Зеленский поручил подготовить законопроект о налоговой амнистии

Президент Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"Эти законодательные изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", – отмечается в сообщении.

Кроме того, правительство должно подготовить с привлечением представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов предложения по системному совершенствованию и упрощению процедур администрирования налогов и сборов, обеспечению четкости правил налогообложения, унификации и понятности терминологии. Соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады до конца 2020 года.

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Как сообщалось, накануне в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капитала готов и будет передан на рассмотрение Верховной Радой, при этом условия такой амнистии в текущих условиях могут быть смягчены.

Ранее обсуждаемый проект налоговой амнистии капиталов предусматривал базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком. При этом налоговую амнистию (добровольное раскрытие информации налогоплательщиком) планировалось запустить вместе с всеобщим декларированием.