Зеленський забрався на Олімп і втратив зв'язок із людьми, - Данилюк. ВIДЕО
Президент Зеленський перестав активно спілкуватися з українцями, як у період парламентської виборчої кампанії, і віддає перевагу телевізійному формату спілкування з виборцями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу НАШ заявив ексміністр фінансів і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк.
"Я відчуваю, що він відійшов від людей. Спочатку він був дуже активний. Особливо під час парламентської виборчої кампанії. Зараз він закрився в цьому телевізорі, звертається до людей у телезверненні ... Коли людина забралася на Олімп, то хоча б підтримувала зв'язок з людьми. Такого зараз немає. Зараз є президент у відеозаписі, і люди відчувають, що тут щось не так - щось тут не щиро і є певна дистанція", - сказав Данилюк.
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а ведь мог бы, как и 73% стадо - сейчас имитировать клоуна и ржать на корпоративах...
Кинули тебя ? ))
І хто тепер в дурнях, використаний Олександре?
Гоните его, насмехайтесь над ним! Он порочит честь бубочки!
А чого ж Данилюк так заквичав - він також з теї глядацької маси, чи то він просто "не своїм Голосом"?
все адекватные "порохоботы" видели, что оно всё время морозилось и пряталось от людей и от проблем, даже минимальных, которые, всю его несознательную до сих пор жизнь, за него решали взрослые..
просто Данилюка попросили с Олимпа и поэтому он вдруг "прозрел"..
А он никогда и не был с людьми. Изначально запиливал видосики. Потому, что вживую общается плохо (и это стало понятно еще на стадионе).
Это бараны сами себе придумали образ Зе.