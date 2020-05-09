Коронавірус зникне і без вакцини, - Трамп

Коронавірус, що спричиняє COVID-19, рано чи пізно зникне, до того ж навіть якщо не вдасться створити вакцину від нього.

Про це заявив у п'ятницю президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він зникне, навіть якщо вакцини не буде", - сказав він журналістам у Білому домі.

Трамп вважає, що "може відбутися новий спалах восени або наступного року, однак ми будемо готові погасити його".

Він також запевнив, що у багатьох компаній триває успішна робота над створенням вакцини. Водночас він нагадав, що існують і захворювання, проти яких вакцину створити не вдалося.

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