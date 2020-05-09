УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9749 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
21 920 196

Коронавірус зникне і без вакцини, - Трамп

Коронавірус зникне і без вакцини, - Трамп

Коронавірус, що спричиняє COVID-19, рано чи пізно зникне, до того ж навіть якщо не вдасться створити вакцину від нього.

Про це заявив у п'ятницю президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він зникне, навіть якщо вакцини не буде", - сказав він журналістам у Білому домі.

Трамп вважає, що "може відбутися новий спалах восени або наступного року, однак ми будемо готові погасити його".

Він також запевнив, що у багатьох компаній триває успішна робота над створенням вакцини. Водночас він нагадав, що існують і захворювання, проти яких вакцину створити не вдалося.

Читайте також: Камердинер Трампа заразився коронавірусом

Автор: 

карантин (18172) США (23613) Трамп Дональд (6314) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Билл Гейтс обязательно всех чипирует ага. Особенно русских.
показати весь коментар
09.05.2020 01:51 Відповісти
+17
Удивляюсь, почему Трамп не сказал, что введя карантин, он спас 120 миллионов американцев от верной смерти от короновируса?
Ведь Зеля же такое заявил. И многие верят в эту брехню.
показати весь коментар
09.05.2020 01:44 Відповісти
+12
Так вроде бы президент США не может самолично вводить карантин, как это делает Зеля у нас.
Там каждый штат решает сам, вводить или не вводить карантин, а если вводить то какой - жёсткий или мягкий.
например на Аляске уже фактически нет карантина, там открыли кафе, бары, рестораны. И так ещё в нескольких штатах.
Зато в Мичигане наоборот, хотели продлить карантин недавно. Но люди, в том числе и вооружённые ворвались в местный сенат Мичигана и потребовали прекратить карантин.
После этого в Мичигане отклали, рассмотрение о продлении карантина.
Кстати Трамп, поддержал людей в Мичигане, которые против карантина.
Коронавирус исчезнет и без вакцины, - Трамп - Цензор.НЕТ 53
показати весь коментар
09.05.2020 01:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ты по русски пишешь,но тесты из интересна предлагаешь пройти,сначала пиши по Украински,докажи что не кацап
показати весь коментар
09.05.2020 08:17 Відповісти
Я пишу, как считаю нужным. Есть тест - давай. Попробуй без западла. Впрочем, ты уже начал с западлом... Тест без западла хочешь?
показати весь коментар
09.05.2020 08:23 Відповісти
І до речі 73% таких некацапів як ти обрали собі президента з кацапського світу. Людина яка ніколи не говорила українською і постійно виступала в Росії це є кацап
показати весь коментар
09.05.2020 03:10 Відповісти
73-лахтинський фейк

