На пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ, зато пустили представителей "Шарій.нет". Мендель предлагает смотреть трансляцию

Годовая пресс-конференция президента Владимира Зеленского - важное событие, но аккредитовать всех не получилось.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо за представления на аккредитацию. Безусловно, годовая пресс-конференция президента Владимира Зеленского - важное событие. К сожалению, по-прежнему аккредитовать всех не получилось", - сообщила она.

Мендель заявила, что "теплые ванны" Зеленскому не готовили.

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"Не сомневаюсь, что завтра станет ясно, что никаких "теплых ванн" Владимиру Александровичу не готовили. Как показал рекордный пресс-марафон, шестой президент Украины готов отвечать на все вопросы даже в течение 14 часов", - написала она.

В аккредитации, в частности, отказали журналисту программы "Схемы" Михаилу Ткачу, Янине Соколовой, изданиям "Бабель", "Главком", "Тиждень", съемочным группам "Настоящего времени" и "Шустер Live".

Отказы объясняли одинаково - ограничениями из-за COVID-19.

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В то же время, Ольга Шарий опубликовала подтверждение аккредитации.





Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в годовщину своей инаугурации 20 мая проведет пресс-конференцию в Мариинском дворце. Ее начало запланировано на 10:30.

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