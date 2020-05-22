Итоги недели: "Адаптивный карантин", кредит от МВФ и неудачи Коломойского

Главные новости экономики за неделю 18 - 22 мая.

ФИНАНСЫ

Зеленский подписал "антиКоломойский" закон для получения кредита МВФ

Закон запрещает возвращать признанные неплатежеспособными банки их владельцам по решению суда, а также отменять процесс ликвидации банка. Его подписание оставалось последним условием для утверждения новой кредитной программы МВФ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Сразу после этого МВФ заявил о достижении предварительного соглашения с Украиной (staff level agreement) о новой программе финансирования stand-by (SBA) объемом $5 млрд. Ее окончательное утверждение ожидается в ближайшие недели.

Евросоюз утвердил выделение Украине помощи на 1,2 миллиарда евро

Совет ЕС окончательно одобрил предоставление Украине 1,2 млрд евро помощи для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. После этого Киев и Брюссель должны подписать меморандум, который подлежит утверждению Верховной Радой.

Министры финансов и экономики критикуют руководство НБУ

Министерство финансов надеется на девальвацию гривни до 30 грн/$, заявил министр финансов Сергей Марченко. Министр экономики Игорь Петрашко надеется на ускорение инфляции выше прогноза НБУ.

Девальвация гривни и ускорение роста цен негативно отразятся на благосостоянии большинства граждан, но позволят увеличить поступления в госбюджет: при внесении изменений в апреле в него был заложен курс 29,5 грн/$ и инфляция 11,6%.

Минфин разместил облигации на 21 миллиард, снизив ставки впервые с начала марта

Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 21,2 млрд грн, снизив ставки. При этом впервые с начала марта были размещены облигации в гривне со сроком обращения больше 6 месяцев.

Министр финансов Сергей Марченко надеется увеличить продажу ОВГЗ для финансирования дефицита госбюджета украинским банкам благодаря долгосрочным кредитам рефинансирования НБУ. С начала марта банки уже увеличили свой портфель ОВГЗ на 70 миллиардов.

Нацбанк увеличил покупку валюты до $228 миллионов за неделю

Национальный банк с 18 по 22 мая купил на межбанковском валютном рынке $228 млн, что в 1,4 раза больше, чем неделей ранее ($161,5 млн).

Остатки средств на валютных счетах Казначейства сократились до 32 миллиардов, – Минфин

Остатки средств на валютных счетах правительства составляют около 32 млрд грн в эквиваленте ($1,3 млрд по текущему курсу), сообщил министр финансов Сергей Марченко. Минфин надеется в ближайшее время получить не менее $1,75 млрд от МВФ.

Пенсионный фонд недосчитался 20% запланированных поступлений

Поступления Пенсионного фонда от единого социального взноса с начала года составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше плана, при этом в мае отставание от плана достигло 20%, сообщили в пресс-службе Фонда.

Рада одобрила создание почтового банка на базе "Укрпошты"

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, которым предлагается разрешить "Укрпоште" открывать и обслуживать счета как для физических, так и для юридических лиц, выпускать платежные карты и привлекать депозиты. Против этого выступают Минфин и Национальный банк.

Суд начал банкротство реанимированного судами "Укринбанка"

Хозсуд Луганской области открыл производство по делу о банкротстве ПАО "Украинская инновационная компания" ("Укринком") – переименованного ликвидированного "Укринбанка", контроль над которым бывшим собственникам удалось восстановить благодаря решениям судов.

В Фонде гарантирования вкладов заявляют, что таким образом бывшие собственники банка пытаются избежать возмещения причиненных кредиторам убытков. На 1 апреля они превышали 3 млрд грн, включая 1,8 млрд грн, выплаченных вкладчикам государственным Фондом.

МАКРОЭКОНОМИКА

Промышленное производство рухнуло в апреле на 16%, – Госстат

Промышленное производство в апреле 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 16,2%, тогда как в марте падение составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, свидетельствуют подсчеты Госстата. С начала года падение промпроизводства углубилось до 7,9%.

Уровень бедности возобновил рост после трех лет снижения, – Минсоцполитики

Согласно прогнозу НАН Украины, по итогам 2020 года уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 процентного пункта пункта выше значения 2019 года, сообщили в Минсоцполитики. До этого уровень бедности в Украине снижался с 2016 года.

ВЛАСТЬ

Кабмин ввел "адаптивный карантин", разрешив работу транспорта и детсадов

Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

По данным Минздрава, исходя из установленных критериев, к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин отдельным решением разрешить столице начать внедрение второго этапа ослабления ограничений с 23 мая.

Зеленский подписал закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов

Подписанный законопроект №1210 был принят с целью внедрения международных стандартов налогового контроля и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Законом также урегулировано налогообложение жидкостей для электронных сигарет и возобновлено возмещение НДС при экспорте сои и рапса.

