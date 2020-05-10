Врачи должны получать как минимум 25 тысяч в месяц, - Степанов

Зарплата врачей в Украине должна составлять не менее 25 тысяч гривен в месяц.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в интервью ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас это предусмотрено законом о государственных медицинские гарантиях, где написано: 250% от среднего уровня зарплаты на июль прошлого года. Если мы держимся за это, то зарплата должна быть не меньше 25 000 гривен в пересчете на цены 2019 года... я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4 500 грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 000 гривен. Конечно, я полностью за то, чтобы и прокурор получал 25 000 гривен. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше", — сказал Степанов.

Министр выразил надежду, что в следующем году расходы страны на медицину составят 6% от ВВП.

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"Минимальный процент на медицину в Европе — это 6% в Болгарии. Я считаю, что мы с этого должны начинать. Я практически уверен, что я смогу это сделать, и есть поддержка президента, поэтому, надеюсь, в следующем году у нас должно быть 6% ВВП. Я думаю, что приведу аргументы, в том числе и народных депутатов, чтобы нам выделили именно эту сумму", — отметил Степанов.