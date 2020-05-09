Надбавки медикам: 3 області не відзвітували, інші виплатили мало, - Степанов

Київська, Дніпропетровська та Херсонська області не відзвітували до вечора 8 травня про виплату надбавок медикам, які борються з COVID-19. Решта областей виплатили надбавки не в повному обсязі.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав, що поставив вимогу кожній області відзвітуватися про ситуацію з надбавками медикам до кінця робочого дня 8 травня.

"По-перше, три області взагалі не відзвітували. Це Дніпропетровська, Київська та Херсонська області", - сказав він.

"По-друге, з тих звітів, які ми побачили, я наведу приклад. Харківська область поінформувала про 17 медпрацівників, які в березні були зайняті лікуванням 4 хворих. Загальний розмір коштів, виплачених як доплата, - 14 900 грн, або 870 грн кожному. Якісь цікаві три оклади в Харківській області. Така ж ситуація склалася в інших областях", - додав Степанов.

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Водночас міністр запевнив, що всі без винятку медпрацівники, які мали отримати доплату за березень, її отримають.

"Я доповідатиму і прем'єру, і президенту щодо цієї ситуації. Я наполягатиму на прийнятті відповідних управлінських рішень, зокрема кадрового характеру. Бо я не розумію, хто давав право просто знущатися над нашими медичними працівниками, які працювали і працюють із хворими на COVID -19", - сказав Степанов.

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