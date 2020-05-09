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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус исчезнет и без вакцины, - Трамп

Коронавирус исчезнет и без вакцины, - Трамп

Коронавирус, вызывающий COVID-19, рано или поздно исчезнет, причем даже в том случае, если не удастся создать вакцину от него.

Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Он исчезнет, даже если вакцины не будет", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп полагает, что "может произойти новая вспышка осенью или в следующем году, однако мы будем готовы погасить ее".

Он также заверил, что у многих компаний очень успешно идет работа над созданием вакцины. Вместе с тем, он напомнил, что существуют и заболевания, против которых вакцину создать не удалось.

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Автор: 

карантин (16729) США (27331) Трамп Дональд (5849) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
Билл Гейтс обязательно всех чипирует ага. Особенно русских.
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09.05.2020 01:51 Ответить
+17
Удивляюсь, почему Трамп не сказал, что введя карантин, он спас 120 миллионов американцев от верной смерти от короновируса?
Ведь Зеля же такое заявил. И многие верят в эту брехню.
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09.05.2020 01:44 Ответить
+12
Так вроде бы президент США не может самолично вводить карантин, как это делает Зеля у нас.
Там каждый штат решает сам, вводить или не вводить карантин, а если вводить то какой - жёсткий или мягкий.
например на Аляске уже фактически нет карантина, там открыли кафе, бары, рестораны. И так ещё в нескольких штатах.
Зато в Мичигане наоборот, хотели продлить карантин недавно. Но люди, в том числе и вооружённые ворвались в местный сенат Мичигана и потребовали прекратить карантин.
После этого в Мичигане отклали, рассмотрение о продлении карантина.
Кстати Трамп, поддержал людей в Мичигане, которые против карантина.
Коронавирус исчезнет и без вакцины, - Трамп - Цензор.НЕТ 53
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09.05.2020 01:51 Ответить
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Страница 2 из 2
Ты по русски пишешь,но тесты из интересна предлагаешь пройти,сначала пиши по Украински,докажи что не кацап
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09.05.2020 08:17 Ответить
Я пишу, как считаю нужным. Есть тест - давай. Попробуй без западла. Впрочем, ты уже начал с западлом... Тест без западла хочешь?
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09.05.2020 08:23 Ответить
І до речі 73% таких некацапів як ти обрали собі президента з кацапського світу. Людина яка ніколи не говорила українською і постійно виступала в Росії це є кацап
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09.05.2020 03:10 Ответить
73-лахтинський фейк

