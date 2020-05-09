Надбавки медикам: 3 области не отчитались, остальные выплатили мало, - Степанов

Киевская, Днепропетровская и Херсонская области не отчитались до вечера 8 мая о выплате надбавок медикам, борющимся с COVID-19. Остальные области выплатили надбавки не в полном объеме.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Министр напомнил, что потребовал от каждой области отчитаться о ситуации с надбавками медикам до конца рабочего дня 8 мая.

"Во-первых, три области вообще не отчитались – это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области", — сказал он.

"Во-вторых, по тем отчетах, которые мы увидели, я приведу пример. Харьковская область проинформировала о 17 медработниках, которые в марте были заняты лечением 4 больных. Общая сумма средств, выплаченная в качестве доплат – 14900 грн, или 870 грн каждому. Какие-то интересные три оклада в Харьковской области. Такая же ситуация в других областях происходит", — добавил Степанов.

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При этом министр заверил, что все без исключения медработники, которые должны были получить доплату за март, ее получат.

"Я буду докладывать и премьеру, и президенту по этой ситуации. Я буду настаивать на принятии соответствующих управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право просто издеваться над нашими медицинскими работниками, работавшими и работающими с больными COVID-19", — сказал Степанов.

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