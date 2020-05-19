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Новини Рік Зеленського
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Завтра відбудеться пресконференція Зеленського, - ОП

Завтра відбудеться пресконференція Зеленського, - ОП

У середу, 20 травня, відбудеться пресконференція президента України Володимира Зеленського.

Початок о 10:30, про це йдеться в анонсі ОП, передає Цензор.НЕТ.

Місце проведення: Маріїнський палац (паркова частина).

"У зв’язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою. Прохання від одного ЗМІ акредитувати одного журналіста, а також одного фотографа або одного відеооператора. Акредитація проводиться до 15:00 19 травня", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Зеленський забрався на Олімп і втратив зв'язок із людьми, - Данилюк. ВIДЕО

Пресконференція транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних сторінках Офісу Президента.

Автор: 

Зеленський (23667) пресконференція (188) ЗМІ (1357)


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Топ коментарі
+19
Вангую: будет рассказывать как его зе-команда успешно поборола коронавирус и настает момент великого прорыва и экономического подъема
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19.05.2020 10:47
+17
клоун вещает
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19.05.2020 10:45
+17
знову недомірок буде натужно бекати про перемоги, яких немає
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19.05.2020 10:49
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клоун вещает
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19.05.2020 10:45 Відповісти
А лохи верят.
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19.05.2020 11:02 Відповісти
Ничего не напоминает ?
Завтра відбудеться пресконференція Зеленського, - ОП - Цензор.НЕТ 7163
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19.05.2020 11:11 Відповісти
с бумажки о победе над вирусом
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19.05.2020 11:22 Відповісти
что, опять пресс-конференция ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ ?
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19.05.2020 14:24 Відповісти
Чергові потоки брехні та зеленого лайна на вухи 73% дурникам?)))
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19.05.2020 10:46 Відповісти
Вангую: будет рассказывать как его зе-команда успешно поборола коронавирус и настает момент великого прорыва и экономического подъема
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19.05.2020 10:47 Відповісти
Из Велюра вещать будет, или из Эпицентра? Побьет свой прошлогодний рекорд?
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19.05.2020 11:17 Відповісти
какая разница (с)
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19.05.2020 10:49 Відповісти
знову недомірок буде натужно бекати про перемоги, яких немає
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19.05.2020 10:49 Відповісти
Тобто, тобі подобаються лише побрехеньки про потужні рехворми від свиночолого гетьмана, а од "бубочки" ні?
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19.05.2020 10:51 Відповісти
"а при Порохе вашем шо луччє било??" (с) зебіли
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19.05.2020 10:57 Відповісти
Да лучше!!!
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19.05.2020 11:00 Відповісти
мені побрехеньки ні у якому вигляді не подобаються.
Я не є прихильником Порошенка, але на фоні зеленої навозної мухи він виглядає набагато кращим.
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19.05.2020 11:03 Відповісти
мендель точит зубы и когти
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19.05.2020 10:49 Відповісти
Бєняфіс одного кловуна
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19.05.2020 10:51 Відповісти
А вдруг оно в отставку захотело
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19.05.2020 10:51 Відповісти
не с нашим счастьем ((
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19.05.2020 10:52 Відповісти
пианино будет, сыграет?
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19.05.2020 10:52 Відповісти
опять под дурака будет косить
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19.05.2020 10:53 Відповісти
Завтра відбудеться пресконференція Зеленського, - ОП - Цензор.НЕТ 840
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19.05.2020 11:01 Відповісти
Видимо, они прочитали роман Рыбникова "Что необходимо предпринять президенту Зеленскому, чтобы сделать свои видосики снова великими".
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19.05.2020 10:54 Відповісти
Я - УХОЖУ....
досвидос!!
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19.05.2020 10:55 Відповісти
Слушать ватно-совковую туфту от Клоуна-себя не уважать!
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19.05.2020 10:55 Відповісти
Представляю, как оно сейчас зубрит ответы на предполагаемые вопросы.
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19.05.2020 11:04 Відповісти
Микрофоны в уши воткнут, и суфлер включат. Отгавкается.
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19.05.2020 11:13 Відповісти
Хоть бы кто-то глушитель задействовал...
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19.05.2020 11:44 Відповісти
эпоха открытости, даже журналисты не знают про что будет ролик
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19.05.2020 11:05 Відповісти
Журналісти хворі на коронавірус, всі акредитувались?..
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19.05.2020 11:09 Відповісти
Зелена мавпа Коломойського буде розповідати як вона врятувала Галактику своїм карантином.
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19.05.2020 11:12 Відповісти
Аце так подія. Всі телеекрани світу будуть показувати цю подію. Всі кореспонденти різних видань із різних країн подають заявки, щоб їх впустили в зал, бо там буде сказано нарешті те, що виведе країну в лідери. Те, чого чекав весь світ. Нам будуть заздрити європейці, американці... Але місць мало і як буде вважати Мендель ,хто їй видасться адекватним,то того і запустить - а всім іншим -пендель.
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19.05.2020 11:17 Відповісти
Брєдосікі гаварящєй голови вже не допомагають.
Про поїздку в Оман промекає щось, чи ослаблять - Мендель не дозволить?
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19.05.2020 11:19 Відповісти
А чтож информацию о том что акредитация до 15.00 не объявили в 14.00.И на завтра чисто случайно акредитацию пройдут только "правильные" СМИ
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19.05.2020 11:22 Відповісти
Alex Noinets:

Прочитав інтерв'ю з Борисом Баумом на Лігє.