за шмарклю голосувало23%виборців+21%"протіф"Порошенко
за"партію"слуг"їхнього нарота" голосувалі ТІ Ж САМІ 23%
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09.05.2020 08:10 Ответить
порохоботы питоры...
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09.05.2020 13:15 Ответить
Вже не можу не згадати його порівняння України з дівчиною легкої поведінки. Плюс насміхання з голодомору. Тобто ти хочеш сказати президент українець?
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09.05.2020 03:11 Ответить
Трамп более честный и откровенный с народом и с собой чем Обама. За это американцы его и выбрали.
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09.05.2020 03:01 Ответить
бгггг)))
А у нас значит Зеленский честный и открытый))
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09.05.2020 03:03 Ответить
Зеленский просто лошара поддавшийся на уговоры и план каломойши.
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09.05.2020 03:08 Ответить
учись голобородько быть президентом, а не шестеркой олигархов)
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09.05.2020 03:30 Ответить
микитка ти ідійот? СПОЧАТКУ ТРЕБА НАВЧИТИСЯ а не пхатися дурним-неосвічениму туди де усілякі дурниці невігласа обертаються КАТОСТРОФАМИ для ЛЮДЕЙ
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09.05.2020 08:20 Ответить
Потому что невозможно придумать вакцину, от того, чего нет.
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09.05.2020 03:46 Ответить
ясно , ты чувак с секти СПІДАНЕТ.
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09.05.2020 08:17 Ответить
а иммунитет на корону вообще есть? ВОЗ до сих пор не в курсе
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09.05.2020 08:57 Ответить
закончится первая водна эпидемии, будет вторая-тогда и станет понятно. если ВОЗ не в курсе-то чего ты меня спрашиваешь?
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09.05.2020 09:20 Ответить
то есть не знать, есть ли иммунитет, и всем миром наперегонки разрабатывать вакцину это нормально?)
подсказываю: если иммунитета нет, то вакцина не сможет его выработать и потому бессмысленна
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09.05.2020 09:27 Ответить
конечно нормально. потому что в процессе испытании вакцины и становиться понятно о выработке иммунитета -ее испытывают на тысячах людей вообще-то, что б понятью, насколько она эффективна. и время тут терять нельзя.
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09.05.2020 09:30 Ответить
как вакцина будет готова, свою дозу тебе отдам, чтобы наверняка)
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09.05.2020 09:32 Ответить
антипрививочник - иди на пуцэнга.
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09.05.2020 09:33 Ответить
кто знает, чем занимается Гейтс, тот уж точно не будет вакцинироваться от коронавируса, ну кроме слабоумных)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
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09.05.2020 10:34 Ответить
в спам, кац.
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09.05.2020 10:55 Ответить
про тебя "дураку ссы в глаза, говорит "Божья роса"
что это за болезнь, что везде кацапстан мерещится? сходи к психиатру
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09.05.2020 11:31 Ответить
кац, ти сциш проти вітру.
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09.05.2020 11:33 Ответить
есть доказательства твоих слов? порожняя пустословка
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09.05.2020 11:34 Ответить
ти вимагаєш докази, що твої сцяки тобі ж на морду падають-ну так це ж очевидно- я не сприймаю твою маячню, я людина, котра працює з даними та вміє аналізувати та думати.
Тому й сциш ти проти вітру.
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09.05.2020 11:49 Ответить
позорное пустословие и 0 аргументов
недалеких игнорю
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09.05.2020 11:55 Ответить
чудово, ігнор. а ще краще- самоліквідуйся. я все одно тебе спамитиму, бо ти кацапський бот.
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09.05.2020 11:59 Ответить
ты спамишь, потому что ты либо олигофренище, либо аваковская шавка
хоть платят нормально? педигрипалом?
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09.05.2020 12:30 Ответить
лахта, ты редкостный дебил. тебя ликвидитруют сови за ненадобностью.
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09.05.2020 12:32 Ответить
Нет, я чувак и сексты нормальных людей не утративших рассудительность. А вы мадам, просто бот, бактерия,организм, или черт тя знает кто еще. Слышите звон, не знаете где он. Не способна ты отличить брехню от правды, во всем мире деньги отмываются, а ты продолжай верить в случайности.
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09.05.2020 14:59 Ответить
вот же ж каша у тебя из говна и палок в голове. )))
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09.05.2020 15:26 Ответить
Конечно же, такая же как и у тебя) но у меня хоть палки есть)
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09.05.2020 15:41 Ответить
Да нет. Теперь он будет навсегда, даже с вакциной. Так же как и грипп.

