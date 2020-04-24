Зеленский забрался на Олимп и потерял связь с людьми, - Данилюк. ВИДЕО
Президент Зеленский перестал активно общаться с украинцами, как в период парламентской избирательной кампании, и отдает предпочтение телевизионному формату общения с избирателями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала НАШ заявил экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.
"Я чувствую, что он отошел от людей. Сначала он был очень активный. Особенно во время парламентской избирательной кампании. Сейчас он закрылся в этом телевизоре, обращается к людям в телеобращениях... Когда человек взобрался на Олимп, то хотя бы поддерживал связь с людьми. Такого сейчас нет. Сейчас есть президент в видеозаписи, и люди чувствуют, что здесь что-то не так - что-то здесь не искренне и есть определенная дистанция", - сказал Данилюк.
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а ведь мог бы, как и 73% стадо - сейчас имитировать клоуна и ржать на корпоративах...
Кинули тебя ? ))
І хто тепер в дурнях, використаний Олександре?
Гоните его, насмехайтесь над ним! Он порочит честь бубочки!
А чого ж Данилюк так заквичав - він також з теї глядацької маси, чи то він просто "не своїм Голосом"?
все адекватные "порохоботы" видели, что оно всё время морозилось и пряталось от людей и от проблем, даже минимальных, которые, всю его несознательную до сих пор жизнь, за него решали взрослые..
просто Данилюка попросили с Олимпа и поэтому он вдруг "прозрел"..
А он никогда и не был с людьми. Изначально запиливал видосики. Потому, что вживую общается плохо (и это стало понятно еще на стадионе).
Это бараны сами себе придумали образ Зе.