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Новости Год Зеленского
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На пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ, зато пустили представителей "Шарій.нет". Мендель предлагает смотреть трансляцию

На пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ, зато пустили представителей

Годовая пресс-конференция президента Владимира Зеленского - важное событие, но аккредитовать всех не получилось.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо за представления на аккредитацию. Безусловно, годовая пресс-конференция президента Владимира Зеленского - важное событие. К сожалению, по-прежнему аккредитовать всех не получилось", - сообщила она.

Мендель заявила, что "теплые ванны" Зеленскому не готовили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сериале Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, чем в реальности, - WSJ

"Не сомневаюсь, что завтра станет ясно, что никаких "теплых ванн" Владимиру Александровичу не готовили. Как показал рекордный пресс-марафон, шестой президент Украины готов отвечать на все вопросы даже в течение 14 часов", - написала она.

На пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ, зато пустили представителей Шарій.нет. Мендель предлагает смотреть трансляцию 01

В аккредитации, в частности, отказали журналисту программы "Схемы" Михаилу Ткачу, Янине Соколовой, изданиям "Бабель", "Главком", "Тиждень", съемочным группам "Настоящего времени" и "Шустер Live".

Отказы объясняли одинаково - ограничениями из-за COVID-19.

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На пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ, зато пустили представителей Шарій.нет. Мендель предлагает смотреть трансляцию 02
На пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ, зато пустили представителей Шарій.нет. Мендель предлагает смотреть трансляцию 03
На пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ, зато пустили представителей Шарій.нет. Мендель предлагает смотреть трансляцию 04

В то же время, Ольга Шарий опубликовала подтверждение аккредитации.

На пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ, зато пустили представителей Шарій.нет. Мендель предлагает смотреть трансляцию 05
На пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ, зато пустили представителей Шарій.нет. Мендель предлагает смотреть трансляцию 06

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в годовщину своей инаугурации 20 мая проведет пресс-конференцию в Мариинском дворце. Ее начало запланировано на 10:30.

Читайте также: Работники "Укравтодора" заявили Зеленскому о коррупции руководства по тендерам на 1,4 млрд грн: "Просим принять срочные меры". ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) пресс-конференция (324) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+76
ну почему сразу "позор"?)) зебилы любят шария смотреть и цитировать.. Не далее как вчера - один такой бегалО тут, оралО что-то там про офшоры))
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20.05.2020 01:52
+71
Пусть Зеленский придёт на 5-й канал, и попробует ответить на вопросы Янины Соколовой на украинском языке.
Вот это будет настоящее шоу ! Куда там жалким представлениям "квартала".
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20.05.2020 01:49
+62
да кто бы сомневался
бедосик уверенными шагами идет к пропасти
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20.05.2020 01:42
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Страница 4 из 4
свіжа просрочка зі складів "рошен"..
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20.05.2020 09:49 Ответить
хорошо,если просрочка,а могут и сырьём дать-соей
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20.05.2020 14:15 Ответить
а я бабуля идейный, за Украину я! Против ЗЕленых барыг и их Клоуна!

Смотри, бабуля, держись и будь на стреме! Ибо ЗЕленые макаки много обещают, а потом забывают.....
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20.05.2020 13:13 Ответить
Идейный тролль? Ты рассмешил всех моих будущих внуков и правнуков
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20.05.2020 14:11 Ответить
Бабуля, не кипятись!

