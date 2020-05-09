МОЗ ініціює збільшення зарплат медпрацівникам із 1 липня, - Степанов
МОЗ України ініціюватиме внесення змін до держбюджету для збільшення медичним працівникам зарплат з 1 липня.
"Зараз ми розрахуємо все ретельно, до кожної цифри і будемо подавати відповідну пропозицію щодо внесення змін до держбюджету для того, щоб ми змогли підняти зарплату до 50% нашим медпрацівникам, починаючи з 1 липня", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За попередніми розрахунками, для цього буде потрібно 11 млрд грн.
Степанов вважає, що підвищення зарплат медпрацівникам також позитивно позначиться на якості надання медичної допомоги пацієнтам.
Топ коментарі
+8 Игорь Емец
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+5 vitaliymkua
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+4 vitaliymkua
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(с)
С выбором профессии, с работой без защиты...
Каким образом?
- Минздрав инициирует...
Вместо:
- кабмин принял решение...
Это зелёные на Оскар у зебилов номинируется))))
)))
)))
Это и 1% и 2%,и 49%.