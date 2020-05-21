Зеленский анонсировал новую кредитную программу для ремонта местных дорог

Для ремонтов и строительства дорог местного значения областные государственные администрации получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе селекторного совещания по строительству дорог местного значения, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам президента, механизм привлечения этих средств был наработан в совместном проекте Офиса президента, правительства и "Укравтодора", а соответствующие законопроекты для привлечения дополнительного финансирования на обновление местных дорог уже зарегистрированы в Верховной Раде.

Зеленский отметил, что тесное сотрудничество правительства, парламента, Нацбанка и местных властей поможет эффективному обновлению дорог.

"Сегодня чрезвычайно важно сделать кредитную ставку ниже и фиксированной, потому что никто не заинтересован брать кредиты, если высокая плавающая ставка", – сказал президент.

В свою очередь участники совещания доложили, что в среднем области использовали на обновление местных дорог 30% доказанных ассигнований с начала года. Однако в отдельных регионах этот показатель не превышает 5-10% из-за неготовности проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированные в 2020 году.

Зеленский призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направила деньги. Также президент призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах.

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Как сообщалось, в январе Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн. В начале февраля законы подписал президент Владимир Зеленский.

Кабинет министров на заседании 1 апреля утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для "Укравтодора" на общую сумму до 19,27 млрд грн.

В рамках реализации решения "Укравтодор" осуществит ​​эмиссию пяти серий облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией. Затем облигации "Укравтодора" выкупит государственный "Укрэксимбанк".

30 апреля "Укрэксимбанк" предоставил Госагентству автомобильных дорог ("Укравтодор") первую часть финансирования под госгарантии на строительство и ремонт дорог на сумму 5,78 млрд грн.

В тот же день "Укрэксимбанк" привлек кредит рефинансирования у Национального банка (НБУ) на сумму 6 млрд грн под залог пула активов.