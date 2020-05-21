Нацбанк обнародовал новый порядок проверки операций клиентов банков
Национальный банк утвердил и опубликовал новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, разработанное в связи с введением в действие с 28 апреля новых требований законодательства.
Положение "Об осуществлении банками финансового мониторинга" утверждено постановлением правления НБУ №65 от 19 мая и вступает в силу с 22 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Национальный банк как и обещал, предоставил всем банкам достаточно времени для настройки свои процессов и процедур по финмониторингу. Банки смогут это сделать до конца 2020 года", – отмечается в сообщении.
При этом для новых клиентов банки обязаны применять новые требования с 28 апреля, а для существующих – во время плановой проверки их данных.
"Главное преимущество нового закона – дистанционная идентификация и верификация клиента. Теперь для открытия счета в новом банке визит в отделение или личная встреча с представителем банка не требуется", – отмечают в НБУ.
Для этого Национальный банк утвердил полноценные и упрощенные модели дистанционной идентификации.
Полноценные модели (BankID НБУ, квалифицированная электронная подпись (КЭП), видеотрансляция) позволить пользоваться банковскими услугами без ограничений. Упрощенные модели (BankID НБУ; КЭП; платеж с собственного счета на отдельный счет банка; считывание данных с чипа биометрического документа (паспорта или паспорта в формате ID-карты) верификация данных в бюро кредитных историй) предусматривают определенные лимиты на использование счетов.
"Фактически работник банка может с помощью видеосвязи пообщаться с клиентом и проверить у него документы", – отмечают в НБУ.
Кроме того, обновлено требования к выявлению конечных бенефициарных владельцев.
"Банки во время идентификации и верификации юридических лиц должны понимать, кто является конечным бенефициарным владельцем предприятия. Ранее банки для этого использовали преимущественно только информацию из Единого реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. Отныне банки должны использовать информацию не только из этого реестра, но и из других источников", – пояснили в НБУ.
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Национальный банк также предоставил детализированное описание технических настроек во время проведения денежных переводов.
Кроме того, постановлением вводятся новые подходы к работе банков с политически значимыми лицами и связанными с ними людьми (PEPs), детализированы требования к установлению корреспондентских отношений с иностранными банками, введена процедура информирования о нарушении финмониторинга (whistle-blowing)
Также постановлением установлен порядок замораживания/размораживания активов лиц из списка террористов, установлен базовый перечень критериев риска и индикаторов подозрительности финансовых операций, утверждены признаки ненадлежащей системы управления рисками банка.
Кроме того, введен инструмент возложения, благодаря чему банки смогут использовать результаты идентификации и верификации от обязанных третьих лиц и поручать эту функцию агентам.
Как сообщалось, новый закон о противодействии отмыванию доходов вступил в силу с 28 апреля. Среди прочего, он устанавливает необходимость идентификации плательщика при денежных переводах, в том числе при внесении средств на банковский счет через терминал на сумму свыше 5 тыс. грн.
В то же время, в связи со вступлением в силу этого закона, Национальный банк повысил предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте).
Подробнее о нововведениях читайте в материале БизнесЦензор: Як банки перевірятимуть всі платежі українців
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Люди научились выживать не доверяя власти и банкам.
Все последние банковские законы направлены на то, чтобы максимально ограничить операции с наличкой, заставить людей отнести деньги в банки, а потом их отобрать/обесценить/украсть.
А вот если человек имеет сбережения и доходы в валюте, да еще в наличке, то тут у власти маневра по грабежу намного меньше. Например, власть обесценивает гривну, чтобы нажиться на этом человеке, сделать его беднее, а у него наоборот - доходы в гривне тоже растут, ну или как минимум. не уменьшаются.
На другой стороне НЕВОЗМОЖНОСТЬ посмотреть КУДА, СКОЛЬКО и ЗА ЧТО "ушли" деньги.
Там же армия чиновников.
На грани - недвижимость, машинки за 20000-100000 баксов у простых госслужачих (или у детишек).
А в параллельной медали - "долги" перед госбанками. При чем самые умные понабирали кредитов аж у 3 госбанков. Денег "нима", залога также.
Почему-то наши госбанки понадавали мертвых кредитов олигархам. Согласитесь 100 000 грн 20 лет назад и сейчас - феноменальная разница.
Неужели нельзя сделать ВСЕМ разумную ставку с оборота в размере 3-5%, но пусть платят ВСЕ. А так один "лашара" - платит, а 5 ни цента.
А Вы предлагаете 3-5%.
Есть такой параметр отношение налогов к ВВП. Так вот для Украины оно 38,9%
По этому параметру Украина замыкает десятку "лидеров" в мире. Соответсвенно здесь нет смысла развивать какой-то бизнес. Выгодней это делать в других странах.