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Новости Коронавирус и карантин
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Надбавки медикам: 3 области не отчитались, остальные выплатили мало, - Степанов

Надбавки медикам: 3 области не отчитались, остальные выплатили мало, - Степанов

Киевская, Днепропетровская и Херсонская области не отчитались до вечера 8 мая о выплате надбавок медикам, борющимся с COVID-19. Остальные области выплатили надбавки не в полном объеме.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Министр напомнил, что потребовал от каждой области отчитаться о ситуации с надбавками медикам до конца рабочего дня 8 мая.

"Во-первых, три области вообще не отчитались – это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области", — сказал он.

"Во-вторых, по тем отчетах, которые мы увидели, я приведу пример. Харьковская область проинформировала о 17 медработниках, которые в марте были заняты лечением 4 больных. Общая сумма средств, выплаченная в качестве доплат – 14900 грн, или 870 грн каждому. Какие-то интересные три оклада в Харьковской области. Такая же ситуация в других областях происходит", — добавил Степанов.

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При этом министр заверил, что все без исключения медработники, которые должны были получить доплату за март, ее получат.

"Я буду докладывать и премьеру, и президенту по этой ситуации. Я буду настаивать на принятии соответствующих управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право просто издеваться над нашими медицинскими работниками, работавшими и работающими с больными COVID-19", — сказал Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) надбавки (28) врачи (1518) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Клоунская власть месяц героически борется сама с собой, пытаясь выплатить надбавку медикам. Хаос и непрофессионализм во всем.
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09.05.2020 10:49 Ответить
+16
А где взять деньги медикам, если учителя по 4000 евро отгребают
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09.05.2020 10:55 Ответить
+14
Ото та Супрун винна!
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09.05.2020 10:46 Ответить
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Ото та Супрун винна!
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09.05.2020 10:46 Ответить
А где взять деньги медикам, если учителя по 4000 евро отгребают
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09.05.2020 10:55 Ответить
Вот зачем вы обманываете?Учителя получают скромные 4000$.
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09.05.2020 11:31 Ответить
нда.... зелёная власть просто в принципе не может не обосраться...
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09.05.2020 10:47 Ответить
Просто этому клоуну не объяснили , что оклад и зарплата в Украине это две большие разницы. И оклады у медиков по 2-3 тыс. Остальное доплаты до минималки. А давая те же 3 оклада ,просто снимается доплата. В конечном итоге зарплата почти не меняется, или меняется явно не в три раза , а процентов на 20-30.
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09.05.2020 12:36 Ответить
или, к примеру, медиков выгоняют на 0.25 ставки. а там как хотите.
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09.05.2020 12:52 Ответить
Или что им тупо должны зарплату из бюджета за 4 месяца. И что выделенные суммы даже не покрыли долги.
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09.05.2020 14:40 Ответить
Клоунская власть месяц героически борется сама с собой, пытаясь выплатить надбавку медикам. Хаос и непрофессионализм во всем.
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09.05.2020 10:49 Ответить
Обещаешь 300% надбавки, вешаешь это на областные бюджеты где этих денег нет, орешь что это не мы виноваты, мы честно хотели, профит
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09.05.2020 10:51 Ответить
Да тут всё понятно .Зелёные мрази таким способом формируют себе кассу на местные выборы .Только по Днепропетровской области:выделено из бюджета на доплаты медикам 308 млн.гривен, больницы получили 41 млн.гривен , где остальные деньги в ОГА нет ответа .
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09.05.2020 10:56 Ответить
Ответили так скромно -- Пошли на другие медицинские цели. Понимайте как хотите.
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09.05.2020 14:42 Ответить
Пошли в другие карманы,или попросту раскрали как всегда.
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09.05.2020 15:38 Ответить
Мародеры на смертях
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09.05.2020 10:57 Ответить
Це ж новиє ліца від Бубачки. Нє?
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09.05.2020 11:05 Ответить
ну да
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09.05.2020 11:08 Ответить
Кобалеву деньги выплатили без проблем да! а врачи они же не Кобалев у наших врачей нет мам в америке!! Да и кому те врачи нужны да ЗЕЛЯ!!
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09.05.2020 11:10 Ответить
Есть только один вопрос и очень важный - Кабмин деньги на выплаты выделили? Или они только команды раздают?
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09.05.2020 11:14 Ответить
Деньги выделили и уже раздерибанили...
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09.05.2020 11:24 Ответить
Деньги просто раздерибанили,не успев выделить.
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09.05.2020 11:35 Ответить
Команды. Деньги должны были изыскать областные бюджеты.
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09.05.2020 14:44 Ответить
Кто давал право просто издеваться над нашими медицинскими работниками?

Как это - кто. Папередники, порохоботы, американцы,... То и дело, - только издеваются!
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09.05.2020 11:21 Ответить
Супрун уже скоро год как нет, но до сих пор она виновата во всем
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09.05.2020 11:27 Ответить
руководству выплатили, 99% гарантии
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09.05.2020 11:30 Ответить
Разумеется. Руководство просто ищет пути, как украсть остальное, ибо это ж невозможно для их менталитета - пришли средства и не украсть.
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09.05.2020 11:50 Ответить
Какие ещё надбавки медикам? Говорят тебе завтра, значит завтра!

Надбавки медикам: 3 області не відзвітували, інші виплатили мало, - Степанов - Цензор.НЕТ 1120
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09.05.2020 11:38 Ответить
ось так гроши бегают за ликарями от коронавируса
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09.05.2020 11:51 Ответить
Так бывает,когда пациенты на карантине,и кроме своего не в чей другой карман залезть не представляется возможным.
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09.05.2020 12:17 Ответить
"17 медработников, которые были заняты лечением 4х больных"- 4х больных в Харьковской области в апреле -это не пандемия, а на#балово.
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09.05.2020 12:37 Ответить
Степанов только что признался, что у них полная дезорганизация и хаос.
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09.05.2020 12:50 Ответить
Странно 17 медиков лечили 4 больных. А сколько больных было всего?
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09.05.2020 13:17 Ответить
 
 