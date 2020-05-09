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Минздрав инициирует увеличение зарплат медработникам с 1 июля, - Степанов

Минздрав инициирует увеличение зарплат медработникам с 1 июля, - Степанов

Минздрав Украины будет инициировать внесение изменений в госбюджет для увеличения медицинским работникам зарплат с 1 июля.

"Сейчас мы рассчитаем все тщательно, до каждой цифры и будем подавать соответствующее предложение относительно внесения изменений в госбюджет для того, чтобы мы смогли поднять зарплату до 50% нашим медработникам, начиная с 1 июля", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По предварительным расчетам, для этого потребуется 11 млрд грн.

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Степанов считает, что повышение зарплат медработникам также позитивно скажется на качестве предоставления медицинской помощи пациентам.

Автор: 

здравоохранение (332) медицина (2529) Минздрав (4906) врачи (1518) Степанов Максим (2062) медреформа (122) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+8
Минздрав инициирует увеличение зарплат медработникам с 1 июля, - Степанов - Цензор.НЕТ 9935
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09.05.2020 20:01 Ответить
+5
300% ?
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09.05.2020 19:56 Ответить
+4
Ти дебіл?
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09.05.2020 19:58 Ответить
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дебилы! вы людям 300 % выплатили?
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09.05.2020 19:52 Ответить
Новина була, станок увімкнули - тепер надрукують...
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09.05.2020 20:08 Ответить
мощной і тугой струйой сцять на своїх виборців ЗЄбанатів)
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09.05.2020 20:18 Ответить
Медична реформа передбачала збільшення зарплат всім медпрацівникам другої ланки вже з 1 квітня! А перенос збільшення зарплат на липень це фактично відмова від медичної реформи! Степанов має йти з посади, він не справляється!
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09.05.2020 22:57 Ответить
Та не може бути!
(с)
Минздрав инициирует увеличение зарплат медработникам с 1 июля, - Степанов - Цензор.НЕТ 2181
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09.05.2020 20:23 Ответить
Ти дебіл?
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09.05.2020 19:58 Ответить
Русский генетический раб не может без дозы ежедневных унижений. Обязательно должен повторить
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09.05.2020 20:00 Ответить
Рашкотварь,победили Гитлера,победим и Путлера!
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09.05.2020 20:00 Ответить
это когда Миша грузин был главой в Одесской области?
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09.05.2020 20:01 Ответить
Класно,бабки візьмеш з базарів,дрібних підприємців,перевізників і заробітчан.Щоб точно вистачило.
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09.05.2020 19:55 Ответить
Наше гасло обіцяєм обіцяєм
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09.05.2020 19:55 Ответить
Обiцяєм обiцять.
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09.05.2020 19:57 Ответить
300% ?
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09.05.2020 19:56 Ответить
А хто буде відповідати за інфікованих медиків?
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09.05.2020 19:56 Ответить
Та ужешь все разъяснили - сами виноваты!
С выбором профессии, с работой без защиты...
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09.05.2020 20:02 Ответить
Степанов считает, что повышение зарплат медработникам также позитивно скажется на качестве предоставления медицинской помощи пациентам.

Каким образом?
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09.05.2020 19:56 Ответить
точно также с учителями.
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09.05.2020 20:00 Ответить
Тем, что хоть кто-то решит остаться и оказывать помощь пациентам.
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09.05.2020 20:32 Ответить
"с первого июля" , якого року ?
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09.05.2020 19:57 Ответить
А брат Ермака, для начала, в курсе?
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09.05.2020 19:59 Ответить
Звичайно, брат єрмака в курсє. І саме зараз він підбирає "персонал", який отримає те саме підвищення... Лікарям та медсестрам нє бєспокоіцца!
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09.05.2020 20:08 Ответить
Минздрав инициирует увеличение зарплат медработникам с 1 июля, - Степанов - Цензор.НЕТ 9935
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09.05.2020 20:01 Ответить
Прийде весна, допоможемо медикам...
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09.05.2020 20:10 Ответить
Кстати, это нормальный подход - фраза:
- Минздрав инициирует...
Вместо:
- кабмин принял решение...
Это зелёные на Оскар у зебилов номинируется))))
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09.05.2020 20:13 Ответить
Так изменение в бюджет (очередное) Верховная Рада принимает.
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09.05.2020 21:15 Ответить
Ну... Раз потерпевший это не упоминал, значит бабки есть в пределах фонда за

)))
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10.05.2020 00:38 Ответить
Вермішель.
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09.05.2020 20:15 Ответить
Щось вона запласка...
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09.05.2020 20:43 Ответить
Ніби правильно говорить. Але як завжди грошей не вистачить.
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09.05.2020 20:17 Ответить
Дебилы не трогайте реформу,сейчас уже в больницах которые перешли по реформе 2 уровня поднялась от 50до 80%! А этот дебил обещает с 1 июля до 50%.Рукожопые,все до чего вы дотрагиваетесь превращается в 95анал.
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09.05.2020 20:17 Ответить
Я даже стесняюсь спросить, что в больницах поднялось с 50 до 80.
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09.05.2020 20:34 Ответить
температура.
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09.05.2020 20:42 Ответить
Если стесняешся то не спрашивай.
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09.05.2020 21:53 Ответить
Я три місяці без зарплатні, зароблене віддайте, чума зелена.
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09.05.2020 20:20 Ответить
300 мільярдів дирка в бюджете!!! Про що вони говорять? Ааааа, вибори ж скоро.....
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09.05.2020 20:53 Ответить
Увеличат... Тем кто выживет и не уедет
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09.05.2020 22:08 Ответить
https://www.facebook.com/groups/DNkherson/?post_id=1156388458049548
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09.05.2020 23:34 Ответить
Ну... Раз потерпевший это не упоминал, значит бабки есть в пределах фонда зарплаты

)))
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10.05.2020 07:19 Ответить
Вже навіть не смішно.
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10.05.2020 09:44 Ответить
Ключевое слово - "ДО" 50%
Это и 1% и 2%,и 49%.
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10.05.2020 09:47 Ответить
 
 