Крупнейшие сети АЗС ускорили повышение цен на автогаз

Розничные сети 21 мая повысили стоимость сжиженного газа еще на 20-60 копеек за литр, средняя по стране цена выросла на 24 коп. – до 9,33 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 19 копеек – до 8,80 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Ивано-Франковской области, где группа увеличила цены сразу на 65 коп. – с 8,35 до 9 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 10-30 коп./л.

Цена газа на АЗС ОККО выросла на 20 копеек – до 9,96 грн/л. В столичном регионе сеть торгует по 9,99 грн/л, повысив цену на 40 копеек.

WOG в среднем повысила цены на 29 копеек – до 10,26 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 9,88 грн/л.

Glusco, KLO и "Авантаж" повысили цены на 10–60 коп./л. "Автотранс" – на 35 коп./л.

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Как сообщалось, в начале мая оптовые цены на сжиженный газ перешли к росту, что вызвало подорожание топлива на АЗС. Так, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 33% – с 11 000 до 16 720 грн/т.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.