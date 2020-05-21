Министр экономики надеется на ускорение инфляции выше прогноза НБУ

Основания для смены прогноза снижения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 года на 4,8% пока отсутствуют, по поводу прогноза курса гривни и инфляции имеются расхождения с Национальным банком.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К настоящему времени мы не обновляем макропрогноз. Сейчас мы полагаем, что наши расчеты имеют право сбыться. Самое главное – объем ВВП и занятость. В целом пока что мы видим, что по ВВП двигаемся в нашем фарватере", – сказал министр.

Петрашко напомнил о существующей практике уточнения макропрогноза дважды в год: поскольку любое его изменение влечет за собой бюджетные изменения, то частые уточнения макропрогноза нецелесообразны.

"Пока что мы не считаем, что макропрогноз будет другим. Так, мы думаем, что будут некоторые нюансы – разбежности по инфляции и курсу гривни. И это не мелкие, а важные темы, которые мы мониторим", – отметил министр.

Петрашко пояснил, что курс гривни в последнее время заметно укрепился и сейчас находится достаточно далеко от определенного в госбюджете ориентира – 26,7 грн/$ против 29,5 грн/$.

В отношении инфляции Петрашко еще раз подчеркнул, что определенные в правительственном прогнозе 11,6%, по его мнению, не несут угрозу макроэкономической стабильности, однако позволят рассчитывать на более быстрое восстановление экономики.

По его словам, Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%.

Глава Минэкономики отметил: если будет очевидна ошибка с прогнозом инфляции или курса, то необходимо будет принимать компенсаторные меры для бюджета.

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Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что надеется на девальвацию гривни до 30 грн/$, что облегчит выполнение госбюджета.

льный банк (НБУ) ожидает снижения ВВП Украины в 2020 году на 5% и ускорения инфляции до 6%.

Напомним, госбюджет на 2020 год изначально предусматривал средний курс 27,5 грн/$, однако после внесенных в апреле изменений этот показатель был снижен до 29,5 грн/$.