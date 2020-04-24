Зеленський забрався на Олімп і втратив зв'язок із людьми, - Данилюк. ВIДЕО

Президент Зеленський перестав активно спілкуватися з українцями, як у період парламентської виборчої кампанії, і віддає перевагу телевізійному формату спілкування з виборцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу НАШ заявив ексміністр фінансів і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк.

"Я відчуваю, що він відійшов від людей. Спочатку він був дуже активний. Особливо під час парламентської виборчої кампанії. Зараз він закрився в цьому телевізорі, звертається до людей у телезверненні ... Коли людина забралася на Олімп, то хоча б підтримувала зв'язок з людьми. Такого зараз немає. Зараз є президент у відеозаписі, і люди відчувають, що тут щось не так - щось тут не щиро і є певна дистанція", - сказав Данилюк.

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