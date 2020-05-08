УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10299 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 140 20

Камердинер Трампа заразився коронавірусом

Камердинер Трампа заразився коронавірусом

Службовець військово-морського флоту США, який є членом підрозділу камердинерів - помічників президента Дональда Трампа, заразився коронавірусом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на CNN.

"Медична служба Білого дому повідомила, що американський військовослужбовець, який працює в кампусі Білого дому, отримав позитивний результат на коронавірус", - сказав заступник прессекретаря Білого дому Хоган Гідлі.

Камердинери - члени елітної військової частини при Білому домі, вони часто працюють дуже близько до президента і його сім'ї.

Ім'я хворого військового поки не повідомляли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про коронавірус: США пережили атаку потужнішу за Перл-Харбор і Всесвітній торговий центр

Як зазначив Гідлі, "президент і віцепрезидент здали тести, результати виявилися негативними, вони залишаються здоровими".

У США коронавірусом заразилося 1,24 млн осіб, з них 74,8 тис. померли, 189 тис. одужали.

Автор: 

карантин (18172) США (23598) Трамп Дональд (6303) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
А почему на этом сайте не публикуют ежедневные шизофренические метания Трампа?)
Такая потеха, кто следит)
показати весь коментар
08.05.2020 02:02 Відповісти
+3
У нас свой такой в Украине.
показати весь коментар
08.05.2020 03:35 Відповісти
+3
за Украину вопросов нет - тупая зеленая чума....
показати весь коментар
08.05.2020 05:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Из Википедии: Камердинер - слуга при господине в богатом дворянском доме. Он носил чемоданы, приносил еду, наполнял ванну, брил хозяина, помогал в ежедневных заботах и многое другое.
показати весь коментар
08.05.2020 01:55 Відповісти
"personal valet" в оригинале.

Хорошо, что хоть "валет" не написали.
показати весь коментар
08.05.2020 02:04 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2020 03:43 Відповісти
А почему на этом сайте не публикуют ежедневные шизофренические метания Трампа?)
Такая потеха, кто следит)
показати весь коментар
08.05.2020 02:02 Відповісти
У нас свой такой в Украине.
показати весь коментар
08.05.2020 03:35 Відповісти
оно тебе надо?
показати весь коментар
08.05.2020 05:10 Відповісти
или ты с Америки в Украину уехал и волнуешься за обоих? )))
показати весь коментар
08.05.2020 05:13 Відповісти
та потому шо гладить брюки надо, а не нюхать...
показати весь коментар
08.05.2020 03:45 Відповісти
наш, если и того - Белый дом работать должен!
не закрывать же его?
а трупаком там больше или меньше, даже если он рыжий, кого интересует?
показати весь коментар
08.05.2020 03:54 Відповісти
донику нужно отдать дожное - с его придурковатостью он первый, кто меня заставил посмотреть в сторону демократов - хз, мо на сегодня они не дурнее етого придурка?
показати весь коментар
08.05.2020 05:23 Відповісти
за Украину вопросов нет - тупая зеленая чума....
показати весь коментар
08.05.2020 05:27 Відповісти
Камердинер Трампа заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 1111
показати весь коментар
08.05.2020 06:34 Відповісти
То ты зря.
показати весь коментар
08.05.2020 05:48 Відповісти
А Трамп что особа королевской крови? Камердинер,фу,журношлюхи.
показати весь коментар
08.05.2020 06:11 Відповісти
та мы его за папу с трусов вытряхнем - де был? скока раз и с кем?
предохранялся или как обычно наплевать?короче он винават - не китайцы
показати весь коментар
08.05.2020 06:21 Відповісти
Камердинеры это личные слуги, как то странно узнавать что их обязанности выполняют офицеры ВМФ.
показати весь коментар
08.05.2020 07:22 Відповісти
от же судьба в Украину преза с криворогятни надула,
который к Украине имеет такое же отношение как я к сомали...
ну вам там на местах виднее конечно...
показати весь коментар
08.05.2020 07:55 Відповісти
Что, Трамп лично тест проводил?
показати весь коментар
08.05.2020 08:53 Відповісти
Читаем соседнюю новость: "https://censor.net/news/3194187/koronavirus_mojet_peredavatsya_polovym_putem_kitayiskie_uchenye".
Совпадение?...
показати весь коментар
08.05.2020 09:40 Відповісти
 
 