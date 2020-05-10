Лікарі мають отримувати щонайменше 25 тисяч на місяць, - Степанов
Зарплата лікарів в Україні має становити не менше 25 тисяч гривень на місяць.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас це передбачено законом про державні медичні гарантії, де написано: 250% від середнього рівня зарплати в липні минулого року. Якщо ми тримаємося за це, то зарплата має бути не менше 25 000 гривень в перерахунку на ціни 2019 року ... я не розумію, чому лікар-хірург повинен отримувати 4 500, а той, хто приходить на посаду прокурора, отримує відразу 25 000 гривень. Звичайно, я повністю за те, щоб і прокурор отримував 25 000 гривень. Я просто не розумію, чому лікар повинен отримувати менше", - сказав Степанов.
Міністр висловив сподівання, що наступного року витрати країни на медицину складуть 6% від ВВП.
"Мінімальний відсоток на медицину в Європі - це 6% в Болгарії. Я вважаю, що ми з цього маємо починати. Я практично впевнений, що я зможу це зробити, і є підтримка президента, тому, сподіваюся, в наступному році у нас повинно бути 6% ВВП. Я думаю, що наведу аргументи, в тому числі і народних депутатів, щоб нам виділили саме цю суму", - зазначив Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кроме того, разговор про зарплату от государства, далее
можно видеть результат
Я думаю 4500 грн в день - это его минимум... Впрочем, такая же история со стоматологами.
А потім їде на два дні до Тернополя або Чернівців і там робить те саме за високими розцінками у комерційній клініці. А у вільний від операцій час він допомагає своєму брату, який торгує через Інет автозапчастинами. Ось так живе пересчіний столичний хірург.
На еще одной картинке президент США, узнав о зарплате начальника "Укрпочты", на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским просится к нему на работу.
На одной из забавных картинок Дональд Трамп изображен рядом с первой леди, при этом Мелания Трамп рассуждает, что лучше бы вышла замуж за директора Укрпочты, а не за этого "лузера".
Новости по теме: https://zik.ua/ru/news/2020/01/10/glava_ukrpochty_smelyanskiy_budet_poluchat_v_mesyac_pochti_2_milliona_954159 Глава "Укрпочты" Смелянский будет получать в месяц почти 2 миллиона
Нічьо нічьо батєнька вот я давечя бочонок меду уплетнул... не зажужжал ведь😂
О том что деньги на это выделены и уже ушли в регионы сообщалось "типа президент" - 2 раза министр здравоохранения из Одессы - 6 раз зам министра из Одессы (женского пола) - 1 раз зам министра (мужского пола) - 1 раз. Итого власть соврала 10 раз ! Со словами "Да это просто квест какой то" Ляшко сообщил что денег нет!
На еще одной картинке президент США, узнав о зарплате начальника "Укрпочты", на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским просится к нему на работу.
На одной из забавных картинок Дональд Трамп изображен рядом с первой леди, при этом Мелания Трамп рассуждает, что лучше бы вышла замуж за директора Укрпочты, а не за этого "лузера".
Новости по теме: https://zik.ua/ru/news/2020/01/10/glava_ukrpochty_smelyanskiy_budet_poluchat_v_mesyac_pochti_2_milliona_954159 Глава "Укрпочты" Смелянский будет получать в месяц почти 2 миллиона
Это вы живете в будущем времени, они живут в настоящем: закон о продаже земли уже принят.
Знов уравніловка???
Там зарплата устанавливается пропорционально количеству подписанных деклараций. В этом вся суть реформы: как потопаешь, так и полопаешь.
Ты ведь прислан чтобы снова установить семашковский феодализм.