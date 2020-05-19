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Завтра состоится пресс-конференция Зеленского, - ОП
В среду, 20 мая, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.
Начало в 10:30, об этом говорится в анонсе ОП, передает Цензор.НЕТ.
Место проведения: Мариинский дворец (парковая часть).
"В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным. Просьба от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или одного видеооператора. Аккредитация проводится до 15:00 19 мая", - говорится в сообщении.
Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса Президента.
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Я не є прихильником Порошенка, але на фоні зеленої навозної мухи він виглядає набагато кращим.
досвидос!!
Про поїздку в Оман промекає щось, чи ослаблять - Мендель не дозволить?
Прочитав інтерв'ю з Борисом Баумом на Лігє.
Там в кінці Баум каже, що він хоче від життя.
Каже - хочу бути інвестиційною нянею.
Тупо російський б@ндит, подільник російського б@ндита Бабакова, подільник російського б@ндита Макса Курочкіна, ныне покойного, хоче заводити нам сюди інвестиції і супроводжувати інвесторів.
Робить він це в статусі позаштатного радника заступника голови ОП.
Лужніковська групіровка, ні, не чули? Чули, але забули.
Це вершина кар'єри мутного рішали для Баума, і закріплення України в статусі criminal state. Ми не просто укриваємо від американського правосуддя олігарха Коломойського.
Ми даємо офіційно-неофіційний пост російському бандиту і закріплюємо за ним повноваження "рєшать вапросікі".
В політику вони інвестували в перспективну політичну силу ПСПУ і її молоду активну лідерку Наталію Вітренко.
Після вбивства Курочкіна ПСПУ здулося, Наталія Вітренко впала в запой від розчарування, з якого, кажуть люди, не вийшла вже ніколи.
Чи могли лужніковські в 2006 році розраховувати на те, що поставлять своїх людей в Адміністрацію Президента Ющенка? Не думаю.
І от уже немає того Ющенка, немає того Януковича, немає того Порошенка, а лужніковські є. Інтерв'ю дають з кабінету в Офісі Президента Зеленського.
Цієї однієї історії достатньо, щоб скласти враження про Президента Зеленського, його Офіс і взагалі про те, з чим він увійде в історію. Але таких історій у нас достатньо, і ця - просто штришок до картини епохи.
Епохи кінця всіх епох.
Господин президент!
- Зачем вы ездили в Оман?
- С кем вы встречались в Омане?
- Подали ли вы в суд на журналистов "Свободы", утверждавших, что в Омане вы вели переговоры с представителями России? О чём были переговоры?
- Почему глава ОП Ермак присвоил себе функции, которые по Конституции может исполнять только президент?
- Как вы относитесь к идеям, высказанным Ермаком, Шмыгалём и другими: в октябре сего года провести выборы в ордло; подать воду в Крым; сесть за стол переговоров с представителями ордло?
- Поддерживаете ли вы обвинения задержанных по делу Шеремета или вы готовы признать ошибку?
Пусть господин Зеленский прямо ответит на эти и другие вопросы.
о достижениях
в этом Году первый раз в Омане побывал...
что еще???...