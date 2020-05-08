Камердинер Трампа заразился коронавирусом
Служащий военно-морского флота США, являющийся членом подразделения камердинеров - помощников президента Дональда Трампа, заразился коронавирусом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.
"Медицинская служба Белого дома сообщила, что американский военнослужащий, который работает в кампусе Белого дома, получил положительный результат на коронавирус", - сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
Камердинеры — члены элитной воинской части при Белом доме, они часто работают очень близко к президенту и его семье.
Имя заболевшего военного пока не сообщали.
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Как отметил Гидли, "президент и вице-президент сдали тесты, результаты оказались отрицательные, они остаются здоровыми".
В США коронавирусом заразилось 1,24 млн человек, из них 74,8 тыс. умерли, 189 тыс. выздоровели.
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Хорошо, что хоть "валет" не написали.
Такая потеха, кто следит)
не закрывать же его?
а трупаком там больше или меньше, даже если он рыжий, кого интересует?
предохранялся или как обычно наплевать?короче он винават - не китайцы
который к Украине имеет такое же отношение как я к сомали...
ну вам там на местах виднее конечно...
Совпадение?...