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Новини
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МОЗ ініціює збільшення зарплат медпрацівникам із 1 липня, - Степанов

МОЗ ініціює збільшення зарплат медпрацівникам із 1 липня, - Степанов

МОЗ України ініціюватиме внесення змін до держбюджету для збільшення медичним працівникам зарплат з 1 липня.

"Зараз ми розрахуємо все ретельно, до кожної цифри і будемо подавати відповідну пропозицію щодо внесення змін до держбюджету для того, щоб ми змогли підняти зарплату до 50% нашим медпрацівникам, починаючи з 1 липня", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За попередніми розрахунками, для цього буде потрібно 11 млрд грн.

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Степанов вважає, що підвищення зарплат медпрацівникам також позитивно позначиться на якості надання медичної допомоги пацієнтам.

охорона здоров’я (293) медицина (2145) МОЗ (5406) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) медреформа (129) зарплата (2266)


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Топ коментарі
+8
Минздрав инициирует увеличение зарплат медработникам с 1 июля, - Степанов - Цензор.НЕТ 9935
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09.05.2020 20:01 Відповісти
+5
300% ?
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09.05.2020 19:56 Відповісти
+4
Ти дебіл?
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09.05.2020 19:58 Відповісти
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дебилы! вы людям 300 % выплатили?
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09.05.2020 19:52 Відповісти
Новина була, станок увімкнули - тепер надрукують...
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09.05.2020 20:08 Відповісти
мощной і тугой струйой сцять на своїх виборців ЗЄбанатів)
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09.05.2020 20:18 Відповісти
Медична реформа передбачала збільшення зарплат всім медпрацівникам другої ланки вже з 1 квітня! А перенос збільшення зарплат на липень це фактично відмова від медичної реформи! Степанов має йти з посади, він не справляється!
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09.05.2020 22:57 Відповісти
Та не може бути!
(с)
Минздрав инициирует увеличение зарплат медработникам с 1 июля, - Степанов - Цензор.НЕТ 2181
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09.05.2020 20:23 Відповісти
Ти дебіл?
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09.05.2020 19:58 Відповісти
Русский генетический раб не может без дозы ежедневных унижений. Обязательно должен повторить
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09.05.2020 20:00 Відповісти
Рашкотварь,победили Гитлера,победим и Путлера!
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09.05.2020 20:00 Відповісти
это когда Миша грузин был главой в Одесской области?
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09.05.2020 20:01 Відповісти
Класно,бабки візьмеш з базарів,дрібних підприємців,перевізників і заробітчан.Щоб точно вистачило.
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09.05.2020 19:55 Відповісти
Наше гасло обіцяєм обіцяєм
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09.05.2020 19:55 Відповісти
Обiцяєм обiцять.
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09.05.2020 19:57 Відповісти
300% ?
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09.05.2020 19:56 Відповісти
А хто буде відповідати за інфікованих медиків?
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09.05.2020 19:56 Відповісти
Та ужешь все разъяснили - сами виноваты!
С выбором профессии, с работой без защиты...
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09.05.2020 20:02 Відповісти
Степанов считает, что повышение зарплат медработникам также позитивно скажется на качестве предоставления медицинской помощи пациентам.

Каким образом?
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09.05.2020 19:56 Відповісти
точно также с учителями.
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09.05.2020 20:00 Відповісти
Тем, что хоть кто-то решит остаться и оказывать помощь пациентам.
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09.05.2020 20:32 Відповісти
"с первого июля" , якого року ?
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09.05.2020 19:57 Відповісти
А брат Ермака, для начала, в курсе?
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09.05.2020 19:59 Відповісти
Звичайно, брат єрмака в курсє. І саме зараз він підбирає "персонал", який отримає те саме підвищення... Лікарям та медсестрам нє бєспокоіцца!
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09.05.2020 20:08 Відповісти
Минздрав инициирует увеличение зарплат медработникам с 1 июля, - Степанов - Цензор.НЕТ 9935
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09.05.2020 20:01 Відповісти
Прийде весна, допоможемо медикам...
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09.05.2020 20:10 Відповісти
Кстати, это нормальный подход - фраза:
- Минздрав инициирует...
Вместо:
- кабмин принял решение...
Это зелёные на Оскар у зебилов номинируется))))
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09.05.2020 20:13 Відповісти
Так изменение в бюджет (очередное) Верховная Рада принимает.
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09.05.2020 21:15 Відповісти
Ну... Раз потерпевший это не упоминал, значит бабки есть в пределах фонда за

)))
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10.05.2020 00:38 Відповісти
Вермішель.
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09.05.2020 20:15 Відповісти
Щось вона запласка...
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09.05.2020 20:43 Відповісти
Ніби правильно говорить. Але як завжди грошей не вистачить.
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09.05.2020 20:17 Відповісти
Дебилы не трогайте реформу,сейчас уже в больницах которые перешли по реформе 2 уровня поднялась от 50до 80%! А этот дебил обещает с 1 июля до 50%.Рукожопые,все до чего вы дотрагиваетесь превращается в 95анал.
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09.05.2020 20:17 Відповісти
Я даже стесняюсь спросить, что в больницах поднялось с 50 до 80.
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09.05.2020 20:34 Відповісти
температура.
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09.05.2020 20:42 Відповісти
Если стесняешся то не спрашивай.
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09.05.2020 21:53 Відповісти
Я три місяці без зарплатні, зароблене віддайте, чума зелена.
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09.05.2020 20:20 Відповісти
300 мільярдів дирка в бюджете!!! Про що вони говорять? Ааааа, вибори ж скоро.....
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09.05.2020 20:53 Відповісти
Увеличат... Тем кто выживет и не уедет
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09.05.2020 22:08 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/DNkherson/?post_id=1156388458049548
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09.05.2020 23:34 Відповісти
Ну... Раз потерпевший это не упоминал, значит бабки есть в пределах фонда зарплаты

)))
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10.05.2020 07:19 Відповісти
Вже навіть не смішно.
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10.05.2020 09:44 Відповісти
Ключевое слово - "ДО" 50%
Это и 1% и 2%,и 49%.
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10.05.2020 09:47 Відповісти
 
 