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Зеленский забрался на Олимп и потерял связь с людьми, - Данилюк. ВИДЕО

Президент Зеленский перестал активно общаться с украинцами, как в период парламентской избирательной кампании, и отдает предпочтение телевизионному формату общения с избирателями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала НАШ заявил экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Я чувствую, что он отошел от людей. Сначала он был очень активный. Особенно во время парламентской избирательной кампании. Сейчас он закрылся в этом телевизоре, обращается к людям в телеобращениях... Когда человек взобрался на Олимп, то хотя бы поддерживал связь с людьми. Такого сейчас нет. Сейчас есть президент в видеозаписи, и люди чувствуют, что здесь что-то не так - что-то здесь не искренне и есть определенная дистанция", - сказал Данилюк.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20854) Данилюк Александр (469)


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Топ комментарии
+44
он бы сам не взобрался , его овцы вывезли .
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24.04.2020 13:50 Ответить
+37
А ты ж, гаденыш, так "топил" за этого зеленого клоуна !
Кинули тебя ? ))
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24.04.2020 13:56 Ответить
+24
Олимп из кучи дерьма
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24.04.2020 13:57 Ответить
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он бы сам не взобрался , его овцы вывезли .
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24.04.2020 13:50 Ответить
и не на Олимп, а опустился в глубокую яму собственнного идиотизма...
а ведь мог бы, как и 73% стадо - сейчас имитировать клоуна и ржать на корпоративах...
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24.04.2020 15:10 Ответить
73 - число клоуна.
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24.04.2020 18:45 Ответить
То воно дурне під личиною Голобородька розігналось і підскочило, що б перескочити гору (бо втікало кудись). А тут опа, сил не вистачило добре скікнути, та й приземлився на вершинці. Тільки стоїть воно там шатко, на одній нозі. Трохи ще і звалиться. А падать буде больно і довго.
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24.04.2020 15:42 Ответить
ЗЕчмо парить десь за хмарами на Олімпі, а лохи десь там, внизу.
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24.04.2020 13:51 Ответить
...а зебилы каждый день стирают нелоху его обосранные штаны и млеют от восторга, что им насрал сам ЗЕля.
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24.04.2020 14:45 Ответить
Наконец-то , кэп очевидность, я это ещё из курса судебной психиатрии, который сдал на отлично более 20 лет назад, понял
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24.04.2020 13:51 Ответить
К тому же, наркота это состояние ещё больше обостряет...
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24.04.2020 13:52 Ответить
Вже би кому кому, а данілюку було б краще промовчати .. 😕
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24.04.2020 13:51 Ответить
Когда человек обделался, как в нашем случае, меньше всего ему хочется общаться с людьми. Его другом остается сантехнический прибор. И это надолго. Даже если отмоется, на генетическом уровне страх остаётся.
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24.04.2020 13:52 Ответить
Ой, а кто это зробив вместе с зеленским разом?
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24.04.2020 13:52 Ответить
Начало конца или конец начала Шахты Ростовской области закрыты.Долг по зарплате 3 месяца.Протестующие бабы горняков развалят РАБссию...
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24.04.2020 13:53 Ответить
Зелю ждет тоже самое....Карантин и Самоизоляция завалят Зелю пустыми карманами Бюджета...
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24.04.2020 13:54 Ответить
ну так лоханули народ- пора бабло рубить. а для піплу відосиків і кварталу хватить
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24.04.2020 13:55 Ответить
73/43%зебіли (і ти, ексміністр, разом з ними) - ви за це галасували! Їжте своє Г+Г і подавіться!
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24.04.2020 13:56 Ответить
А ты ж, гаденыш, так "топил" за этого зеленого клоуна !
Кинули тебя ? ))
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24.04.2020 13:56 Ответить
Олимп из кучи дерьма
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24.04.2020 13:57 Ответить
моя ты бубочка а как ты искал мониторы
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24.04.2020 13:57 Ответить
Ні, Зеленський не сам забрався на Олімп, його туди підняли погані люди, і не без активної участі Данілюка.
І хто тепер в дурнях, використаний Олександре?
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24.04.2020 13:58 Ответить
він на цьому хоча б заробив.
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24.04.2020 14:40 Ответить
Андрей Илларионов говорит что ЗВРа РАБссии в 500 ярдов хватит до осени,в Украине этого запаса НЕТ,от слова совсем.Есть дефицит бюджета в 300 ярдов...Мужайтесь Панове...
