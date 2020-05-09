Коронавирус исчезнет и без вакцины, - Трамп

Коронавирус, вызывающий COVID-19, рано или поздно исчезнет, причем даже в том случае, если не удастся создать вакцину от него.

Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Он исчезнет, даже если вакцины не будет", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп полагает, что "может произойти новая вспышка осенью или в следующем году, однако мы будем готовы погасить ее".

Он также заверил, что у многих компаний очень успешно идет работа над созданием вакцины. Вместе с тем, он напомнил, что существуют и заболевания, против которых вакцину создать не удалось.

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