Порадуй внучков пирожками!
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20.05.2020 19:10 Ответить
В любому суспільстві є лідери і лідер.це люди які відрізняються від інших своїми знаннями. чіткою позицією і повести за собою інших. Да,їх менше,але вони більш цілеспрямовані і працьовиті. Тому ця прослойка дуже виділяється серед всього населення. Неосвітчене бидло може мати тільки тимчасовий успіх.але він приречений .А "здорова"частина--це ті для яких поїсти.посміяться,попить ,да какая разница"--це навіть не смішно,це просто страшно для країни. Бо ця "здорова" частина веде до загибелі України і в історії беде відзначено як ганьба для всього народу.
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20.05.2020 09:58 Ответить
Кого, интересно, вы называете 'неосвіченим бидлом'?
Судя по комментариям на Цензоре, это как раз и есть агрессивные 8%.
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20.05.2020 10:02 Ответить
Нє абіжайся, он любя.
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20.05.2020 10:17 Ответить
да понятно кого - зебилов
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20.05.2020 19:12 Ответить
вали уже на сру весну покацапленная ЗЕбилка ватница
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20.05.2020 21:02 Ответить
Он ещё и разговаривать умеет?!!! Полный «абырвалг»
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20.05.2020 10:01 Ответить
Очень жаль Татьяна что вы так ни чего не поняли! Вы проголосовали за безмозглого КРЕТИНА, у которого нету, Родины, Флага, Совести. И поверьте, этому недоумку плевать на вас и всех!
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20.05.2020 10:05 Ответить
Вячеслав, я так не считаю. Наоборот, избрание Зеленского - это движение вперёд. Если бы был порошенко, то тогда точно наше будущее было бы под большим вопросом. И доллар по сто был бы не простым прогнозом крепкого хозяйственника гройсмана, а нашими реалиями. Плюс отсутствие поддержки запада, связанной с тотальной коррупцией в Украине , и нежеланием больше наших партнеров все это спонсировать. Порошенко ловко и умело нас разделял всеми возможными способами. Он строил у нас рашу два. Зеленский если не справится - уйдёт на кислород, но уже никогда не вернётся порошенко вместе со своими свинарчуками
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20.05.2020 10:12 Ответить
Та то в тебе перед не з того боку, з жінками таке трапляється.
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20.05.2020 10:16 Ответить
Какой откровенный бред.
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20.05.2020 13:41 Ответить
Бабуля, избрание ЗЕ - это крах Украины и ее позор. Ибо клоуны у власти - страшно...
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20.05.2020 19:13 Ответить
Татьяна,такое впечатление,что у вас было сотрясение мозга сильное,он перевернулся и не помогает даже " лечение действительностью"
У вас что,не хватает ума выучить украинский язык,если вы русская,чтобы использовать его в делопроизводстве на работе? А дома говорите не любом языке... За 3 года споров можно было выучить украинский.как государственный,вместо того чтобы сидеть здесь и поливать Порошенко... уже засохшей давно грязью.
Ладно! Вы считаете,что выбрав Зеленского,поступили правильно... Скажите тогда- Почему ,в разгар военных действий ,в Украине ,ВВП росло , а с приходом ЗЕпризента падает и будет падать? Только коронраирус не приплетайте,процесс пошёл до короны и продолжается... А отток инвесторов из Украины? А уменьшение в казне из-за дебильной поддержки доллара,на что уходят все деньги государства. ? Вы что,? Валюту покупаете для торговли с зарубежными фирмами? Не думаю! Те,кто занят серьёзной работой, не имеют времени сидеть здесь!

А вы постоянно здесь,как на работе....
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21.05.2020 00:46 Ответить
Вы начали своё общение со мной, как и в прошлый раз, с хамства. Если вы помните, наше первое общение было о том, что вы почему-то решили, что находясь в Германии, на вас практически стоит знак качества. А эксклюзивность ваша состояла в том, что вам привозят продукты под квартиру. Я вам тогда писала, что продукты для меня вообще не самоцель. Да и какие у вас там продукты! Метровые огурцы и резиновые помидоры? Вот в Одессе у нас маленькие огурчики и прекрасные микадо, тюлечка, камбала , синенькие. У нас большие компании, где все травят анекдоты и ржут от души, несмотря на то, что всем под полтинник.
А вы унылая дама, которая почему-то решила, что имеет право уничижительно говорить о президенте Украины, избранного большинством граждан Украины. Что вы знаете об 'оттоке инвесторов ' из Украины? Вы инвестор и у вас 'отток'? Я, например, знаю, что в Украину очень тяжело после деструктивного правления порошенко, но таки возвращается инвестор.

Коронавирус стал причиной падения рынков многих сильных в экономическом плане стран, а вы здесь мне указываете 'не приплетайте коронавирус'. Вы считаете возможным командовать мной, как своим мужем?

