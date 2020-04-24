Зеленский забрался на Олимп и потерял связь с людьми, - Данилюк. ВИДЕО

Президент Зеленский перестал активно общаться с украинцами, как в период парламентской избирательной кампании, и отдает предпочтение телевизионному формату общения с избирателями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала НАШ заявил экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Я чувствую, что он отошел от людей. Сначала он был очень активный. Особенно во время парламентской избирательной кампании. Сейчас он закрылся в этом телевизоре, обращается к людям в телеобращениях... Когда человек взобрался на Олимп, то хотя бы поддерживал связь с людьми. Такого сейчас нет. Сейчас есть президент в видеозаписи, и люди чувствуют, что здесь что-то не так - что-то здесь не искренне и есть определенная дистанция", - сказал Данилюк.

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