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24.04.2020 13:59 Ответить
Когда ЗЕбанутые приняли кабмин, на казначейском счету было 172 лярда баксов. Через 3 месяца власти зебилов образовалась дыра в бюджете - минус 50 лярдом. Так не воровал даже Бандюкович. Что скажете, зебанутое быдло?
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24.04.2020 14:52 Ответить
Гривен не баксов
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24.04.2020 18:21 Ответить
Правильно, это я ошибся.
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24.04.2020 19:50 Ответить
Он не с людьми он с реальностью связь потерял и судя по всему давненько.
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24.04.2020 14:00 Ответить
Зато кокс Сракашвили нюхает регулярно. В общем, ЗЕля нашел себе кореша, вместе будут раскумариваться. 2 дебила - это сила!
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24.04.2020 17:36 Ответить
Повторение пути Кондитера
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24.04.2020 14:01 Ответить
А до него и Овоща. Это уже традиция.
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24.04.2020 14:03 Ответить
А он может повторить наполнение бюджета? Ну как кондитер? Или в сценарии только стричь 73% лохов у янелоха?
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24.04.2020 16:07 Ответить
А билі лі люді...???
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24.04.2020 14:02 Ответить
Всмислі "потіряв связь с людьмі"? Відосиків менше запілювати став?
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24.04.2020 14:04 Ответить
Ну, покритикував так м"якенько. А що далі? Поманить пальчиком, знову Данилюк побіжить до маріонетки?
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24.04.2020 14:04 Ответить
Кондитер оставил в Бюджете Украины профицит в 150 миллиардов,куда дел бабло Зеля,спросите у Саакашвили,он их найдет...
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24.04.2020 14:04 Ответить
Когда человек взобрался на Олимп, то хотя бы поддерживал связь с людьми. - никуда он не забрался сам ,его на Олимп затаскали 73 % не граждан Украины, а зеленых зрителей квартальных.которые ему сейчас н,,,уй и даром не нужны...
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24.04.2020 14:05 Ответить
корону вдягнув..
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24.04.2020 14:05 Ответить
Что такое Данилюк/ Данилюк трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман./Виндман-киевский еврей,эмигрировавший в США. Украинцы в руководстве страны для слуг народа Коломойского люди не нужные, вредные, опасные .
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24.04.2020 14:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=G5AB1ljHs_0 Епоха виживання почалася!
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24.04.2020 14:08 Ответить
Данилюк - порохобот!
Гоните его, насмехайтесь над ним! Он порочит честь бубочки!
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24.04.2020 14:11 Ответить
Вы грызитесь дальше...придут коммунисты с ОПЗЖ они вам мозги вставят быстро ,если конечно Порошенко и их не возглавит ....а так "обилетит" буйных и будет мир.
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24.04.2020 14:13 Ответить
Вот как раз если такие как ты не выливали тонны дерьма на Пороха, у рыгов и сепаров не было бы шанса на реванш.
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24.04.2020 23:05 Ответить
В "Кавказской пленнице" есть эпизод про ТОСТЫ...,там Михаил Глузский говорит : одна маленькая птичка полетела на Солнце,полетела выше выше и..обжогла себе крылья..,так выпьем же за то,чтобы никто из нас,как бы высоко он не летал...никогда не отрывался от коллектива...
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24.04.2020 14:13 Ответить
один Г пішов, другий Г прийшов. всі ви там такі виродки з безрозмірними карманами та відсутністю шлунка
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24.04.2020 14:14 Ответить
Падать с 73 % высоты больно будет Зеле...Высоко забрался....зарвался и заврался...
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24.04.2020 14:17 Ответить
Вальцман був такий же, як і Зебіл. На людях (спеціально зігнаних) тільки відкривав нові "толчки" по всій країні під камери. Інколи - постановочні пресконференції для обраних ТБ-каналів з заготовленим списком питань. Навколо нього були 100% кишенькових даунів у всіх сферах, яки вилизували йому 21. Останні 2-3-4 роки вся секта Вальцмана була відірвана від життя і бикувала
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24.04.2020 14:18 Ответить
Да да да, мы уже знаем, нам Шмарий это рассказал
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24.04.2020 16:09 Ответить
смотря с какими людьми. Перед кукловодами он свое очко раздвигает регулярно.