Опять повторяю, мне вас просто жаль. Сидите в своей квартире в Германии , не ставшая своей среди немцев и уже чужая в Украине. Прячете свою хроническую ностальгию и неудовлетворенность, пытаясь говорить о вещах, в которых не соображаете хотя бы в силу своего возраста.

Здесь много есть форумчан из заграницы, так сказать. Но в основном это люди, которые желают Украине добра, пытаются анализировать ситуацию, разобраться и помочь Украине. Вы же никак не смените свой менторский тон на что-то более адекватное.
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21.05.2020 07:30 Ответить
Ох,Танечка, всё то вы обо мне и о моей жизни знаете...
Для вас, и таких как вы, я и была и осталась чужая ...Да и не хочу быть своей.
А для друзей,подруг и родственников ,оставленых в Украине ,я была и осталась близким другом и подругой. И гржданстао я не сменила,как остальные члены моей семьи. Специально ,чтобы поехать в Берлин и проголосовать за ПОРОШЕНКО. И среди немцев есть такие ,с которыми мы обсуждаем события и украинские, и немецкие... И в гости ходим и на пляж вместе... А в ресторанчики ходим большой компанией (все из Украины и одна прукраинская москвичка ) и по средам собираемся играть в "Что,Где,Когда" ( приходят после работы некоторые). Живём полной жизнью.
И очень жаль,что я не умею фото вставлять,а то бы я показала какие у меня огурчики в "пупырышках" и помидоры на веточках (одуряюще пахнущие огородом и летом) в холодильнике..
Кстати,о заслугах Поршенко... Когда я пришла в праксис на массаж в 2007 году .массажист меня спросил откуда я приехала... Когда я ответила, что из Украины из Харькова,он озадаченно спросил:"это возле Новосибирска?" Я чуть с массажного стола не упала
В следующий раз принесла ему атлас... Это не был тупой немец... Он сейчас работает в клинике для спортсменов по восстановлению и реабилитации(учился 6 лет и работал) и сам мастер спорта..Т,е, до Порошнеко,в Германии мало кто знал, что есть такая страна - Украина. А теперь школьники даже знают.
А вы так и не ответили мне на мои вопросы, а как и прошлый раз перевели разговор на "посидеть,огурчики, помидорчики "....
Так что сделал хорошего для украинцев ваш преЗЕдент за год?
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22.05.2020 07:25 Ответить
Я так понимаю, и вам не нужно смотреть трансляцию - вы про своего кумира и его достижения за год все знаете?
Можете тезисно сказать, чего добился бубочка за год?
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20.05.2020 10:12 Ответить
Тупорила більшість вважає що обрала собі свого представника для влади над собою? Ну то до тупорилих теж дійде, що вони собі посадили на шию, але пізніше і через сраку.
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20.05.2020 10:14 Ответить
Даже прочитав ваш интеллектуальный пост, сразу видно, кто здесь 'тупорилий '
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20.05.2020 10:16 Ответить
Ну то й нічого ображатись, правда?
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20.05.2020 10:20 Ответить
нарешті до Тетьяна Флай дійшло, що про неї.
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20.05.2020 14:50 Ответить
Кирилл Тимошенко перед началом пресс-конференции, дал команду греть Президенту стул феном.
А журналистам, приходилось сидеть на мокрых стульях
https://t.me/joker_ukr/424
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21.05.2020 01:00 Ответить
ОФИГЕТЬ.....(глаза в кучку!!!!)
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22.05.2020 07:30 Ответить
Ти про шарія скажи, правильно Зе зробив що підтримав його так названу партію?
При цьому Суспільне мовлення не впустили.
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20.05.2020 12:23 Ответить
навіщо орієнтуватись на те, о шмаркля сказала? Досить подивитись що воно зробило. І порівняти з тим, що обіцяло.
голоборьдько так і залишився голобородьком.
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20.05.2020 12:46 Ответить
Даруйте, але ви роздаєте сциклу незаслужені компліменти.
Йому до Голобородька - як до Місяця.
Серіальний герой справді дбав про людей, справді боровся з корупцією, справді відбирав в багатих та віддавав бідним - такий собі екранний Робін Гуд.
А янелох тільки удає із себе Голобородька, а насправді... - достатньо просто подивитися, що воно зробило за рік: розвалило економіку, створило величезну діру в бюджеті, лізло без мила в дупу до пуйла, 0 посаджених корупціонерів, проте купа карних справ проти атовців, волонтерів, блогерів, майданівців, активістів...
Але 73% підчас прослуховування новин досі здається, що вони дивляться той самий серіал і зараз спритним сценарним поворотом все легко зміниться на 180 градусів...
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20.05.2020 23:29 Ответить
А шо не украл?А откуда минус в бюджете?И вообще,почему наркоман у власти,у вас не вызывает чувства тошноты?
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20.05.2020 13:40 Ответить
Самое печальное, что мы не скоро узнаем: украл - не украл. А когда узнаем, скорее всего, изменить ничего уже будет нельзя. Но если даже Зё честен (я в это категорически не верю), то есть хорошая поговорка: "Простота хуже воровства"
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20.05.2020 19:15 Ответить
Даже не сомневайтесь-вор,наркоман и безграмотный недоделок.
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20.05.2020 19:41 Ответить
Ну что вы... Чем наркоман хуже дважды судимого Янека?..
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22.05.2020 07:44 Ответить
