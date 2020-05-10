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Лікарі мають отримувати щонайменше 25 тисяч на місяць, - Степанов

Лікарі мають отримувати щонайменше 25 тисяч на місяць, - Степанов

Зарплата лікарів в Україні має становити не менше 25 тисяч гривень на місяць.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас це передбачено законом про державні медичні гарантії, де написано: 250% від середнього рівня зарплати в липні минулого року. Якщо ми тримаємося за це, то зарплата має бути не менше 25 000 гривень в перерахунку на ціни 2019 року ... я не розумію, чому лікар-хірург повинен отримувати 4 500, а той, хто приходить на посаду прокурора, отримує відразу 25 000 гривень. Звичайно, я повністю за те, щоб і прокурор отримував 25 000 гривень. Я просто не розумію, чому лікар повинен отримувати менше", - сказав Степанов.

Міністр висловив сподівання, що  наступного року витрати країни на медицину складуть 6% від ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ ініціює збільшення зарплат медпрацівникам із 1 липня, - Степанов

"Мінімальний відсоток на медицину в Європі - це 6% в Болгарії. Я вважаю, що ми з цього маємо починати. Я практично впевнений, що я зможу це зробити, і є підтримка президента, тому, сподіваюся, в наступному році у нас повинно бути 6% ВВП. Я думаю, що наведу аргументи, в тому числі і народних депутатів, щоб нам виділили саме цю суму", - зазначив Степанов.

МОЗ (5406) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) зарплата (2268)


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Топ коментарі
+27
Ну вот,

врачи уже должны )))
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10.05.2020 18:36 Відповісти
+19
Учителя уже получают по 4 кило баков, пора приниматься за врачей)
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10.05.2020 18:40 Відповісти
+13
Врачи должны получать как минимум 25 тысяч в месяц, - Степанов

В наших европейских реалиях сейчас все должны получать минимум 25 тысяч в месяц. Глядишь и заробитчан поубавится.
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10.05.2020 18:37 Відповісти
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Решил рюцкий цыган Будулай и его рюсскя законная жена Клавка перебраться в Украину.Запрягли кобылу в путь.Приезжают на Майдан вокруг никого.Лошадь спрашивет Будулая,что делаем, батька Будулай?Да наверно все в ЕС уехали на заработки.Придется нам Украину подымать...,вдруг из подземного перехоодя выходлят 2 полицая и кричат : о,наши клиенты,почему Без Маски в центре Киева да еще с кобылой и тоже без Маски,штраф 51 000 гривен?Будулай говорит,какие маски,какой Карантин,какая Сапмоизоляция???Вы чуваки сбрендили???у меня 10 рублей в кармане и те для лошадинного овса...
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10.05.2020 20:21 Відповісти
Хотелось бы взглянуть на хирурга, который получает 4500 грн. 😁.
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10.05.2020 20:30 Відповісти
? что вам это даст ?
кроме того, разговор про зарплату от государства, далее
можно видеть результат
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10.05.2020 20:46 Відповісти
Буду знать,как они выглядят на яву.
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10.05.2020 20:53 Відповісти
Заходите в любую хирургическую, спрашиваете кто хирург - и опа!... можете на него посмотреть ...
Я думаю 4500 грн в день - это его минимум... Впрочем, такая же история со стоматологами.
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10.05.2020 22:47 Відповісти
👍
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10.05.2020 23:59 Відповісти
Хочеш приклад? Наведу. Хірург-офтальмолог вищої кваліфікаційної категорії працює у державній клініці (Київ) 2,5 дні на тиждень. За мізерну зарплату. Незалежно від кількості операцій.
А потім їде на два дні до Тернополя або Чернівців і там робить те саме за високими розцінками у комерційній клініці. А у вільний від операцій час він допомагає своєму брату, який торгує через Інет автозапчастинами. Ось так живе пересчіний столичний хірург.
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10.05.2020 23:17 Відповісти
Курва, все в нас сікось накось. Коли вже дійде до цієї влади що далі так продовжуватись не може, бо буде капець
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10.05.2020 23:55 Відповісти
Звичайно він підробляє,бо чесно кажучи,якби я працював 2,5 дні на тиждень,наврядчи мені вистачало би грошей.Чому тільки він вимушений та далеко іхать за підробітком.
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11.05.2020 00:10 Відповісти
Лікарі повинні заробляти стільки, скільки їм плотять пацієнти і лікарні і з цього сплачувати податки і страховки. При чім тут цей чиновник?!
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10.05.2020 20:38 Відповісти
Якаа страховка, дурбелику? Слава Уляні! та її реформі!!
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10.05.2020 20:46 Відповісти
Дурбелику, 2 етап реформи, до якого якраз мають стосунок хірурги та інші спеціалісти, розпочався 1 квітня 2020 року. Однак, боюся, що зелене гівно все просре, як і в інших сферах. А сімейні лікарі в результаті 1 етапу реформи отримують якраз пристойні, як для України, зарплати - ще не 25 тисяч, на жаль, але набагато більше, ніж було до реформи. Звичайно, ті лікарі, які працюють, а не протирають штани в кабінетах. Так що йди, кацапе, в сраку.
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10.05.2020 22:27 Відповісти
Президент Венесуэлы МаДУРА платит дохторам 100 000 боливаров в месяц.Ото бабло я понимаю.....
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10.05.2020 20:39 Відповісти
Это около 10,5 грн...
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10.05.2020 22:50 Відповісти
А сколько должны получать те, кто наполняет бюджет, кормя массу дармоедов получающих по 300-500 тыс.грв.
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10.05.2020 20:40 Відповісти
Лікарі мають отримувати щонайменше 25 тисяч на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 8241
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10.05.2020 20:53 Відповісти
https://img.zik.ua/original/2020/01/17/239774.jpg?timestamp=1579215607 Лікарі мають отримувати щонайменше 25 тисяч на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 1861 Фотожабы на зарплату Смелянскогоfacebook.com
На еще одной картинке президент США, узнав о зарплате начальника "Укрпочты", на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским просится к нему на работу.

