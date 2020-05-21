Зеленский подписал закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" №466-IX (законопроект №1210).
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.
Среди прочего, закон принят с целью внедрения международных стандартов налогового контроля и имплементации положений Плана противодействия практикам размывание налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).
В то же время Зеленский обратился к Кабмину с рядом предложений в отношении правил налогообложения контролируемых иностранных компаний.
В частности президент предложил совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести в Верховную Раду законопроект о введении детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения.
Также Зеленский предлагает внести изменения в предусмотренные подписанным законом правила налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также сроки сбора данных для декларирования объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19).
Также, по мнению президента, должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.
Кроме того, правительство должно обеспечить защиту данных и информации, полученных органами контроля по отчетности резидентов Украины по доходам, в частности, полученных из источников за пределами Украины, а также данных, получаемых от компетентных органов иностранных государств.
"Должен быть рассмотрен вопрос об установлении уголовной ответственности за незаконное разглашение таких данных и информации", – отмечается в сообщении.
Эти законодательные изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №1210 во втором чтении 16 января.
Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд поправок. В частности, повышен объем дохода предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, урегулировано налогообложение жидкостей для электронных сигарет, а также возобновлено возмещение НДС при экспорте сои и рапса.
Как отмечали в Минфине, части имплементации положений Плана действий BEPS законом введена концепция налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица.
Кроме того, введена трехуровневая структура документации для международных групп компаний, которая включает в себя документацию по трансфертному ценообразованию (локальный файл), глобальную документацию (мастер-файл) и отчет в разрезе стран (country-by-country reporting).
Законом имплементированы положения 8-10 шагов плана BEPS по контролю за распределением функций, рисков и нематериальных активов внутри группы компаний, определен порядок проведения процедуры взаимного согласования, а также введена концепция налогообложения приравненных к дивидендам платежей при осуществлении операций с нерезидентами.
В части администрирования налогов законом вводится в Налоговом кодексе принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения, определены требования к правильности решения контролирующих органов о наложении штрафов, а также закреплен перечень налоговых правонарушений контролирующих органов и закреплена материальная ответственность органа за неправомерные действия его должностных лиц.
В части местных налогов и сборов значений законом введена унифицированная форма информации о ставках и льготах по всем местным налогам и сборам, отменена обязанность органов местного самоуправления ежегодного устанавливать местные налоги и сборы, отменены льготы по плате за землю и налога на недвижимое имущество на территории населенных пунктов на линии соприкосновения.
Кроме того, отменено для плательщиков I-III группы единого налога освобождение от уплаты земельного налога в случае осуществления деятельности по предоставлению земельных участков или недвижимого имущества в аренду (наем, заем).
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Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, презЕдент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.))
"Должен быть рассмотрен вопрос об установлении уголовной ответственности за незаконное разглашение таких данных и информации", - отмечается в сообщении."
И вот чего янелоху так опасаться этого?? Думай!-те