А нафига нам эти крайности?Янек кстати не бухал злостно,и торчком не был.Бандюковал-было,но не более.
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22.05.2020 08:07 Ответить
Пусть мендель посмотрит: что я ей сейчас показываю....
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20.05.2020 09:54 Ответить
В мене сусід, поки його не забрали в дурку 17 годин таку пургу ніс, відповідаючи, навіть на питання по квантовій фізиці і світоутворення, ось у кого мабуть "зе" брав вправи по риториці...
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20.05.2020 09:57 Ответить
наталья писейчук в тренде
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20.05.2020 09:58 Ответить
Настоящий рейтинг Зе и отношение к нему высказан здесь в комментах и понятно его брех шоу в стиле а ля квартал 95 сегодня это просто сотрясение воздуха для себя и приближенного гадюшника интервью для таких жерношлюх типа Гардона и шария под руководством Шмендель
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20.05.2020 10:12 Ответить
Мені похєршо там пропонує мандель, я взагалі не дивлюся трансляції. Дуже давно не дивлюся. Мене взагалі не цікавить що там хоче внести в мої вуха влада. Будь-яка влада.
Тому, пропоную всім, хто не отримав акредитацію взагалі ніяк не висвітлювати цю подію. Наче її і не було. В світі відбувається дуже багато більш цікавих подій, ніж виступи безкорисних українських посадовців.
Якби, українські СМІ взагалі перестали просити акредитації на подібні івенти і ігнорувала їх то, адміністрація сама б почала їх запрошувати.
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20.05.2020 10:25 Ответить
Ротата дупа розкаже олігофренам про перспективи космічних досягнень України і успішний Оманський вояж до агентів Кремля.
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20.05.2020 10:26 Ответить
Сцикун, вроде так Янина говорила! Но еще тупой, совок, быдлан
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20.05.2020 10:27 Ответить
Вместо пресс конференции вышел бы он на Майдан в воскресенье и там бы дал ответы на вопросы народу , думаю , его бы забросали камнями!
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20.05.2020 10:29 Ответить
А на майдане точно народ?
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20.05.2020 17:06 Ответить
В 2013-2014 народ был , и сейчас ради такого случая собрался бы.
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21.05.2020 01:21 Ответить
ПОЖАЛУЙСТА!
даже если вам тошнит - послушайте...это "дневной квартал" )))))))))))))))
он уже журналистов, задающих вопросы приглашает работать на любую должность ))))))
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20.05.2020 11:14 Ответить
а на які питання він може відповісти, всюди провал,економіка медицина політика все в загоні,такого провалу ще Україна небачила,на річницю всі президенти проводили амністію в тюрмах ,а цей даже в епідемію не провів переклав на верховну раду,в тюрми забиті ветеранами ато оос, волонтерами, активістами російська банда на всіх позиціях бере реванш,відкрито злочинці шарії,медведчукі рабіновічі бойки,портнови деркачі сунуться до влади
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20.05.2020 11:20 Ответить
Ура!
Зеля пообещал своим избирателям арестовать Петю!
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20.05.2020 11:25 Ответить
шо, опять ?
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20.05.2020 11:43 Ответить
Вова сцикло!
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лаааа!
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20.05.2020 12:00 Ответить
А як зелененькі мовчать про Шарія! Видно що вони його підтримують. Ей, що про шарія скажете, га? Тільки не переводьте стрілки на інші ЗМІ. По факту що скжаете про те що Зеленський впустив цих самозванців на прес конференцію?
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20.05.2020 12:21 Ответить
Вона у халаті ???
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20.05.2020 12:21 Ответить
Пятый анал не пустили? Вай-вай...
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20.05.2020 13:59 Ответить
сирожа тобі на ліву сторону свідомості смі, до кацахлів та шаройобців ,тут Порохоботи..
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20.05.2020 14:16 Ответить
Воно ж, ні на одне запитання не відповіло... Щось бурмотіло під носа , незв'язно. Одним словом- віслюк (оманський).
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20.05.2020 14:10 Ответить
После того, как Бабель стал ненужен после 21 апреля 2019 года Коломойскому, то он сменил владельца, а новый Бабель ему, тем более не нужен...
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20.05.2020 15:50 Ответить
Володя, там цей той, пока ты там отмазки лепишь, ************* опять задерживают аванс, ну я понимаю, что зарплата большая в 4000 зелёных, но к сожалению не долларов, а зелёных обещаний.
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20.05.2020 16:46 Ответить
Потому что Шарий.net топовое издание в отличие от помойки Нины Соколовой и других таких же говносми...
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20.05.2020 17:05 Ответить
туповое сми, а не топовое.
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20.05.2020 18:56 Ответить
Потрапити на циркову прес конференцію журналістам особливої честі не робить. Зате відмова в акредитації додає авторитету. А ось потрапити до Шустера - це круто. Менделі знімальну групу Шустера не допустили.
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20.05.2020 17:57 Ответить
https://twitter.com/PavloNuss
https://twitter.com/PavloNuss

