Рік президентства Зеленського: пресконференція глави держави. ВIДЕО

Сьогодні, 20 травня, відбувається пресконференція Президента України Володимира Зеленського.

Цензор.НЕТ веде трансляцію пресконференції.

Пресконференція присвячена результатам року президентства Володимира Зеленського.

Речниця Зеленського Юлія Мендель повідомила, що всіх охочих журналістів не змогли акредитувати на пресконференцію, але Зеленський, за її словами, "готовий відповідати на всі питання навіть протягом 14 годин".

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