за шмарклю голосувало23%виборців+21%"протіф"Порошенко
за"партію"слуг"їхнього нарота" голосувалі ТІ Ж САМІ 23%
показати весь коментар
09.05.2020 08:10 Відповісти
порохоботы питоры...
показати весь коментар
09.05.2020 13:15 Відповісти
Вже не можу не згадати його порівняння України з дівчиною легкої поведінки. Плюс насміхання з голодомору. Тобто ти хочеш сказати президент українець?
показати весь коментар
09.05.2020 03:11 Відповісти
Трамп более честный и откровенный с народом и с собой чем Обама. За это американцы его и выбрали.
показати весь коментар
09.05.2020 03:01 Відповісти
бгггг)))
А у нас значит Зеленский честный и открытый))
показати весь коментар
09.05.2020 03:03 Відповісти
Зеленский просто лошара поддавшийся на уговоры и план каломойши.
показати весь коментар
09.05.2020 03:08 Відповісти
учись голобородько быть президентом, а не шестеркой олигархов)
показати весь коментар
09.05.2020 03:30 Відповісти
микитка ти ідійот? СПОЧАТКУ ТРЕБА НАВЧИТИСЯ а не пхатися дурним-неосвічениму туди де усілякі дурниці невігласа обертаються КАТОСТРОФАМИ для ЛЮДЕЙ
показати весь коментар
09.05.2020 08:20 Відповісти
Потому что невозможно придумать вакцину, от того, чего нет.
показати весь коментар
09.05.2020 03:46 Відповісти
ясно , ты чувак с секти СПІДАНЕТ.
показати весь коментар
09.05.2020 08:17 Відповісти
а иммунитет на корону вообще есть? ВОЗ до сих пор не в курсе
показати весь коментар
09.05.2020 08:57 Відповісти
закончится первая водна эпидемии, будет вторая-тогда и станет понятно. если ВОЗ не в курсе-то чего ты меня спрашиваешь?
показати весь коментар
09.05.2020 09:20 Відповісти
то есть не знать, есть ли иммунитет, и всем миром наперегонки разрабатывать вакцину это нормально?)
подсказываю: если иммунитета нет, то вакцина не сможет его выработать и потому бессмысленна
показати весь коментар
09.05.2020 09:27 Відповісти
конечно нормально. потому что в процессе испытании вакцины и становиться понятно о выработке иммунитета -ее испытывают на тысячах людей вообще-то, что б понятью, насколько она эффективна. и время тут терять нельзя.
показати весь коментар
09.05.2020 09:30 Відповісти
как вакцина будет готова, свою дозу тебе отдам, чтобы наверняка)
показати весь коментар
09.05.2020 09:32 Відповісти
антипрививочник - иди на пуцэнга.
показати весь коментар
09.05.2020 09:33 Відповісти
кто знает, чем занимается Гейтс, тот уж точно не будет вакцинироваться от коронавируса, ну кроме слабоумных)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
показати весь коментар
09.05.2020 10:34 Відповісти
в спам, кац.
показати весь коментар
09.05.2020 10:55 Відповісти
про тебя "дураку ссы в глаза, говорит "Божья роса"
что это за болезнь, что везде кацапстан мерещится? сходи к психиатру
показати весь коментар
09.05.2020 11:31 Відповісти
кац, ти сциш проти вітру.
показати весь коментар
09.05.2020 11:33 Відповісти
есть доказательства твоих слов? порожняя пустословка
показати весь коментар
09.05.2020 11:34 Відповісти
ти вимагаєш докази, що твої сцяки тобі ж на морду падають-ну так це ж очевидно- я не сприймаю твою маячню, я людина, котра працює з даними та вміє аналізувати та думати.
Тому й сциш ти проти вітру.
показати весь коментар
09.05.2020 11:49 Відповісти
позорное пустословие и 0 аргументов
недалеких игнорю
показати весь коментар
09.05.2020 11:55 Відповісти
чудово, ігнор. а ще краще- самоліквідуйся. я все одно тебе спамитиму, бо ти кацапський бот.
показати весь коментар
09.05.2020 11:59 Відповісти
ты спамишь, потому что ты либо олигофренище, либо аваковская шавка
хоть платят нормально? педигрипалом?
показати весь коментар
09.05.2020 12:30 Відповісти
лахта, ты редкостный дебил. тебя ликвидитруют сови за ненадобностью.
показати весь коментар
09.05.2020 12:32 Відповісти
Нет, я чувак и сексты нормальных людей не утративших рассудительность. А вы мадам, просто бот, бактерия,организм, или черт тя знает кто еще. Слышите звон, не знаете где он. Не способна ты отличить брехню от правды, во всем мире деньги отмываются, а ты продолжай верить в случайности.
показати весь коментар
09.05.2020 14:59 Відповісти
вот же ж каша у тебя из говна и палок в голове. )))
показати весь коментар
09.05.2020 15:26 Відповісти
Конечно же, такая же как и у тебя) но у меня хоть палки есть)
показати весь коментар
09.05.2020 15:41 Відповісти
Да нет. Теперь он будет навсегда, даже с вакциной. Так же как и грипп.