Pavlo Nuss

@PavloNuss

·https://twitter.com/PavloNuss/status/1263045139553038343 6 год

Если быть максимально откровенным, мне нравится, что Зе до сих пор переживает комплекс неполноценности по сравнению с Петром Порошенко. Это правильно. Это справедливо. Он никогда не избавится этого комплекса, ведь вполне четко осознает личностный рост ПП и свое местечко в истории
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20.05.2020 19:02 Ответить
Переведу, на всякий случай хвемилие Мендель для не шарящих в идише. Сие имя является уменьшительным от Менахем. Обозначает "утешитель". Лицо несамостоятельное в иерархии. Потому что она там "предлагает" и "советует" граничит с издевательством любому понимающему иерархию кОдла (spawn). Поздравляю украинцев.
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20.05.2020 20:23 Ответить
Жидівське кодло!
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21.05.2020 01:03 Ответить
Гы,гы,гы..господин президент ,вы абсолютно во всём правы, иииии.. опять заискивающее гы,гы...ох эта Мендель--везде и всюду нужно успеть,а главное понравиться президенту, --отработать по-полной гонорары,тёплое местечко...а вот не продумала "перерывчик", чтобы президент незаметно осуществил естественные надобности(сходил пописять)
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20.05.2020 20:59 Ответить
Зеленый понос(дрысня)-вонючий и мерзкий
На выхлопе еще и звуки неприличные-это конференция ПОЦ-Зедента
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20.05.2020 23:28 Ответить
Не запросити "Громадське", дати лише одне питання "УА-Першому", але акредитувати "лошарія" та дати цілих 3 питання "незвану".
Громадські, суспільні ЗМІ для сцикла вороги, а ватні прокремлівські - рідні.
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20.05.2020 23:37 Ответить
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