Нацбанк разрешит удаленный доступ к реестру должников

Национальный банк Украины (НБУ) планирует предоставить удаленный доступ к своему кредитному реестру.

Соответствующие нормы предусмотрены проектом изменений в Положение о Кредитном реестре, обнародованном на сайте НБУ для обсуждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"В условиях карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19, этот шаг позволит заявителям – населению и юридическим лицам – получить информацию по кредитного реестра Национального банка удобнее и быстрее", – отмечается в сообщении.

В частности, заявитель сможет получить информацию через запрос к поисковой системе кредитного реестра. Для этого нужно будет пройти верификацию данных физического лица с помощью системы BankID Национального банка или квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Физическое лицо может подписать заявление на получение информации из кредитного реестра, которое подается в электронной форме, личной КЭП, юридическое лицо – квалифицированной электронной подписью своего руководителя.

"При этом, заявление на получение информации из кредитного реестра может предоставляться и на бумажных носителях. Лицо, получающее такую ​​информацию по доверенности, должно приложить к заявлению копию документа, подтверждающего его полномочия", – уточнили в НБУ.

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Напомним, Национальный банк создал централизованный Кредитный реестр в 2018 году. В нем накапливается информация о кредитных операциях заемщиков всех банков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

Заемщики, в отношении которых переданы данные в Кредитный реестр, также имеют право получать из этого реестра информацию о себе и в случае несогласия с ее содержанием требовать внесения изменений в информации.

На сегодня в Кредитном регистре НБУ находится информация о более 75 тыс. должников, в том числе 48 тыс. физических и 27 тыс. юридических (27000) лиц.