Там в кінці Баум каже, що він хоче від життя.
Каже - хочу бути інвестиційною нянею.
Тупо російський б@ндит, подільник російського б@ндита Бабакова, подільник російського б@ндита Макса Курочкіна, ныне покойного, хоче заводити нам сюди інвестиції і супроводжувати інвесторів.

Робить він це в статусі позаштатного радника заступника голови ОП.
Лужніковська групіровка, ні, не чули? Чули, але забули.




Це вершина кар'єри мутного рішали для Баума, і закріплення України в статусі criminal state. Ми не просто укриваємо від американського правосуддя олігарха Коломойського.
Ми даємо офіційно-неофіційний пост російському бандиту і закріплюємо за ним повноваження "рєшать вапросікі".
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19.05.2020 11:27 Відповісти
Коли лужниковські заходили в Україну, вони інвестували в політику і віджимали активи так, що гай гудів. Макса Курочкіна застрелили під час боротьби за ринок "Озерка" в Дніпрі.
В політику вони інвестували в перспективну політичну силу ПСПУ і її молоду активну лідерку Наталію Вітренко.

Після вбивства Курочкіна ПСПУ здулося, Наталія Вітренко впала в запой від розчарування, з якого, кажуть люди, не вийшла вже ніколи.

Чи могли лужніковські в 2006 році розраховувати на те, що поставлять своїх людей в Адміністрацію Президента Ющенка? Не думаю.
І от уже немає того Ющенка, немає того Януковича, немає того Порошенка, а лужніковські є. Інтерв'ю дають з кабінету в Офісі Президента Зеленського.

Цієї однієї історії достатньо, щоб скласти враження про Президента Зеленського, його Офіс і взагалі про те, з чим він увійде в історію. Але таких історій у нас достатньо, і ця - просто штришок до картини епохи.
Епохи кінця всіх епох.
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19.05.2020 11:28 Відповісти
Пробалаболит про отрицательный РОСТ в экономике, примеряет себе КОРОНУ в борьбе с вирусом и пойдёт в полный ОТКАЗ про назначения своих 30-ти корешей....
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19.05.2020 11:28 Відповісти
Ну и что что оно даст нулевой эффект это он себя попиарить пустое переливание в порожние с элементами наполнения пустого смысла
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19.05.2020 11:34 Відповісти
Будет рассказывать,как в течении года прошел тяжкий путь, из пункта "какая разница", в пункт "какая задница!"
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19.05.2020 11:39 Відповісти
Смотрите: президент Зеленский не дал за долгое время ни одной пресс-конференции. Он только записывает видики-монологи. Зеленский боится вопросов. Зеленский не отвечает ни на один вопрос. Украинский народ и зарубежные государства, которые поддерживают Украину, ждут чёткого ответа на вопросы:
Господин президент!
- Зачем вы ездили в Оман?
- С кем вы встречались в Омане?
- Подали ли вы в суд на журналистов "Свободы", утверждавших, что в Омане вы вели переговоры с представителями России? О чём были переговоры?
- Почему глава ОП Ермак присвоил себе функции, которые по Конституции может исполнять только президент?
- Как вы относитесь к идеям, высказанным Ермаком, Шмыгалём и другими: в октябре сего года провести выборы в ордло; подать воду в Крым; сесть за стол переговоров с представителями ордло?
- Поддерживаете ли вы обвинения задержанных по делу Шеремета или вы готовы признать ошибку?
Пусть господин Зеленский прямо ответит на эти и другие вопросы.
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19.05.2020 11:45 Відповісти
Хочу услышать гундосик про Оман и сколько он потребляет кокаина,ну и как здоровье Патрушева?
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19.05.2020 11:53 Відповісти
Я надеюсь он скажет единственные подходящие моменту слова:"я обоср*лся,я ухожу.."?
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19.05.2020 12:16 Відповісти
расскажет
о достижениях
в этом Году первый раз в Омане побывал...
что еще???...
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19.05.2020 12:36 Відповісти
И шо вы ждете услышать от негодяя и мошенника?!
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19.05.2020 13:02 Відповісти
Нагадайте коли там марш "Ні капітуляції"?...
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19.05.2020 14:16 Відповісти
Коротко зміст " В усьому винен Порох і порохоботи"
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19.05.2020 14:52 Відповісти
Многое зависит от журналистов - как они будут ставить вопросы.
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19.05.2020 19:45 Відповісти
 
 