Вакцина конечно снизит смертность, но вирус не уничтожит.
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09.05.2020 03:52 Ответить
Навсегда как грипп, только штампы будут меняться время от времени, вот только нет у этой заразы сезонности, так что человечество будет умирать более быстрыми темпами, если не придумает как от этого избавиться.
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09.05.2020 07:53 Ответить
ага, зимой - простуда, весной - аллергия, летом -диарея, прикольное ОРЗ
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09.05.2020 08:58 Ответить
а може і підсилить...
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09.05.2020 08:14 Ответить
Ну свою задачу он выполнил .
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09.05.2020 04:18 Ответить
задача убить экономику и поменять устрой жизни. и проверка влияние пропаганды на овечок
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09.05.2020 04:19 Ответить
Хтось протестував на коронавірус банан з супермаркета і винайшов там інфекцію. Чи з'їв він цей банан, чи ні - в новині не уточнюється.
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09.05.2020 05:16 Ответить
ну *** умный!!!
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09.05.2020 05:48 Ответить
Из одного психоза (коронавирусников) в другой (отрицание коронавируса). Из крайности в крайность. Нормальных людей не осталось
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09.05.2020 05:48 Ответить
Ну почему же? У нас в Йоханнесбурге - полно. Болезнь как болезнь. Таких много. Вы видите основания вводить какие-то особые меры?
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09.05.2020 07:38 Ответить
Эта болезнь как болезнь кацапчонок в Америке ложит в могилу по 2.500 в день
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09.05.2020 09:03 Ответить
Объясни мне, гуцул, чем кацапам полезна преждевременная смерть 120 000 украинских хроников, при работоспособной экономике и отсутствии холерных бунтов?
Кстати, как слово "опыт" переведёшь на украинский?
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09.05.2020 09:09 Ответить
Як звичайний не природній вірус (розроблений в лабораторії як біологічна зброя, но не стабілізований великою кількістю ітерацій селекції) він просто деградує і стане не страшніше грипу.
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09.05.2020 06:24 Ответить
Надежда есть на это. А если нет? Если он даст множество случайных мутаций?
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09.05.2020 06:57 Ответить
Банальна фізика. А саме природній відбір (найменш шкідливі дадуть найбільше переносників) та збереження енергії.
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09.05.2020 09:43 Ответить
Коронавирус исчезнет и без вакцины, - Трамп - Цензор.НЕТ 6593
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09.05.2020 06:33 Ответить
Мы верим тебе наш оракул
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09.05.2020 06:59 Ответить
Коронавирус исчезнет и без вакцины, - Трамп - Цензор.НЕТ 8339
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09.05.2020 07:05 Ответить
Все может быть, видно будет.
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09.05.2020 07:12 Ответить
Есть доплаты для людей, никто не против отдохнуть- есть карантин. Бацька смекнул что это развод и без доплат с ЕС отказался участвывать в этом цирке. Шведы не стали воевать с короной как и в мировых войнах из- за своего нордического упрямства. А вот зеля повелся.Цель Хозяевами денег достигнута, возмутитель спокойствия повержен-России больше нет какой была,это одно и другое,сжигать ресурсы для своих излишеств мир станет меньше и попутно получили массу других результатов в ходе этого удачного эксперемента.
Ничего личного просто звезды так сошлись и кто то подтолкнул ситуацию и все завертелось .
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09.05.2020 07:29 Ответить
разбирайте ваши автоматы с намордниками и ванга-ляшко растроится сто миленов жертв не будет -ведь чем больше тем лучше это его работа также как и для ВОЗ что пужает сильней и сильней и обещает нам можем повторить вторые и третьи волны Коронавирус исчезнет и без вакцины, - Трамп - Цензор.НЕТ 8772
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09.05.2020 07:39 Ответить
Вирус никуда не денется. А вот "страшную пандемию" можно победить хоть через 3 дня. Столько времени надо для разворота пропагандонских говномётов в противоположную сторону.
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09.05.2020 07:42 Ответить
.... во многих компаниях работа идет успешно, но вакцины до сих пор нет.. и если еще прибавить какой процент смертности в США от общей статистики, то получится полный абсурд и несуразица - браво рыжий клоун, электорат оценит вашу шутку.
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09.05.2020 07:48 Ответить
так какой процент-то?
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09.05.2020 07:56 Ответить
👿Як я і казала.Вибори в дірі.Будуть портянку просувати. Дерьмак свою роботу робить👿 "Портнов очолить політпроєкт «для Південного Сходу»"

Соратник колишнього заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова, голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник анонсував новий політичний проєкт.

Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

Олійник зізнався, на яку політичну силу робитимете ставку на місцевих виборах.

