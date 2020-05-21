"Энергоатом" снизил производство электроэнергии с начала года на 4,6%

Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-апреле 2020 года сократилось на 4,6% (на 1,4 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 28,96 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные "Энергоатома", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Плановое задание по производству электроэнергии за указанный период перевыполнено на 1,3%.

Электростанции госпредприятия за этот период отпустили 27,19 млрд кВт-ч против 28,64 млрд кВт-ч в январе-апреле 2019 года.

Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 56,2%, что на 2 п.п. больше января-апреля-2019.

Объем освоения капитальных вложений составил 2,5 млрд грн против 2,64 млрд грн в январе-апреле 2019 года, финансирование капвложений – 3,1 млрд грн против 5,87 млрд грн.

За первые четыре месяца года НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 4,29 млрд грн, расчеты по страхованию составили 1,08 млрд грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 71,9%, что на 4,1 п. п. меньше, чем в январе-апреле 2019 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 74,8%, что на 2,1 п. п. меньше показателя четырех месяцев 2019 года.

В работе АЭС Украины в январе-апреле зафиксировано шесть нарушений – на одно нарушение больше, чем в январе-апреле 2019 года.

Общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 447,06 суток против 438,92 суток в январе-апреле 2019 года.

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Как сообщалось, согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

Ранее в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" вынужден ограничивать нагрузку энергоблоков.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.