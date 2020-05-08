Камердинер Трампа заразився коронавірусом

Службовець військово-морського флоту США, який є членом підрозділу камердинерів - помічників президента Дональда Трампа, заразився коронавірусом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на CNN.

"Медична служба Білого дому повідомила, що американський військовослужбовець, який працює в кампусі Білого дому, отримав позитивний результат на коронавірус", - сказав заступник прессекретаря Білого дому Хоган Гідлі.

Камердинери - члени елітної військової частини при Білому домі, вони часто працюють дуже близько до президента і його сім'ї.

Ім'я хворого військового поки не повідомляли.

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Як зазначив Гідлі, "президент і віцепрезидент здали тести, результати виявилися негативними, вони залишаються здоровими".

У США коронавірусом заразилося 1,24 млн осіб, з них 74,8 тис. померли, 189 тис. одужали.