 09:45 Ответить
Зеленский!! Что ты и бы твоя семья всю жизнь жила только на 250 долларов в месяц!!
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21.05.2020 11:36 Ответить
Зеленский!! Что бы ты и твоя семья всю жизнь жила бы только на 250 долларов в месяц!!
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21.05.2020 11:39 Ответить
Оце показово. Задля цього і потрібно заробітчан тримати в країні, щоб по 5000 платити. А то бач розжиріли, батрачачи за бугром.
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21.05.2020 17:09 Ответить
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