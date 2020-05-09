Минздрав инициирует увеличение зарплат медработникам с 1 июля, - Степанов
Минздрав Украины будет инициировать внесение изменений в госбюджет для увеличения медицинским работникам зарплат с 1 июля.
"Сейчас мы рассчитаем все тщательно, до каждой цифры и будем подавать соответствующее предложение относительно внесения изменений в госбюджет для того, чтобы мы смогли поднять зарплату до 50% нашим медработникам, начиная с 1 июля", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По предварительным расчетам, для этого потребуется 11 млрд грн.
Степанов считает, что повышение зарплат медработникам также позитивно скажется на качестве предоставления медицинской помощи пациентам.
Топ комментарии
+8 Игорь Емец
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(с)
С выбором профессии, с работой без защиты...
Каким образом?
- Минздрав инициирует...
Вместо:
- кабмин принял решение...
Это зелёные на Оскар у зебилов номинируется))))
)))
)))
Это и 1% и 2%,и 49%.