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Новости Коронавирус и карантин
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Камердинер Трампа заразился коронавирусом

Камердинер Трампа заразился коронавирусом

Служащий военно-морского флота США, являющийся членом подразделения камердинеров - помощников президента Дональда Трампа, заразился коронавирусом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

"Медицинская служба Белого дома сообщила, что американский военнослужащий, который работает в кампусе Белого дома, получил положительный результат на коронавирус", - сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Камердинеры — члены элитной воинской части при Белом доме, они часто работают очень близко к президенту и его семье.

Имя заболевшего военного пока не сообщали.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп о коронавирусе: США пережили атаку мощнее, чем на Перл-Харбор и Всемирный торговый центр

Как отметил Гидли, "президент и вице-президент сдали тесты, результаты оказались отрицательные, они остаются здоровыми".

В США коронавирусом заразилось 1,24 млн человек, из них 74,8 тыс. умерли, 189 тыс. выздоровели.

Автор: 

карантин (16729) США (27316) Трамп Дональд (5839) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А почему на этом сайте не публикуют ежедневные шизофренические метания Трампа?)
Такая потеха, кто следит)
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08.05.2020 02:02 Ответить
+3
У нас свой такой в Украине.
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08.05.2020 03:35 Ответить
+3
за Украину вопросов нет - тупая зеленая чума....
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08.05.2020 05:27 Ответить
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Из Википедии: Камердинер - слуга при господине в богатом дворянском доме. Он носил чемоданы, приносил еду, наполнял ванну, брил хозяина, помогал в ежедневных заботах и многое другое.
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08.05.2020 01:55 Ответить
"personal valet" в оригинале.

Хорошо, что хоть "валет" не написали.
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08.05.2020 02:04 Ответить
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08.05.2020 03:43 Ответить
А почему на этом сайте не публикуют ежедневные шизофренические метания Трампа?)
Такая потеха, кто следит)
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08.05.2020 02:02 Ответить
У нас свой такой в Украине.
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08.05.2020 03:35 Ответить
оно тебе надо?
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08.05.2020 05:10 Ответить
или ты с Америки в Украину уехал и волнуешься за обоих? )))
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08.05.2020 05:13 Ответить
та потому шо гладить брюки надо, а не нюхать...
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08.05.2020 03:45 Ответить
наш, если и того - Белый дом работать должен!
не закрывать же его?
а трупаком там больше или меньше, даже если он рыжий, кого интересует?
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08.05.2020 03:54 Ответить
донику нужно отдать дожное - с его придурковатостью он первый, кто меня заставил посмотреть в сторону демократов - хз, мо на сегодня они не дурнее етого придурка?
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08.05.2020 05:23 Ответить
за Украину вопросов нет - тупая зеленая чума....
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08.05.2020 05:27 Ответить
Камердинер Трампа заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 1111
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08.05.2020 06:34 Ответить
То ты зря.
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08.05.2020 05:48 Ответить
А Трамп что особа королевской крови? Камердинер,фу,журношлюхи.
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08.05.2020 06:11 Ответить
та мы его за папу с трусов вытряхнем - де был? скока раз и с кем?
предохранялся или как обычно наплевать?короче он винават - не китайцы
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08.05.2020 06:21 Ответить
Камердинеры это личные слуги, как то странно узнавать что их обязанности выполняют офицеры ВМФ.
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08.05.2020 07:22 Ответить
от же судьба в Украину преза с криворогятни надула,
который к Украине имеет такое же отношение как я к сомали...
ну вам там на местах виднее конечно...
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08.05.2020 07:55 Ответить
Что, Трамп лично тест проводил?
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08.05.2020 08:53 Ответить
Читаем соседнюю новость: "https://censor.net/news/3194187/koronavirus_mojet_peredavatsya_polovym_putem_kitayiskie_uchenye".
Совпадение?...
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08.05.2020 09:40 Ответить
 
 