На одной из забавных картинок Дональд Трамп изображен рядом с первой леди, при этом Мелания Трамп рассуждает, что лучше бы вышла замуж за директора Укрпочты, а не за этого "лузера".
Новости по теме: https://zik.ua/ru/news/2020/01/10/glava_ukrpochty_smelyanskiy_budet_poluchat_v_mesyac_pochti_2_milliona_954159 Глава "Укрпочты" Смелянский будет получать в месяц почти 2 миллиона
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10.05.2020 21:46 Відповісти
Сегодня один доллар стоит 5 миллионов боливаров.Обгоним Венесйэлу
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10.05.2020 20:43 Відповісти
хирург с зарплатой в 25 тыс нищета ,в сравнении с врагами Украины(слугами рашиста), имеющими корочки депутатов Украины и получающие с карманов украинского народа в несколько раз больше ,при том систематические прогуливая работу...и подающие законопроэкты во вред Украине и ее народу...
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10.05.2020 20:46 Відповісти
Ну ладно не надо а то обидишь моего родственника хирурга ему и сто пятьдесят мало в месячишко , ну он же не терапефт или семейник ипит его мать, кстати недавно каенчика с салона взял и жалуется сволочь мол для среднего класса сёй авто и совсем не то,говорит бугати в тюненге хочу как у падишаха Туркмении
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10.05.2020 20:59 Відповісти
не завидуй)
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10.05.2020 21:10 Відповісти
Тодуров и так наверное снимает за месяц в одиночку как всем хором любая продвинутая больница в областном центре,плюс кум ***** помогает на сотни тысяч его заведению, но а реально именно ему лично и там всё "доступно для простолюдей" за не реальные бабки ,так что наведите сначала порядок с теневым врачеванием ,посадите подобных за вредительство здраво хранению ,а после отчитайтесь перед нищим народом
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10.05.2020 20:47 Відповісти
Нефтяные запасы Венесуэлы крупнейшие в Мире,а народ нищий... Парадоксы дебилизма...
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10.05.2020 20:48 Відповісти
Не просто там её добывать ну это по данным экспертов , тем более при правлении сверх жадного диктатора, c мозгами яныка
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10.05.2020 21:37 Відповісти
А учителя , а остальные? Чем врачи отличаются от остальных? Все должны зарабатывать достойно!
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10.05.2020 20:53 Відповісти
шоб тебе было понятно учителя и так арабатывают больше врачей, от 8000 для молодых и 12000 матерых классных руководителей,которые сейчас кстати сидят дома и типа "на удаленке" впрягают учеников,плюс все карантины и каникулы оплачиваются,так что им еще и жаловаться. для справки,зп медсестра 3700,врач узкая специализация 4500-4800.до уя!?
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10.05.2020 21:14 Відповісти
А сколько из десяти медсестер способны зделать внутривенную инъекцию, не разворотив руку? Только честно.
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10.05.2020 21:26 Відповісти
А и не надо что бы все медсестры были профи во внутривенных манипуляциях.в больнице и поликлиниках полно разных направлений.хорошая медсестра сидящая с невропатологом например и вполне способная заменить врача в случае его отсутствия ничем не хуже той которая может делать манипуляции.кстати это зависит от опыта но в основном это даётся от Бога, природы вобщем хз,это дар видеть и чувствовать невидимые вены.
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10.05.2020 23:06 Відповісти
Ты бредятину написал полную.Медсестра не обязана уметь делать то что ей положено,а вместо этого пусть заменяет врача,которому тоже не обязательно ходить на работу,если есть безрукая медсестра,возомнившая себя врачом.Вот эта действительность меня и бесит.А денег ВРАЧАМ мне не жалко.
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10.05.2020 23:53 Відповісти
