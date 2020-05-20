На пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ, зато пустили представителей "Шарій.нет". Мендель предлагает смотреть трансляцию
Годовая пресс-конференция президента Владимира Зеленского - важное событие, но аккредитовать всех не получилось.
Об этом в Facebook написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.
"Спасибо за представления на аккредитацию. Безусловно, годовая пресс-конференция президента Владимира Зеленского - важное событие. К сожалению, по-прежнему аккредитовать всех не получилось", - сообщила она.
Мендель заявила, что "теплые ванны" Зеленскому не готовили.
"Не сомневаюсь, что завтра станет ясно, что никаких "теплых ванн" Владимиру Александровичу не готовили. Как показал рекордный пресс-марафон, шестой президент Украины готов отвечать на все вопросы даже в течение 14 часов", - написала она.
В аккредитации, в частности, отказали журналисту программы "Схемы" Михаилу Ткачу, Янине Соколовой, изданиям "Бабель", "Главком", "Тиждень", съемочным группам "Настоящего времени" и "Шустер Live".
Отказы объясняли одинаково - ограничениями из-за COVID-19.
В то же время, Ольга Шарий опубликовала подтверждение аккредитации.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в годовщину своей инаугурации 20 мая проведет пресс-конференцию в Мариинском дворце. Ее начало запланировано на 10:30.
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Смотри, бабуля, держись и будь на стреме! Ибо ЗЕленые макаки много обещают, а потом забывают.....
Порадуй внучков пирожками!
Судя по комментариям на Цензоре, это как раз и есть агрессивные 8%.
У вас что,не хватает ума выучить украинский язык,если вы русская,чтобы использовать его в делопроизводстве на работе? А дома говорите не любом языке... За 3 года споров можно было выучить украинский.как государственный,вместо того чтобы сидеть здесь и поливать Порошенко... уже засохшей давно грязью.
Ладно! Вы считаете,что выбрав Зеленского,поступили правильно... Скажите тогда- Почему ,в разгар военных действий ,в Украине ,ВВП росло , а с приходом ЗЕпризента падает и будет падать? Только коронраирус не приплетайте,процесс пошёл до короны и продолжается... А отток инвесторов из Украины? А уменьшение в казне из-за дебильной поддержки доллара,на что уходят все деньги государства. ? Вы что,? Валюту покупаете для торговли с зарубежными фирмами? Не думаю! Те,кто занят серьёзной работой, не имеют времени сидеть здесь!
А вы постоянно здесь,как на работе....
А вы унылая дама, которая почему-то решила, что имеет право уничижительно говорить о президенте Украины, избранного большинством граждан Украины. Что вы знаете об 'оттоке инвесторов ' из Украины? Вы инвестор и у вас 'отток'? Я, например, знаю, что в Украину очень тяжело после деструктивного правления порошенко, но таки возвращается инвестор.
Коронавирус стал причиной падения рынков многих сильных в экономическом плане стран, а вы здесь мне указываете 'не приплетайте коронавирус'. Вы считаете возможным командовать мной, как своим мужем?
Опять повторяю, мне вас просто жаль. Сидите в своей квартире в Германии , не ставшая своей среди немцев и уже чужая в Украине. Прячете свою хроническую ностальгию и неудовлетворенность, пытаясь говорить о вещах, в которых не соображаете хотя бы в силу своего возраста.
Здесь много есть форумчан из заграницы, так сказать. Но в основном это люди, которые желают Украине добра, пытаются анализировать ситуацию, разобраться и помочь Украине. Вы же никак не смените свой менторский тон на что-то более адекватное.
Для вас, и таких как вы, я и была и осталась чужая ...Да и не хочу быть своей.
А для друзей,подруг и родственников ,оставленых в Украине ,я была и осталась близким другом и подругой. И гржданстао я не сменила,как остальные члены моей семьи. Специально ,чтобы поехать в Берлин и проголосовать за ПОРОШЕНКО. И среди немцев есть такие ,с которыми мы обсуждаем события и украинские, и немецкие... И в гости ходим и на пляж вместе... А в ресторанчики ходим большой компанией (все из Украины и одна прукраинская москвичка ) и по средам собираемся играть в "Что,Где,Когда" ( приходят после работы некоторые). Живём полной жизнью.
И очень жаль,что я не умею фото вставлять,а то бы я показала какие у меня огурчики в "пупырышках" и помидоры на веточках (одуряюще пахнущие огородом и летом) в холодильнике..
Кстати,о заслугах Поршенко... Когда я пришла в праксис на массаж в 2007 году .массажист меня спросил откуда я приехала... Когда я ответила, что из Украины из Харькова,он озадаченно спросил:"это возле Новосибирска?" Я чуть с массажного стола не упала
В следующий раз принесла ему атлас... Это не был тупой немец... Он сейчас работает в клинике для спортсменов по восстановлению и реабилитации(учился 6 лет и работал) и сам мастер спорта..Т,е, до Порошнеко,в Германии мало кто знал, что есть такая страна - Украина. А теперь школьники даже знают.
А вы так и не ответили мне на мои вопросы, а как и прошлый раз перевели разговор на "посидеть,огурчики, помидорчики "....
Так что сделал хорошего для украинцев ваш преЗЕдент за год?
Можете тезисно сказать, чего добился бубочка за год?
А журналистам, приходилось сидеть на мокрых стульях
https://t.me/joker_ukr/424
При цьому Суспільне мовлення не впустили.
голоборьдько так і залишився голобородьком.
Йому до Голобородька - як до Місяця.
Серіальний герой справді дбав про людей, справді боровся з корупцією, справді відбирав в багатих та віддавав бідним - такий собі екранний Робін Гуд.
А янелох тільки удає із себе Голобородька, а насправді... - достатньо просто подивитися, що воно зробило за рік: розвалило економіку, створило величезну діру в бюджеті, лізло без мила в дупу до пуйла, 0 посаджених корупціонерів, проте купа карних справ проти атовців, волонтерів, блогерів, майданівців, активістів...
Але 73% підчас прослуховування новин досі здається, що вони дивляться той самий серіал і зараз спритним сценарним поворотом все легко зміниться на 180 градусів...
Тому, пропоную всім, хто не отримав акредитацію взагалі ніяк не висвітлювати цю подію. Наче її і не було. В світі відбувається дуже багато більш цікавих подій, ніж виступи безкорисних українських посадовців.
Якби, українські СМІ взагалі перестали просити акредитації на подібні івенти і ігнорувала їх то, адміністрація сама б почала їх запрошувати.
даже если вам тошнит - послушайте...это "дневной квартал" )))))))))))))))
он уже журналистов, задающих вопросы приглашает работать на любую должность ))))))
Зеля пообещал своим избирателям арестовать Петю!
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лаааа!
https://twitter.com/PavloNuss
Pavlo Nuss
@PavloNuss
·https://twitter.com/PavloNuss/status/1263045139553038343 6 год
Если быть максимально откровенным, мне нравится, что Зе до сих пор переживает комплекс неполноценности по сравнению с Петром Порошенко. Это правильно. Это справедливо. Он никогда не избавится этого комплекса, ведь вполне четко осознает личностный рост ПП и свое местечко в истории
На выхлопе еще и звуки неприличные-это конференция ПОЦ-Зедента
Громадські, суспільні ЗМІ для сцикла вороги, а ватні прокремлівські - рідні.