«Думаю, що основним парламентським партіям буду допомагати, навіть «Партії Шарія», яка має всі шанси прийти в місцеву раду», - сказав чиновник.

Він розповів, что Портнов очолить політпроєкт «для Південного Сходу».

«Можу впевнено сказати, що Андрій Портнов очолить проєкт, орієнтований на Південний Схід, хоча не люблю, коли використовують такий термін. Все більше людей там дивляться в його бік. Але цей проєкт навряд чи буде пов'язаний з місцевими виборами», - зазначив Олійник.
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09.05.2020 08:05 Ответить
Фейк раздули до Небес,теперь не знают,какую правду сочинить... чтобы быдло поверило...
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09.05.2020 08:17 Ответить
Сиди коцап в смаме там и кукарекай про фейк
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09.05.2020 09:05 Ответить
Старого Сєнатора тут не знають лише люди, дуже далекі від Цензор.НЕТ.
Адже це саме Сєнатор, наприклад, придумав слівце "Рабсія".
Так шо, це ше бальшой вапрос, хто тут кацаб...
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09.05.2020 13:00 Ответить
Значит вся эта пандемия это мировая афера! Особенно смущает эта история с тестами на короновирус. То они, сделанные в Китае, почему то бракованные, не выявляют вирус. То эффект выявления тестами какой то процент. Что то тут не так.
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09.05.2020 08:21 Ответить
Баста!, [09.05.20 10:47]
Читатели из Брестской области сообщают о новых очагах коронавируса. Заражение обнаружено в школе в Каменце и в отделении "Беларусбанка" в Пинске. В Лунинце - двое умерших.

Каменец
"У нас в Каменецкой центральной районной больнице ещё двое - в реанимации на ИВЛ с Covid-19, лежат уже две недели, шансы нулевые. Сегодня сделали всего 80 мазков, только по городу", - пишет сотрудник больницы.

"В школе №2 Каменца на улице Брестской, 60, корпус 1 есть первый подтверждённый Covid-19 у ученика. Скрывается имя и класс, выпускной отменили, экзамены будут проводиться на улице при хорошей погоде. При плохой - в фойе школы. Школу не закрыли, учеба продолжается", - сообщает подписчик из Каменца.

Пинск
"Пинск, "Беларусбанк". У всех работников, зараженных коронавирусом в принудительном порядке берут подписку о неразглашении информации", - пишет житель Пинска.