Вакцина конечно снизит смертность, но вирус не уничтожит.
показати весь коментар
09.05.2020 03:52 Відповісти
Навсегда как грипп, только штампы будут меняться время от времени, вот только нет у этой заразы сезонности, так что человечество будет умирать более быстрыми темпами, если не придумает как от этого избавиться.
показати весь коментар
09.05.2020 07:53 Відповісти
ага, зимой - простуда, весной - аллергия, летом -диарея, прикольное ОРЗ
показати весь коментар
09.05.2020 08:58 Відповісти
а може і підсилить...
показати весь коментар
09.05.2020 08:14 Відповісти
Ну свою задачу он выполнил .
показати весь коментар
09.05.2020 04:18 Відповісти
задача убить экономику и поменять устрой жизни. и проверка влияние пропаганды на овечок
показати весь коментар
09.05.2020 04:19 Відповісти
Хтось протестував на коронавірус банан з супермаркета і винайшов там інфекцію. Чи з'їв він цей банан, чи ні - в новині не уточнюється.
показати весь коментар
09.05.2020 05:16 Відповісти
ну *** умный!!!
показати весь коментар
09.05.2020 05:48 Відповісти
Из одного психоза (коронавирусников) в другой (отрицание коронавируса). Из крайности в крайность. Нормальных людей не осталось
показати весь коментар
09.05.2020 05:48 Відповісти
Ну почему же? У нас в Йоханнесбурге - полно. Болезнь как болезнь. Таких много. Вы видите основания вводить какие-то особые меры?
показати весь коментар
09.05.2020 07:38 Відповісти
Эта болезнь как болезнь кацапчонок в Америке ложит в могилу по 2.500 в день
показати весь коментар
09.05.2020 09:03 Відповісти
Объясни мне, гуцул, чем кацапам полезна преждевременная смерть 120 000 украинских хроников, при работоспособной экономике и отсутствии холерных бунтов?
Кстати, как слово "опыт" переведёшь на украинский?
показати весь коментар
09.05.2020 09:09 Відповісти
Як звичайний не природній вірус (розроблений в лабораторії як біологічна зброя, но не стабілізований великою кількістю ітерацій селекції) він просто деградує і стане не страшніше грипу.
показати весь коментар
09.05.2020 06:24 Відповісти
Надежда есть на это. А если нет? Если он даст множество случайных мутаций?
показати весь коментар
09.05.2020 06:57 Відповісти
Банальна фізика. А саме природній відбір (найменш шкідливі дадуть найбільше переносників) та збереження енергії.
показати весь коментар
09.05.2020 09:43 Відповісти
Коронавирус исчезнет и без вакцины, - Трамп - Цензор.НЕТ 6593
показати весь коментар
09.05.2020 06:33 Відповісти
Мы верим тебе наш оракул
показати весь коментар
09.05.2020 06:59 Відповісти
Коронавирус исчезнет и без вакцины, - Трамп - Цензор.НЕТ 8339
показати весь коментар
09.05.2020 07:05 Відповісти
Все может быть, видно будет.
показати весь коментар
09.05.2020 07:12 Відповісти
Есть доплаты для людей, никто не против отдохнуть- есть карантин. Бацька смекнул что это развод и без доплат с ЕС отказался участвывать в этом цирке. Шведы не стали воевать с короной как и в мировых войнах из- за своего нордического упрямства. А вот зеля повелся.Цель Хозяевами денег достигнута, возмутитель спокойствия повержен-России больше нет какой была,это одно и другое,сжигать ресурсы для своих излишеств мир станет меньше и попутно получили массу других результатов в ходе этого удачного эксперемента.
Ничего личного просто звезды так сошлись и кто то подтолкнул ситуацию и все завертелось .
показати весь коментар
09.05.2020 07:29 Відповісти
разбирайте ваши автоматы с намордниками и ванга-ляшко растроится сто миленов жертв не будет -ведь чем больше тем лучше это его работа также как и для ВОЗ что пужает сильней и сильней и обещает нам можем повторить вторые и третьи волны Коронавирус исчезнет и без вакцины, - Трамп - Цензор.НЕТ 8772
показати весь коментар
09.05.2020 07:39 Відповісти
Вирус никуда не денется. А вот "страшную пандемию" можно победить хоть через 3 дня. Столько времени надо для разворота пропагандонских говномётов в противоположную сторону.
показати весь коментар
09.05.2020 07:42 Відповісти
.... во многих компаниях работа идет успешно, но вакцины до сих пор нет.. и если еще прибавить какой процент смертности в США от общей статистики, то получится полный абсурд и несуразица - браво рыжий клоун, электорат оценит вашу шутку.
показати весь коментар
09.05.2020 07:48 Відповісти
так какой процент-то?
показати весь коментар
09.05.2020 07:56 Відповісти
👿Як я і казала.Вибори в дірі.Будуть портянку просувати. Дерьмак свою роботу робить👿 "Портнов очолить політпроєкт «для Південного Сходу»"

Соратник колишнього заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова, голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник анонсував новий політичний проєкт.

Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

Олійник зізнався, на яку політичну силу робитимете ставку на місцевих виборах.

«Думаю, що основним парламентським партіям буду допомагати, навіть «Партії Шарія», яка має всі шанси прийти в місцеву раду», - сказав чиновник.

Він розповів, что Портнов очолить політпроєкт «для Південного Сходу».

«Можу впевнено сказати, що Андрій Портнов очолить проєкт, орієнтований на Південний Схід, хоча не люблю, коли використовують такий термін. Все більше людей там дивляться в його бік. Але цей проєкт навряд чи буде пов'язаний з місцевими виборами», - зазначив Олійник.
показати весь коментар
09.05.2020 08:05 Відповісти
Фейк раздули до Небес,теперь не знают,какую правду сочинить... чтобы быдло поверило...
показати весь коментар
09.05.2020 08:17 Відповісти
Сиди коцап в смаме там и кукарекай про фейк
показати весь коментар
09.05.2020 09:05 Відповісти
Старого Сєнатора тут не знають лише люди, дуже далекі від Цензор.НЕТ.
Адже це саме Сєнатор, наприклад, придумав слівце "Рабсія".
Так шо, це ше бальшой вапрос, хто тут кацаб...
показати весь коментар
09.05.2020 13:00 Відповісти
Значит вся эта пандемия это мировая афера! Особенно смущает эта история с тестами на короновирус. То они, сделанные в Китае, почему то бракованные, не выявляют вирус. То эффект выявления тестами какой то процент. Что то тут не так.
показати весь коментар
09.05.2020 08:21 Відповісти
Баста!, [09.05.20 10:47]
Читатели из Брестской области сообщают о новых очагах коронавируса. Заражение обнаружено в школе в Каменце и в отделении "Беларусбанка" в Пинске. В Лунинце - двое умерших.

Каменец
"У нас в Каменецкой центральной районной больнице ещё двое - в реанимации на ИВЛ с Covid-19, лежат уже две недели, шансы нулевые. Сегодня сделали всего 80 мазков, только по городу", - пишет сотрудник больницы.

"В школе №2 Каменца на улице Брестской, 60, корпус 1 есть первый подтверждённый Covid-19 у ученика. Скрывается имя и класс, выпускной отменили, экзамены будут проводиться на улице при хорошей погоде. При плохой - в фойе школы. Школу не закрыли, учеба продолжается", - сообщает подписчик из Каменца.

Пинск
"Пинск, "Беларусбанк". У всех работников, зараженных коронавирусом в принудительном порядке берут подписку о неразглашении информации", - пишет житель Пинска.

