Год президентства Зеленского: пресс-конференция главы государства. ВИДЕО

Сегодня, 20 мая, проходит пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.

Цензор.НЕТ ведет трансляцию пресс-конференции.

Пресс-конференция посвящена результатам года президентства Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что всех желающих журналистов не смогли аккредитовать на пресс-конференцию, но Зеленский, по ее словам, "готов отвечать на все вопросы даже в течение 14 часов".

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