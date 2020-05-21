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Нацбанк обнародовал новый порядок проверки операций клиентов банков

Нацбанк обнародовал новый порядок проверки операций клиентов банков

Национальный банк утвердил и опубликовал новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, разработанное в связи с введением в действие с 28 апреля новых требований законодательства.

Положение "Об осуществлении банками финансового мониторинга" утверждено постановлением правления НБУ №65 от 19 мая и вступает в силу с 22 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Национальный банк как и обещал, предоставил всем банкам достаточно времени для настройки свои процессов и процедур по финмониторингу. Банки смогут это сделать до конца 2020 года", – отмечается в сообщении.

При этом для новых клиентов банки обязаны применять новые требования с 28 апреля, а для существующих – во время плановой проверки их данных.

"Главное преимущество нового закона – дистанционная идентификация и верификация клиента. Теперь для открытия счета в новом банке визит в отделение или личная встреча с представителем банка не требуется", – отмечают в НБУ.

Для этого Национальный банк утвердил полноценные и упрощенные модели дистанционной идентификации.

Полноценные модели (BankID НБУ, квалифицированная электронная подпись (КЭП), видеотрансляция) позволить пользоваться банковскими услугами без ограничений. Упрощенные модели (BankID НБУ; КЭП; платеж с собственного счета на отдельный счет банка; считывание данных с чипа биометрического документа (паспорта или паспорта в формате ID-карты) верификация данных в бюро кредитных историй) предусматривают определенные лимиты на использование счетов.

"Фактически работник банка может с помощью видеосвязи пообщаться с клиентом и проверить у него документы", – отмечают в НБУ.

Кроме того, обновлено требования к выявлению конечных бенефициарных владельцев.

"Банки во время идентификации и верификации юридических лиц должны понимать, кто является конечным бенефициарным владельцем предприятия. Ранее банки для этого использовали преимущественно только информацию из Единого реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. Отныне банки должны использовать информацию не только из этого реестра, но и из других источников", – пояснили в НБУ.

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Национальный банк также предоставил детализированное описание технических настроек во время проведения денежных переводов.

Кроме того, постановлением вводятся новые подходы к работе банков с политически значимыми лицами и связанными с ними людьми (PEPs), детализированы требования к установлению корреспондентских отношений с иностранными банками, введена процедура информирования о нарушении финмониторинга (whistle-blowing)

Также постановлением установлен порядок замораживания/размораживания активов лиц из списка террористов, установлен базовый перечень критериев риска и индикаторов подозрительности финансовых операций, утверждены признаки ненадлежащей системы управления рисками банка.

Кроме того, введен инструмент возложения, благодаря чему банки смогут использовать результаты идентификации и верификации от обязанных третьих лиц и поручать эту функцию агентам.

Как сообщалось, новый закон о противодействии отмыванию доходов вступил в силу с 28 апреля. Среди прочего, он устанавливает необходимость идентификации плательщика при денежных переводах, в том числе при внесении средств на банковский счет через терминал на сумму свыше 5 тыс. грн.

В то же время, в связи со вступлением в силу этого закона, Национальный банк повысил предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Подробнее о нововведениях читайте в материале БизнесЦензор: Як банки перевірятимуть всі платежі українців

Автор: 

банки (6951) НБУ (9265) відмивання грошей (292)