Лунинец
"7 мая в Лунинце хоронили двоих мужчин. Первый работал на железной дороге. Второй торговал на рынке. Коронавирус у обоих", - сообщает полписчик.
"Подруга из Лунинца сейчас лечится дома от короны. Повторное заболевание. Сама работает в Минске", - пишет жительница Лунинца.
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09.05.2020 10:49 Ответить
Повторное заболевание
**********
Результат недолугих тестів. Навіть у найякісніших на сьогодні тестів 10% недостовірності. Тобто, з 10 виявлених хворих одна людина насправді здорова, але їй пишуть, що вона інфікована. Потім ця людина через деякий час і справді захворює, і, - о, диво!, - маємо "павторноє заболєваніє"!
У мільйона китайських тестів, які іспанці зі скандалом повернули назад, взагалі було лише 30% достовірності.
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09.05.2020 13:25 Ответить
Звичайно. Коли людство зникне, то коронавірус не зможе розповсюджуватись)))
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09.05.2020 08:37 Ответить
коронавирусы известны 55 лет, а существуют, еще дольше, как-то до сих пор не вымерли
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09.05.2020 08:43 Ответить
Сарказм, Шелдон, сарказм))
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09.05.2020 12:42 Ответить
Сидите в своих норах пожизненно: в следующем сезоне найдут еще какой-нибудь гуляющий годами вирус, дадут ему имя и будут стращать им людей. Потому что это просто - люди боятся того, чего не видят и не понимают.
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09.05.2020 08:40 Ответить
Контрпропозиція . Ходи до РПЦ довічно та цілуй ікони та руці московитським попам . Бо короновірус це ж не страшно і ти від нього не помреш🐓🐓🐓
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09.05.2020 08:48 Ответить
Як ото ти? птн пнх
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09.05.2020 08:52 Ответить
Путін )(уйло мабуть твій мокшанський бог . Але це не нівелюе твою провину за розповсюдження небезпечної інформації для здоров'я та життя людини☝️☝️☝️
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09.05.2020 09:02 Ответить
Пиши правильно - путин-*****, не сцы.
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09.05.2020 09:18 Ответить
Поки бачу одного сцючого. Та ще й свідка ***** , що спонукає людей до смерті
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09.05.2020 09:21 Ответить
moron
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09.05.2020 08:47 Ответить
Коронавирус исчезнет и без вакцины, - Трамп - Цензор.НЕТ 205
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09.05.2020 08:50 Ответить
Трамп,*****,философ.Ничто в мире не вечно.
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09.05.2020 09:03 Ответить
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
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09.05.2020 09:07 Ответить
Для чого Ілону Маску щось носить? Та ше й в апщєствєних мєстах.
Це якийсь оксюморон. Робить подношенія Ілону Маску... Ну, ви дайотє!
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09.05.2020 13:32 Ответить
Трамп, как всегда мимо кассы. Дуралей - это такое состояние души.
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09.05.2020 09:08 Ответить
Для начала исчезнет 100 тис американцев. В мире два основних сумашедших трампушка и путлер, ложат своих штабелями не жалея.
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09.05.2020 09:08 Ответить
Трамп таким пі..єжом спричинить зняття карантину у США..

(там і зараз до..уя народу ходить без масок) -і отримає півмільйона померлих на протязі кількох місяців...
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09.05.2020 10:29 Ответить
Видать Трамп что-то знает, чего не знают простые люди.
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09.05.2020 09:17 Ответить
ні.. він просто "висловлює власну думку"..
тому що він вірусолог,бл..дь...
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09.05.2020 10:30 Ответить
Вова мик,я удивляюсь твоей тупости,если бы ты заболел или твоя семя,чтобы ты пел потом,за сколько ты продаешся чтобы писать ету херню.
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09.05.2020 09:18 Ответить
" я спросіл у ольгінского ясеня"
ясень не ответил мне..))))
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09.05.2020 10:32 Ответить
Конечно исчезнет,надо просто перестать о нем говорить,( от кого-то я уже такое слышал)
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09.05.2020 09:19 Ответить
Как только СМИ по указке своих хозяев перестанут срать пандемическими "новостями", так вирус и исчезнет.
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09.05.2020 09:29 Ответить
Плюсую однозначно
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09.05.2020 10:32 Ответить
Трампу этот вирус очень некстати, так как это отрицательно скажется на экономике. И это прочувствуют на своей заднице избиратели Трампа. А она у них - орган принятия решений.
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09.05.2020 09:31 Ответить
Возникает вопрос - почему этот придурок только рожу обувным кремом мажет, у него что крема на руки не остается?Коронавірус зникне і без вакцини, - Трамп - Цензор.НЕТ 1126
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09.05.2020 09:57 Ответить
И вокруг глаз вечно белые круги
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10.05.2020 01:15 Ответить
Оранжевый... Не зря его так в Штатах прозвали
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10.05.2020 01:16 Ответить
Робота така у Трампа -щось спи..діти у Твітері -а потім весь Світ думає,як зреагувати ))))
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09.05.2020 10:27 Ответить
Как это исчезнет?А как же короновируючие лохи без трупов штабелями и лаковых гробов?Они ж не переживут.
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09.05.2020 10:31 Ответить
А Доня ведь прав! Все умрут.
Когда носители вируса умрут - умрёт и вирус.
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09.05.2020 10:33 Ответить
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