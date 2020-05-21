Антимонопольный комитет рекомендовал прекратить продажу авиабилетов до отмены карантина

Антимонопольный комитет Украины предоставил рекомендации авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

"Такая информация может ввести в заблуждение потребителей, поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности", – подчеркивается в сообщении.

По информации Комитета, авиаперевозчики осуществляют распространение информации о возможности покупки авиабилета на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая. При этом они не указывают, что карантинные ограничения на осуществление регулярных авиарейсов между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок, в связи с чем осуществление регулярного рейса будет невозможным.

АМКУ обращает внимание, что некоторые авиаперевозчики по результатам отмены рейсов предлагают потребителям авиауслуг на собственных сайтах только две опции обратной связи – "Изменить бронирование" и "Обменять билет на промокод".

"Возмещение стоимости перевозки, которой могли бы воспользоваться пассажиры для возврата средств за неиспользованные билеты в связи с отменой рейсов, форма обратной связи не предусматривает. Итак, пассажирам предоставляется неполная информация (замалчиваются другие варианты обязательных опций, предусмотренных авиационными правилами) о возможности реализации их прав в полном объеме", – указывают в Комитете.

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В этой связи АМКУ принял обязательные для рассмотрения рекомендации.

В частности, авиакомпании должны воздержаться от распространения неполной информации, содержание которой касается продажи билетов с 23 мая на регулярные международные рейсы, пока официальная информация об открытии авиасообщения между странами не будет подтверждена компетентными органами обеих стран.

При этом перевозчики должны предоставлять потребителю авиауслуги полную и актуальную информацию о невозможности осуществления регулярного рейса, в случае если авиасообщение между Украиной и другими странами не будет открыто.

Кроме того, АМКУ рекомендовал предоставлять потребителям авиауслуг полные и доступные сведения обо всех вариантах обслуживания, предусмотренных авиационными правилами, в частности путем размещения на собственном сайте информации по возмещению стоимости авиабилетов в связи с отменой рейсов.

Рекомендации предоставлены авиакомпаниям Wizz Аir, МАУ, Czech Airlines, Lufthansa, Ryanair, Swiss и еще 6 перевозчикам, которые должны сообщить об их выполнении в 10-дневный срок, в противном случае АМКУ сохраняет возможность наложить на нарушителей штраф в размере до 5% дохода за последний отчетный год.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о возобновлении международного автобусного и железнодорожного сообщения, тогда как вопрос возобновления регулярных авиарейсов отложен до 15 июня.