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Коронавирус исчезнет и без вакцины, - Трамп
Коронавирус, вызывающий COVID-19, рано или поздно исчезнет, причем даже в том случае, если не удастся создать вакцину от него.
Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Он исчезнет, даже если вакцины не будет", - сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп полагает, что "может произойти новая вспышка осенью или в следующем году, однако мы будем готовы погасить ее".
Он также заверил, что у многих компаний очень успешно идет работа над созданием вакцины. Вместе с тем, он напомнил, что существуют и заболевания, против которых вакцину создать не удалось.
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Топ комментарии
+23 Герхард
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+17 Володимир Мик
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+12 Володимир Мик
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за шмарклю голосувало23%виборців+21%"протіф"Порошенко
за"партію"слуг"їхнього нарота" голосувалі ТІ Ж САМІ 23%
А у нас значит Зеленский честный и открытый))
подсказываю: если иммунитета нет, то вакцина не сможет его выработать и потому бессмысленна
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
что это за болезнь, что везде кацапстан мерещится? сходи к психиатру
Тому й сциш ти проти вітру.
недалеких игнорю
хоть платят нормально? педигрипалом?
Вакцина конечно снизит смертность, но вирус не уничтожит.
Кстати, как слово "опыт" переведёшь на украинский?
Ничего личного просто звезды так сошлись и кто то подтолкнул ситуацию и все завертелось .
Соратник колишнього заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова, голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник анонсував новий політичний проєкт.
Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».
Олійник зізнався, на яку політичну силу робитимете ставку на місцевих виборах.
«Думаю, що основним парламентським партіям буду допомагати, навіть «Партії Шарія», яка має всі шанси прийти в місцеву раду», - сказав чиновник.
Він розповів, что Портнов очолить політпроєкт «для Південного Сходу».
«Можу впевнено сказати, що Андрій Портнов очолить проєкт, орієнтований на Південний Схід, хоча не люблю, коли використовують такий термін. Все більше людей там дивляться в його бік. Але цей проєкт навряд чи буде пов'язаний з місцевими виборами», - зазначив Олійник.
Адже це саме Сєнатор, наприклад, придумав слівце "Рабсія".
Так шо, це ше бальшой вапрос, хто тут кацаб...
Читатели из Брестской области сообщают о новых очагах коронавируса. Заражение обнаружено в школе в Каменце и в отделении "Беларусбанка" в Пинске. В Лунинце - двое умерших.
Каменец
"У нас в Каменецкой центральной районной больнице ещё двое - в реанимации на ИВЛ с Covid-19, лежат уже две недели, шансы нулевые. Сегодня сделали всего 80 мазков, только по городу", - пишет сотрудник больницы.
"В школе №2 Каменца на улице Брестской, 60, корпус 1 есть первый подтверждённый Covid-19 у ученика. Скрывается имя и класс, выпускной отменили, экзамены будут проводиться на улице при хорошей погоде. При плохой - в фойе школы. Школу не закрыли, учеба продолжается", - сообщает подписчик из Каменца.
Пинск
"Пинск, "Беларусбанк". У всех работников, зараженных коронавирусом в принудительном порядке берут подписку о неразглашении информации", - пишет житель Пинска.
Лунинец
"7 мая в Лунинце хоронили двоих мужчин. Первый работал на железной дороге. Второй торговал на рынке. Коронавирус у обоих", - сообщает полписчик.
"Подруга из Лунинца сейчас лечится дома от короны. Повторное заболевание. Сама работает в Минске", - пишет жительница Лунинца.
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Результат недолугих тестів. Навіть у найякісніших на сьогодні тестів 10% недостовірності. Тобто, з 10 виявлених хворих одна людина насправді здорова, але їй пишуть, що вона інфікована. Потім ця людина через деякий час і справді захворює, і, - о, диво!, - маємо "павторноє заболєваніє"!
У мільйона китайських тестів, які іспанці зі скандалом повернули назад, взагалі було лише 30% достовірності.
Це якийсь оксюморон. Робить подношенія Ілону Маску... Ну, ви дайотє!
(там і зараз до..уя народу ходить без масок) -і отримає півмільйона померлих на протязі кількох місяців...
тому що він вірусолог,бл..дь...
ольгінскогоясеня"
ясень не ответил мне..))))
Когда носители вируса умрут - умрёт и вирус.