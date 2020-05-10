Врачи должны получать как минимум 25 тысяч в месяц, - Степанов
Зарплата врачей в Украине должна составлять не менее 25 тысяч гривен в месяц.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в интервью ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас это предусмотрено законом о государственных медицинские гарантиях, где написано: 250% от среднего уровня зарплаты на июль прошлого года. Если мы держимся за это, то зарплата должна быть не меньше 25 000 гривен в пересчете на цены 2019 года... я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4 500 грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 000 гривен. Конечно, я полностью за то, чтобы и прокурор получал 25 000 гривен. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше", — сказал Степанов.
Министр выразил надежду, что в следующем году расходы страны на медицину составят 6% от ВВП.
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"Минимальный процент на медицину в Европе — это 6% в Болгарии. Я считаю, что мы с этого должны начинать. Я практически уверен, что я смогу это сделать, и есть поддержка президента, поэтому, надеюсь, в следующем году у нас должно быть 6% ВВП. Я думаю, что приведу аргументы, в том числе и народных депутатов, чтобы нам выделили именно эту сумму", — отметил Степанов.
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кроме того, разговор про зарплату от государства, далее
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Я думаю 4500 грн в день - это его минимум... Впрочем, такая же история со стоматологами.
А потім їде на два дні до Тернополя або Чернівців і там робить те саме за високими розцінками у комерційній клініці. А у вільний від операцій час він допомагає своєму брату, який торгує через Інет автозапчастинами. Ось так живе пересчіний столичний хірург.
На еще одной картинке президент США, узнав о зарплате начальника "Укрпочты", на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским просится к нему на работу.
На одной из забавных картинок Дональд Трамп изображен рядом с первой леди, при этом Мелания Трамп рассуждает, что лучше бы вышла замуж за директора Укрпочты, а не за этого "лузера".
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Нічьо нічьо батєнька вот я давечя бочонок меду уплетнул... не зажужжал ведь😂
О том что деньги на это выделены и уже ушли в регионы сообщалось "типа президент" - 2 раза министр здравоохранения из Одессы - 6 раз зам министра из Одессы (женского пола) - 1 раз зам министра (мужского пола) - 1 раз. Итого власть соврала 10 раз ! Со словами "Да это просто квест какой то" Ляшко сообщил что денег нет!
На еще одной картинке президент США, узнав о зарплате начальника "Укрпочты", на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским просится к нему на работу.
На одной из забавных картинок Дональд Трамп изображен рядом с первой леди, при этом Мелания Трамп рассуждает, что лучше бы вышла замуж за директора Укрпочты, а не за этого "лузера".
Новости по теме: https://zik.ua/ru/news/2020/01/10/glava_ukrpochty_smelyanskiy_budet_poluchat_v_mesyac_pochti_2_milliona_954159 Глава "Укрпочты" Смелянский будет получать в месяц почти 2 миллиона
Это вы живете в будущем времени, они живут в настоящем: закон о продаже земли уже принят.
Знов уравніловка???
Там зарплата устанавливается пропорционально количеству подписанных деклараций. В этом вся суть реформы: как потопаешь, так и полопаешь.
Ты ведь прислан чтобы снова установить семашковский феодализм.