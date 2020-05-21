Бельгийская Sibelco купила еще два предприятия в Украине

Бельгийский производитель промышленных минералов Sibelco приобрел украинские предприятия "Курдюмовский завод кислотоупорных изделий" и "Евроминерал" (Опытное Донецкой области).

Об этом сообщили в компании Integrites, выступающей юридическим советником Sibelco, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно финансовому отчету Sibelco за 2019 год, компания владеет украинскими предприятиями ЧАО "Глины Донбаса" (100%), ООО "Силика Холдинг" (51%) и АО "Новоселовский ГОК" (48,36%).

Sibelco в 2019 году сократила чистую прибыль в 5,3 раза – до 671,7 млн евро. Выручка снизилась на 6,4% – до 3,29 млрд евро, EBITDA – на 14,9%, до 554,4 млн евро.

ЧАО "Курдюмовский завод кислотоупорных изделий" входит в промышленную группу (ПГ) "Кислотоупор". Занимается добычей беложгущейся тугоплавкой глины на Курдюмовском месторождении с балансовыми запасами около 13 млн тонн. Введено в эксплуатацию в 2009 году.

По данным предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, по итогам 2019 года завод увеличил чистую прибыль вдвое по сравнению с 2018 годом – до 21 млн грн. Нераспределенная прибыль возросла в 1,4 раза – до 40,3 млн грн. Долгосрочные обязательства сократились в 15 раз – до 457 тыс. грн, текущие – почти в два раза, до 6 млн грн.

Активы предприятия в 2019 году составили 49,6 млн грн. Зарегистрированный капитал ЧАО "Курдюмовский завод кислотоупорных изделий" по состоянию на март 2020 ujlf составляет 1 млн грн.

Акционерами ЧАО по состоянию на первый квартал 2020 года указаны кипрские компании "Триола ЛТД" (79,68%) и "Лоромо ЛТД" (20,31%).

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ООО "Евроминерал" также входит в ПГ "Кислотоупор". Согласно годовому отчету компании за 2018 год, чистая прибыль возросла в пять раз по сравнению с 2017 годом – до 55,2 млн грн, выручка – на 78%, до 335,1 млн грн.

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на 21 мая 2020 года собственником компании является нидерландская Watts Blake Bearne International Holdings B.V. Зарегистрированный капитал общества составляет 22,5 млн грн.

Ранее Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение нидерландской "дочке" Sibelco – Watts Blake Bearne International Holdings B.V., входящей в британскую Watts Blake Bearn (крупнейший в мире производитель комовых глин), приобрести доли в уставном капитале ЧАО "Курдюмовский завод кислотоупорных изделий" и ООО "Евроминерал", предоставляющих превышение 50% голосов в высших органах управления обществ/

Напомним, в конце 2015 года нидерландская Watts Blake Bearne International HoldingsB.V. увеличила свою долю в уставном капитале ЧАО "Глины Донбасса" до 99% с 49% ранее.