Лунинец
"7 мая в Лунинце хоронили двоих мужчин. Первый работал на железной дороге. Второй торговал на рынке. Коронавирус у обоих", - сообщает полписчик.
"Подруга из Лунинца сейчас лечится дома от короны. Повторное заболевание. Сама работает в Минске", - пишет жительница Лунинца.
показати весь коментар
09.05.2020 10:49 Відповісти
Повторное заболевание
**********
Результат недолугих тестів. Навіть у найякісніших на сьогодні тестів 10% недостовірності. Тобто, з 10 виявлених хворих одна людина насправді здорова, але їй пишуть, що вона інфікована. Потім ця людина через деякий час і справді захворює, і, - о, диво!, - маємо "павторноє заболєваніє"!
У мільйона китайських тестів, які іспанці зі скандалом повернули назад, взагалі було лише 30% достовірності.
показати весь коментар
09.05.2020 13:25 Відповісти
Звичайно. Коли людство зникне, то коронавірус не зможе розповсюджуватись)))
показати весь коментар
09.05.2020 08:37 Відповісти
коронавирусы известны 55 лет, а существуют, еще дольше, как-то до сих пор не вымерли
показати весь коментар
09.05.2020 08:43 Відповісти
Сарказм, Шелдон, сарказм))
показати весь коментар
09.05.2020 12:42 Відповісти
Сидите в своих норах пожизненно: в следующем сезоне найдут еще какой-нибудь гуляющий годами вирус, дадут ему имя и будут стращать им людей. Потому что это просто - люди боятся того, чего не видят и не понимают.
показати весь коментар
09.05.2020 08:40 Відповісти
Контрпропозиція . Ходи до РПЦ довічно та цілуй ікони та руці московитським попам . Бо короновірус це ж не страшно і ти від нього не помреш🐓🐓🐓
показати весь коментар
09.05.2020 08:48 Відповісти
Як ото ти? птн пнх
показати весь коментар
09.05.2020 08:52 Відповісти
Путін )(уйло мабуть твій мокшанський бог . Але це не нівелюе твою провину за розповсюдження небезпечної інформації для здоров'я та життя людини☝️☝️☝️
показати весь коментар
09.05.2020 09:02 Відповісти
Пиши правильно - путин-*****, не сцы.
показати весь коментар
09.05.2020 09:18 Відповісти
Поки бачу одного сцючого. Та ще й свідка ***** , що спонукає людей до смерті
показати весь коментар
09.05.2020 09:21 Відповісти
moron
показати весь коментар
09.05.2020 08:47 Відповісти
Коронавирус исчезнет и без вакцины, - Трамп - Цензор.НЕТ 205
показати весь коментар
09.05.2020 08:50 Відповісти
Трамп,*****,философ.Ничто в мире не вечно.
показати весь коментар
09.05.2020 09:03 Відповісти
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
показати весь коментар
09.05.2020 09:07 Відповісти
Для чого Ілону Маску щось носить? Та ше й в апщєствєних мєстах.
Це якийсь оксюморон. Робить подношенія Ілону Маску... Ну, ви дайотє!
показати весь коментар
09.05.2020 13:32 Відповісти
Трамп, как всегда мимо кассы. Дуралей - это такое состояние души.
показати весь коментар
09.05.2020 09:08 Відповісти
Для начала исчезнет 100 тис американцев. В мире два основних сумашедших трампушка и путлер, ложат своих штабелями не жалея.
показати весь коментар
09.05.2020 09:08 Відповісти
Трамп таким пі..єжом спричинить зняття карантину у США..

(там і зараз до..уя народу ходить без масок) -і отримає півмільйона померлих на протязі кількох місяців...
показати весь коментар
09.05.2020 10:29 Відповісти
Видать Трамп что-то знает, чего не знают простые люди.
показати весь коментар
09.05.2020 09:17 Відповісти
ні.. він просто "висловлює власну думку"..
тому що він вірусолог,бл..дь...
показати весь коментар
09.05.2020 10:30 Відповісти
Вова мик,я удивляюсь твоей тупости,если бы ты заболел или твоя семя,чтобы ты пел потом,за сколько ты продаешся чтобы писать ету херню.
показати весь коментар
09.05.2020 09:18 Відповісти
" я спросіл у ольгінского ясеня"
ясень не ответил мне..))))
показати весь коментар
09.05.2020 10:32 Відповісти
Конечно исчезнет,надо просто перестать о нем говорить,( от кого-то я уже такое слышал)
показати весь коментар
09.05.2020 09:19 Відповісти
Как только СМИ по указке своих хозяев перестанут срать пандемическими "новостями", так вирус и исчезнет.
показати весь коментар
09.05.2020 09:29 Відповісти
Плюсую однозначно
показати весь коментар
09.05.2020 10:32 Відповісти
Трампу этот вирус очень некстати, так как это отрицательно скажется на экономике. И это прочувствуют на своей заднице избиратели Трампа. А она у них - орган принятия решений.
показати весь коментар
09.05.2020 09:31 Відповісти
Возникает вопрос - почему этот придурок только рожу обувным кремом мажет, у него что крема на руки не остается?Коронавірус зникне і без вакцини, - Трамп - Цензор.НЕТ 1126
показати весь коментар
09.05.2020 09:57 Відповісти
И вокруг глаз вечно белые круги
показати весь коментар
10.05.2020 01:15 Відповісти
Оранжевый... Не зря его так в Штатах прозвали
показати весь коментар
10.05.2020 01:16 Відповісти
Робота така у Трампа -щось спи..діти у Твітері -а потім весь Світ думає,як зреагувати ))))
показати весь коментар
09.05.2020 10:27 Відповісти
Как это исчезнет?А как же короновируючие лохи без трупов штабелями и лаковых гробов?Они ж не переживут.
показати весь коментар
09.05.2020 10:31 Відповісти
А Доня ведь прав! Все умрут.
Когда носители вируса умрут - умрёт и вирус.
показати весь коментар
09.05.2020 10:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 