Знаю о чем пишу.ты не дочитал последнее предложение.медсестра обязана делать манипуляции и делают при необходимости но не всем дано делать это хорошо.насчет "безруких" медсестер.тебе не ведомо,что медсестра может сидеть с одним и тем же врачём десятками лет подряд и может знать практически все назначения своего врача и обратиться к ней (редкий случай,например при болезни врача)это лучший вариант чем обращаться к свежевыпущенному из института без опыта врачу.но у тебя конечно же есть выбор.
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11.05.2020 01:52 Відповісти
Я только "за",если медсестра,которая по праву может называться врачом и будет меня лечить(а статус медсестры она имеет благодаря " справедливости" за которую все так показательно борятсЯ).Я против "врачей",которые не в состоянии заменить медсестру,я против асоциации врача только с белым халатом,вы понимаете мою мысль? И реформа в моем понимании,проста как все гениальное:снять белые халаты с бездарей и циников,и тогда настоящий врач(будб то медсестра или даже санитар) не будет нуждаться нивчем.А бездари в белых халатах убивают прЯмо или косвенно больше людей нежели любой короновирус,ввиду постоянства.Надеюсь вы поняли корень моего возмущения.
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11.05.2020 12:18 Відповісти
У нас делается всё наоборот,бездари остаются,потому что они бездари и нигде не нужны,а уходят профи,которые задолбались работать за копейки и которые не пропадут.это касается и медсестер которые уходят из терапией и хирургии где ад круглосуточный и тупо за те же деньги а то и больше идут работать в магазины.
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11.05.2020 12:39 Відповісти
Это,кто каким даром награжден.Наши депутаты тоже люди одаренные,только не тем даром.
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11.05.2020 12:47 Відповісти
разговор затянулся. никто и никаким.все.
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11.05.2020 12:51 Відповісти
80% вчителів володіють своїми "предметами" на рівні ПТУ. Спробуй повчитися у медінституті, тоді зрозумієш.
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10.05.2020 23:10 Відповісти
В Якутии газовики бастуют,их комят не поверите ...КОМБИКОРМОМ...,собщили блогеры РАБссии Саша Сотник, Дима Камикадзе и Саша Балу... ужОЛс
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10.05.2020 20:54 Відповісти
Прішлі просітєлі от народа к владімірв іллічу і жалуюццо, мол комбикорм (или овес или сено ) едим, аки лошади, заиржом скоро!
Нічьо нічьо батєнька вот я давечя бочонок меду уплетнул... не зажужжал ведь😂
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10.05.2020 21:01 Відповісти
зачётная ЩЕДРОСТЬ
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10.05.2020 21:22 Відповісти
Я врач. я хочу 4 тыщи. Дуляров...
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10.05.2020 21:26 Відповісти
Удостоверение "Доктор медицинских наук"-100 грн/шт(белый халат в подарок)
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10.05.2020 21:40 Відповісти
как только карантин закончится о врачах забудут
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10.05.2020 21:45 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1259447065656078336?s=20 Подбиваем итоги лохотрона "Выплати медикам 300% надбавку"
О том что деньги на это выделены и уже ушли в регионы сообщалось "типа президент" - 2 раза министр здравоохранения из Одессы - 6 раз зам министра из Одессы (женского пола) - 1 раз зам министра (мужского пола) - 1 раз. Итого власть соврала 10 раз ! Со словами "Да это просто квест какой то" Ляшко сообщил что денег нет!
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10.05.2020 22:09 Відповісти
Смелянскогоfacebook.com
На еще одной картинке президент США, узнав о зарплате начальника "Укрпочты", на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским просится к нему на работу.

