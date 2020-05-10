Лікарі мають отримувати щонайменше 25 тисяч на місяць, - Степанов

Зарплата лікарів в Україні має становити не менше 25 тисяч гривень на місяць.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас це передбачено законом про державні медичні гарантії, де написано: 250% від середнього рівня зарплати в липні минулого року. Якщо ми тримаємося за це, то зарплата має бути не менше 25 000 гривень в перерахунку на ціни 2019 року ... я не розумію, чому лікар-хірург повинен отримувати 4 500, а той, хто приходить на посаду прокурора, отримує відразу 25 000 гривень. Звичайно, я повністю за те, щоб і прокурор отримував 25 000 гривень. Я просто не розумію, чому лікар повинен отримувати менше", - сказав Степанов.

Міністр висловив сподівання, що наступного року витрати країни на медицину складуть 6% від ВВП.

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"Мінімальний відсоток на медицину в Європі - це 6% в Болгарії. Я вважаю, що ми з цього маємо починати. Я практично впевнений, що я зможу це зробити, і є підтримка президента, тому, сподіваюся, в наступному році у нас повинно бути 6% ВВП. Я думаю, що наведу аргументи, в тому числі і народних депутатів, щоб нам виділили саме цю суму", - зазначив Степанов.