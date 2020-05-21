Нацбанк обнародовал новый порядок проверки операций клиентов банков

Национальный банк утвердил и опубликовал новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, разработанное в связи с введением в действие с 28 апреля новых требований законодательства.

Положение "Об осуществлении банками финансового мониторинга" утверждено постановлением правления НБУ №65 от 19 мая и вступает в силу с 22 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Национальный банк как и обещал, предоставил всем банкам достаточно времени для настройки свои процессов и процедур по финмониторингу. Банки смогут это сделать до конца 2020 года", – отмечается в сообщении.

При этом для новых клиентов банки обязаны применять новые требования с 28 апреля, а для существующих – во время плановой проверки их данных.

"Главное преимущество нового закона – дистанционная идентификация и верификация клиента. Теперь для открытия счета в новом банке визит в отделение или личная встреча с представителем банка не требуется", – отмечают в НБУ.

Для этого Национальный банк утвердил полноценные и упрощенные модели дистанционной идентификации.

Полноценные модели (BankID НБУ, квалифицированная электронная подпись (КЭП), видеотрансляция) позволить пользоваться банковскими услугами без ограничений. Упрощенные модели (BankID НБУ; КЭП; платеж с собственного счета на отдельный счет банка; считывание данных с чипа биометрического документа (паспорта или паспорта в формате ID-карты) верификация данных в бюро кредитных историй) предусматривают определенные лимиты на использование счетов.

"Фактически работник банка может с помощью видеосвязи пообщаться с клиентом и проверить у него документы", – отмечают в НБУ.

Кроме того, обновлено требования к выявлению конечных бенефициарных владельцев.

"Банки во время идентификации и верификации юридических лиц должны понимать, кто является конечным бенефициарным владельцем предприятия. Ранее банки для этого использовали преимущественно только информацию из Единого реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. Отныне банки должны использовать информацию не только из этого реестра, но и из других источников", – пояснили в НБУ.

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Национальный банк также предоставил детализированное описание технических настроек во время проведения денежных переводов.

Кроме того, постановлением вводятся новые подходы к работе банков с политически значимыми лицами и связанными с ними людьми (PEPs), детализированы требования к установлению корреспондентских отношений с иностранными банками, введена процедура информирования о нарушении финмониторинга (whistle-blowing)

Также постановлением установлен порядок замораживания/размораживания активов лиц из списка террористов, установлен базовый перечень критериев риска и индикаторов подозрительности финансовых операций, утверждены признаки ненадлежащей системы управления рисками банка.

Кроме того, введен инструмент возложения, благодаря чему банки смогут использовать результаты идентификации и верификации от обязанных третьих лиц и поручать эту функцию агентам.

Как сообщалось, новый закон о противодействии отмыванию доходов вступил в силу с 28 апреля. Среди прочего, он устанавливает необходимость идентификации плательщика при денежных переводах, в том числе при внесении средств на банковский счет через терминал на сумму свыше 5 тыс. грн.

В то же время, в связи со вступлением в силу этого закона, Национальный банк повысил предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Подробнее о нововведениях читайте в материале БизнесЦензор: Як банки перевірятимуть всі платежі українців