На одной из забавных картинок Дональд Трамп изображен рядом с первой леди, при этом Мелания Трамп рассуждает, что лучше бы вышла замуж за директора Укрпочты, а не за этого "лузера".
Новости по теме: https://zik.ua/ru/news/2020/01/10/glava_ukrpochty_smelyanskiy_budet_poluchat_v_mesyac_pochti_2_milliona_954159 Глава "Укрпочты" Смелянский будет получать в месяц почти 2 миллиона
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10.05.2020 21:47 Відповісти
, И МНЕ ТОЖЕ
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10.05.2020 21:49 Відповісти
А учителя . а агрономы , инженеры , сталевары . воспительницы дс . военные ? Все они должны зарабатывать . но исходя из фин мощи страны .Вы лучше пересмотрите ЗП у всяких Лещенок и прочей заразы с ЗП 150-1000000 млн .
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10.05.2020 21:48 Відповісти
не так давно подруга зеленского заявляла, что он ничего никому не обещал
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10.05.2020 21:49 Відповісти
Как же они любят слова "должна", "будет"! Да вы сделайте так, а уже затем пиартесь! Вам уже нет веры, после нынешней ФАКТИЧЕСКОЙ помощи медикам. Когда сами врачи сами скажут, что они чувствуют помощь на деле, а не на словах, тогда и пиартесь.
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10.05.2020 22:18 Відповісти
Живут в будущем времени
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10.05.2020 22:31 Відповісти
Живут в будущем времени
Это вы живете в будущем времени, они живут в настоящем: закон о продаже земли уже принят.
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11.05.2020 00:34 Відповісти
а все остальные не должны столько зарабатывать?
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10.05.2020 22:22 Відповісти
Не, остальные должны сразу все врачам отдавать
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11.05.2020 02:22 Відповісти
Всі лікарі, чи ті, що працюють???
Знов уравніловка???
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10.05.2020 22:29 Відповісти
Згідно реформи мали б ті, що працюють. І це правило вже діє для сімейних. Але зелене гівно всіх зрівняє. Тобто усім не дасть нічого.
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10.05.2020 22:32 Відповісти
Врачи в Украине пожизненно на хозрасчете были,что при совке,а тем более сейчас, на зарплату никто не жил.
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10.05.2020 23:02 Відповісти
как по мне это очень мало.... очень.... минимальная зп в Украине должна быть от 1200 евро, а следовательно от этого надо уже надо идти дальше!
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11.05.2020 00:11 Відповісти
минимальная зарплата в Польше - 435 Евро. Схерали в Украине "должно быть" от 1200?
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11.05.2020 01:44 Відповісти
Правильно! Должно быть 4350 евро LOL
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11.05.2020 02:21 Відповісти
Степанов, трепло, ты в закон о медреформе загляни.
Там зарплата устанавливается пропорционально количеству подписанных деклараций. В этом вся суть реформы: как потопаешь, так и полопаешь.
Ты ведь прислан чтобы снова установить семашковский феодализм.
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11.05.2020 00:49 Відповісти
Шо даже безрамотные бездари? У нас же таких просто дохренища!!!
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11.05.2020 02:20 Відповісти
Де такого дурепу відкопали? Він же крім як про гроші вкрасти нічого не вміє.
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11.05.2020 02:44 Відповісти
А за чей счет. Медицина очень дорогое удовольствие. Может нужно перерапледилить бюджет например забрать у Авакова он вертолеты перестанет покупать
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11.05.2020 07:09 Відповісти
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