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24.04.2020 14:20 Ответить
Леонид Данилович воспиттал хорошую поросль на Днепропетровщине... Сам не крал ни копейки,а стал миллиардером...
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24.04.2020 14:23 Ответить
Так вроде как все наши презы отползают от корыта, умножив свои состояния. Традиция такая.
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24.04.2020 14:26 Ответить
Загляни в журнал Forbse,там найдешь всё про богатых Буратин Украины с 2013 по 2019 год.Сразу скажу Порошенко там давно нет..
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24.04.2020 14:28 Ответить
Конечно. Переписываешь бизнес к примеру на сына и вуаля: ты уже не миллиардер. Это - простая загадка.
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24.04.2020 14:29 Ответить
Разница между Кучмой и Порошенко знаешь?Порох задекларировал свой миллиард навесь Мир,а Кучма нет...
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24.04.2020 14:32 Ответить
Еще раз повторюсь: это - простая загадка. Читай выше и не считай себя умнее всех.
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24.04.2020 15:47 Ответить
Значит сынуля пороха миллиардер ? Пойду тупым в форбс расскажу .
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24.04.2020 16:10 Ответить
Як казав Олександр Мороз,Данилыч Папа украинской коррупции
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24.04.2020 14:25 Ответить
Цензор ненавязчиво рекламирует говноканалы: То с Интера видосик выложит, то со 112-го, а теперь ещё и Наш, тобто їхній...
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24.04.2020 14:42 Ответить
Список людей додається?
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24.04.2020 15:12 Ответить
Вся глядацька бидломаса 95-го кварталу.
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24.04.2020 15:21 Ответить
Та ти що - зенаступнік налагодив зв'язок з папєрєдніками?
А чого ж Данилюк так заквичав - він також з теї глядацької маси, чи то він просто "не своїм Голосом"?
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24.04.2020 15:29 Ответить
Там - не "потеря связи с реальностью", а гораздо хуже: сознательное самовозношение и подленький конформизм... https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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24.04.2020 15:35 Ответить
та Вошьдь зебилов вылупился у мамы Риммы таким..
все адекватные "порохоботы" видели, что оно всё время морозилось и пряталось от людей и от проблем, даже минимальных, которые, всю его несознательную до сих пор жизнь, за него решали взрослые..
просто Данилюка попросили с Олимпа и поэтому он вдруг "прозрел"..
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24.04.2020 15:41 Ответить
Я пам,ятаю цю гниду Данилюка з Масі Наємом на Майдані в грудні 2018.Як обгаджував пороха.Потім полірував зелений зад вазеліна.А потім його викинули як собачку на смітник і він скавулить тут!Фу,гидко!!!
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24.04.2020 16:01 Ответить
Я чувствую, что он отошел от людей

А он никогда и не был с людьми. Изначально запиливал видосики. Потому, что вживую общается плохо (и это стало понятно еще на стадионе).
Это бараны сами себе придумали образ Зе.
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24.04.2020 16:12 Ответить
мальчиш-плохиш
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24.04.2020 16:18 Ответить
"Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ." (с)
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24.04.2020 16:23 Ответить
Дивний Данилюк. Головна справа зеленського - його рейтинг. Тому і потрібні відосики, де він постійно чорне називає білим, тобто відверто бреше. Це ж не відкриту прес-конференцію провести.
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24.04.2020 18:53 Ответить
та то порох виноват!
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24.04.2020 20:39 Ответить
Зеленський забрався на Олімп і втратив зв'язок із людьми, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2809
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24.04.2020 21:05 Ответить
Данилюк свого часу спробував "грати піджидка". Ну що? Догрався? Придурок...
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24.04.2020 22:19 Ответить
Скоро я к Путін буде робити постановочні зустрічі з народом.Квартал і ліга сміху-акторів вдосталь
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24.04.2020 22:26 Ответить
фигню несёт данилюк.
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24.04.2020 23:05 Ответить
Такі як Данилюк були при ньому коли він приходив до влади.Консультували його що як говорити і робити.Вони вже тоді бачили зсередини його неготовність але прикривали бо кожен думав що потім буде собі мутитив нього за спиною свою гру.Шумлять ті тепер коли Вова вирішив позбутись їх а ті що ще біля корита мовчать.
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25.04.2020 07:15 Ответить
Зеленяк на гиляки!
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25.04.2020 07:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tvhSPfh0fG4 Хто такий Зеленський? Підсумок року
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27.04.2020 17:28 Ответить
 
 