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Новини Коронавірус і карантин
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Надбавки медикам: 3 області не відзвітували, інші виплатили мало, - Степанов

Надбавки медикам: 3 області не відзвітували, інші виплатили мало, - Степанов

Київська, Дніпропетровська та Херсонська області не відзвітували до вечора 8 травня про виплату надбавок медикам, які борються з COVID-19. Решта областей виплатили надбавки не в повному обсязі.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав, що поставив вимогу кожній області відзвітуватися про ситуацію з надбавками медикам до кінця робочого дня 8 травня.

"По-перше, три області взагалі не відзвітували. Це Дніпропетровська, Київська та Херсонська області", - сказав він.

"По-друге, з тих звітів, які ми побачили, я наведу приклад. Харківська область поінформувала про 17 медпрацівників, які в березні були зайняті лікуванням 4 хворих. Загальний розмір коштів, виплачених як доплата, - 14 900 грн, або 870 грн кожному. Якісь цікаві три оклади в Харківській області. Така ж ситуація склалася в інших областях", - додав Степанов.

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Водночас міністр запевнив, що всі без винятку медпрацівники, які мали отримати доплату за березень, її отримають.

"Я доповідатиму і прем'єру, і президенту щодо цієї ситуації. Я наполягатиму на прийнятті відповідних управлінських рішень, зокрема кадрового характеру. Бо я не розумію, хто давав право просто знущатися над нашими медичними працівниками, які працювали і працюють із хворими на COVID -19", - сказав Степанов.

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Автор: 

карантин (18172) надбавки (24) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
Клоунская власть месяц героически борется сама с собой, пытаясь выплатить надбавку медикам. Хаос и непрофессионализм во всем.
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09.05.2020 10:49 Відповісти
+16
А где взять деньги медикам, если учителя по 4000 евро отгребают
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09.05.2020 10:55 Відповісти
+14
Ото та Супрун винна!
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09.05.2020 10:46 Відповісти
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Ото та Супрун винна!
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09.05.2020 10:46 Відповісти
А где взять деньги медикам, если учителя по 4000 евро отгребают
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09.05.2020 10:55 Відповісти
Вот зачем вы обманываете?Учителя получают скромные 4000$.
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09.05.2020 11:31 Відповісти
нда.... зелёная власть просто в принципе не может не обосраться...
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09.05.2020 10:47 Відповісти
Просто этому клоуну не объяснили , что оклад и зарплата в Украине это две большие разницы. И оклады у медиков по 2-3 тыс. Остальное доплаты до минималки. А давая те же 3 оклада ,просто снимается доплата. В конечном итоге зарплата почти не меняется, или меняется явно не в три раза , а процентов на 20-30.
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09.05.2020 12:36 Відповісти
или, к примеру, медиков выгоняют на 0.25 ставки. а там как хотите.
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09.05.2020 12:52 Відповісти
Или что им тупо должны зарплату из бюджета за 4 месяца. И что выделенные суммы даже не покрыли долги.
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09.05.2020 14:40 Відповісти
Клоунская власть месяц героически борется сама с собой, пытаясь выплатить надбавку медикам. Хаос и непрофессионализм во всем.
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09.05.2020 10:49 Відповісти
Обещаешь 300% надбавки, вешаешь это на областные бюджеты где этих денег нет, орешь что это не мы виноваты, мы честно хотели, профит
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09.05.2020 10:51 Відповісти
Да тут всё понятно .Зелёные мрази таким способом формируют себе кассу на местные выборы .Только по Днепропетровской области:выделено из бюджета на доплаты медикам 308 млн.гривен, больницы получили 41 млн.гривен , где остальные деньги в ОГА нет ответа .
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09.05.2020 10:56 Відповісти
Ответили так скромно -- Пошли на другие медицинские цели. Понимайте как хотите.
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09.05.2020 14:42 Відповісти
Пошли в другие карманы,или попросту раскрали как всегда.
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09.05.2020 15:38 Відповісти
Мародеры на смертях
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09.05.2020 10:57 Відповісти
Це ж новиє ліца від Бубачки. Нє?
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09.05.2020 11:05 Відповісти
ну да
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09.05.2020 11:08 Відповісти
Кобалеву деньги выплатили без проблем да! а врачи они же не Кобалев у наших врачей нет мам в америке!! Да и кому те врачи нужны да ЗЕЛЯ!!
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09.05.2020 11:10 Відповісти
Есть только один вопрос и очень важный - Кабмин деньги на выплаты выделили? Или они только команды раздают?
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09.05.2020 11:14 Відповісти
Деньги выделили и уже раздерибанили...
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09.05.2020 11:24 Відповісти
Деньги просто раздерибанили,не успев выделить.
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09.05.2020 11:35 Відповісти
Команды. Деньги должны были изыскать областные бюджеты.
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09.05.2020 14:44 Відповісти
Кто давал право просто издеваться над нашими медицинскими работниками?

Как это - кто. Папередники, порохоботы, американцы,... То и дело, - только издеваются!
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09.05.2020 11:21 Відповісти
Супрун уже скоро год как нет, но до сих пор она виновата во всем
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09.05.2020 11:27 Відповісти
руководству выплатили, 99% гарантии
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09.05.2020 11:30 Відповісти
Разумеется. Руководство просто ищет пути, как украсть остальное, ибо это ж невозможно для их менталитета - пришли средства и не украсть.
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09.05.2020 11:50 Відповісти
Какие ещё надбавки медикам? Говорят тебе завтра, значит завтра!

Надбавки медикам: 3 області не відзвітували, інші виплатили мало, - Степанов - Цензор.НЕТ 1120
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09.05.2020 11:38 Відповісти
ось так гроши бегают за ликарями от коронавируса
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09.05.2020 11:51 Відповісти
Так бывает,когда пациенты на карантине,и кроме своего не в чей другой карман залезть не представляется возможным.
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09.05.2020 12:17 Відповісти
"17 медработников, которые были заняты лечением 4х больных"- 4х больных в Харьковской области в апреле -это не пандемия, а на#балово.
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09.05.2020 12:37 Відповісти
Степанов только что признался, что у них полная дезорганизация и хаос.
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09.05.2020 12:50 Відповісти
Странно 17 медиков лечили 4 больных. А сколько больных было всего?
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09.05.2020 13:17 Відповісти
 
 