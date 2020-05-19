Завтра відбудеться пресконференція Зеленського, - ОП

У середу, 20 травня, відбудеться пресконференція президента України Володимира Зеленського.

Початок о 10:30, про це йдеться в анонсі ОП, передає Цензор.НЕТ.

Місце проведення: Маріїнський палац (паркова частина).

"У зв’язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою. Прохання від одного ЗМІ акредитувати одного журналіста, а також одного фотографа або одного відеооператора. Акредитація проводиться до 15:00 19 травня", - йдеться в повідомленні.

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Пресконференція транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних сторінках Офісу Президента.