Завтра состоится пресс-конференция Зеленского, - ОП

В среду, 20 мая, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Начало в 10:30, об этом говорится в анонсе ОП, передает Цензор.НЕТ.

Место проведения: Мариинский дворец (парковая часть).

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"В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным. Просьба от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или одного видеооператора. Аккредитация проводится до 15:00 19 мая", - говорится в сообщении.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса Президента.