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Топ коментарі
+3
Власти очень хочется добраться до наличных сбережений людей.
Люди научились выживать не доверяя власти и банкам.
Все последние банковские законы направлены на то, чтобы максимально ограничить операции с наличкой, заставить людей отнести деньги в банки, а потом их отобрать/обесценить/украсть.
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21.05.2020 22:29
+3
Вопрос не в ограничениях, а в тотальном контроле за финансами людей, вплоть до подсчета баланса прихода-расхода каждого человека. Я уже не говорю о возможности полностью отобрать/обесценить/украсть.
А вот если человек имеет сбережения и доходы в валюте, да еще в наличке, то тут у власти маневра по грабежу намного меньше. Например, власть обесценивает гривну, чтобы нажиться на этом человеке, сделать его беднее, а у него наоборот - доходы в гривне тоже растут, ну или как минимум. не уменьшаются.
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21.05.2020 23:25
+1
Подонки у нас у власти. В США и ЕС власть сильно отличается от наших мерзавцев, поэтому там это работает, а у нас превращается в очередной инструмент грабежа людей властью.
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21.05.2020 23:34
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Власти очень хочется добраться до наличных сбережений людей.
Люди научились выживать не доверяя власти и банкам.
Все последние банковские законы направлены на то, чтобы максимально ограничить операции с наличкой, заставить людей отнести деньги в банки, а потом их отобрать/обесценить/украсть.
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21.05.2020 22:29 Відповісти
Ав чем вы видите тут ограничения? Как по мне одни упрощения...
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21.05.2020 22:37 Відповісти
Вопрос не в ограничениях, а в тотальном контроле за финансами людей, вплоть до подсчета баланса прихода-расхода каждого человека. Я уже не говорю о возможности полностью отобрать/обесценить/украсть.
А вот если человек имеет сбережения и доходы в валюте, да еще в наличке, то тут у власти маневра по грабежу намного меньше. Например, власть обесценивает гривну, чтобы нажиться на этом человеке, сделать его беднее, а у него наоборот - доходы в гривне тоже растут, ну или как минимум. не уменьшаются.
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21.05.2020 23:25 Відповісти
Разве зебилы не за это голосувалы ?
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22.05.2020 13:10 Відповісти
Ну дык кризис на носу, как же иначе?
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21.05.2020 22:42 Відповісти
Хотят как в США и ЕС, вот подонки)
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21.05.2020 23:28 Відповісти
Подонки у нас у власти. В США и ЕС власть сильно отличается от наших мерзавцев, поэтому там это работает, а у нас превращается в очередной инструмент грабежа людей властью.
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21.05.2020 23:34 Відповісти
Если бы зарплата была как всша и ес я бы тоже в банках деньги держал а так нечего нести в банк)))
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22.05.2020 07:53 Відповісти
Наверно это шаг вперед... Хотя лично для себя не вижу изменений...
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21.05.2020 22:35 Відповісти
Наконец-то. Теперь международный терроризм и оружие массового уничтожения не пройдут
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22.05.2020 00:22 Відповісти
Оно конечно хорошо, чтоб ВСЕ платили налоги. НО, их ИТАК не платят те кто не платил. А зачем? Кто-то строитель, кто-то стоматолог на ГОСУДАРСТВЕННОЙ работе с ставкой аж 0,2, а по факту предприниматель, вот только МЫ платим деньги за бесплатную энергию, воду, тепло, канализацию. Куча платит АЖ 200-400 грн в месяц. Это ОДНА сторона медали.
На другой стороне НЕВОЗМОЖНОСТЬ посмотреть КУДА, СКОЛЬКО и ЗА ЧТО "ушли" деньги.
Там же армия чиновников.
На грани - недвижимость, машинки за 20000-100000 баксов у простых госслужачих (или у детишек).
А в параллельной медали - "долги" перед госбанками. При чем самые умные понабирали кредитов аж у 3 госбанков. Денег "нима", залога также.
Почему-то наши госбанки понадавали мертвых кредитов олигархам. Согласитесь 100 000 грн 20 лет назад и сейчас - феноменальная разница.
Неужели нельзя сделать ВСЕМ разумную ставку с оборота в размере 3-5%, но пусть платят ВСЕ. А так один "лашара" - платит, а 5 ни цента.
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22.05.2020 08:30 Відповісти
Сейчас налогообложение более 30% если считать с оборота.
А Вы предлагаете 3-5%.
Есть такой параметр отношение налогов к ВВП. Так вот для Украины оно 38,9%
По этому параметру Украина замыкает десятку "лидеров" в мире. Соответсвенно здесь нет смысла развивать какой-то бизнес. Выгодней это делать в других странах.
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22.05.2020 10:17 Відповісти
Работать выгоднее всегда там где люди имеют деньги.
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22.05.2020 11:24 Відповісти
Так может и деньги не надо в банки ложить. Людей нет спросить не с кого, телефон накроется и все, ты без счетов
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22.05.2020 11:23 Відповісти

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