В то же время Зеленский обратился к Кабмину с предложеним разработать ряд изменений в закон вместе с представителями бизнеса, которые резко критиковали его принятие.

Зеленский заявил о планах вывести трудовых мигрантов из тени

Власти Украины планируют добиться вывода из тени процесса трудовой миграции, установив требования к трудоустройству украинцев за рубежом, заявил президент Владимир Зеленский в разгоре с президентом Финляндии, предложив подписать международный договор о трудовой миграции.

Зеленский предложил смягчить условия амнистии капитала

В ходе пресс-конференции президент Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капитала готов и будет передан на рассмотрение Верховной Радой, при этом условия такой амнистии в текущих условиях могут быть смягчены.

Однако уже на следующий день президент поручил Кабинету министров разработать законопроект об одноразовом декларировании в трехмесячный срок.

Рада узаконила создание обещанного Зеленским телеканала для Донбасса вместо иновещания

Верховная Рада внесла изменения в закон "О системе иновещания Украины", сменив язык вещания с английского на украинский и русский, а территорию распространения - с мира на Донбасс и Крым. Таким образом легализирована работа обещанного Зеленским развлекательного канала "Дім"/"Дом".

Рада опустила требование к безопасности строительных материалов при введении европейских правил

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, призванный ввести европейские условия представления на рынке строительной продукции. В то же время законопроектом не предусмо европейского требования указывать содержание опасных веществ.

Рада поддержала отмену согласования строительства дорог и застройки в центре городов

Проектом предложено отменить требование о получении разрешения на выполнение работ по реконструкции или ремонта автомобильных дорог, а также согласования главным архитектором строительства в исторической части города. Документ принят в первом чтении.

Кабмин решил ликвидировать Офис финансового контроля

Кабинет министров отменил принятое в октябре 2019 года решение о реорганизации Государственной аудиторской службы путем создания Офиса финансового контроля. Ранее Кабмин также уволил главу Офиса Игоря Буграка.

Кабмин устранил руководство Службы здоровья от участия в конкурсе на нового главу

Кабинет министров объявил повторный конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья (НСЗУ), прописав условия таким образом, чтобы не допустить к нему нынешних руководителей. По итогам предыдущего отбора они заняли первые три места, но глава Минздрава Максим Степанов отказался кого либо из них утверждать.

ЭНЕРГЕТИКА

Рада приняла закон о ядерной безопасности

Закон призван обеспечить независимость Госатомрегулирования и позволит НАЭК "Энергоатом" привлечь кредит ЕБРР в размере 200 млн евро на программы безопасности.

Цены на газ для населения упали с начала года в 2 раза

"Нафтогаз Украины" снизил оптовую цену на газ для нужд населения на май до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку).Это на 21% меньше, по сравнению с апрелем, и на 51% – по сравнению с тарифом на начало года.

Тем временем спотовые цены на газ в Европе упали ниже $50 за тысячу кубометров.

Кабмин разрешил "Энергоатому" продавать электроэнергию напрямую потребителям

Теперь "Энергоатом" обязан продавать по двухсторонним договорам на специальных сессиях электронных аукционов 5% прогнозного объема отпуска электроэнергии. В самой компании утверждают, что это не решит проблем с долгами за отпущенную электроэнергию, которые превысили 5 млрд грн.

Подробнее о ситуации на рынке электроэнергии читайте в интервью главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка: "До момента, когда население будет платить за электроэнергию дороже промышленности, еще очень далеко"

Рада готова разрешить взламывать квартиры без решения суда из-за долгов за коммуналку

Среди прочего, законопроектом предлагается внести изменения закон "О жилищно-коммунальных услугах", предусмотрев возможность несанкционированного судом доступа к жилью без получения согласия его владельца для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги.

Рада одобрила мораторий на банкротство госпредприятия "Энергорынок"

Целью введения моратория на банкротство "Энергорынка" в пояснительной записке указано обеспечение реализации механизмов погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии, в том числе путем выпуска ОВГЗ, определенных в принятом за основу ранее законопроекте №2386.

Долги облгазов перед новым Оператором ГТС превысили 1,1 миллиарда

За первые четыре месяца 2020 года долг участников газового рынка за негативные небалансы перед "Оператором ГТС" составил 1,34 млрд грн, из которых 85% или 1,13 млрд задолжали облгазы. Долг перед "Укртрансгазом", выполнявшим функции оператора ГТС до 2020 года, составляет 44 млрд грн.

Газовая компания Ахметова рекордно увеличила добычу

В мае "ДТЭК Нафтогаз" Рината Ахметова впервые вышел на уровень добычи природного газа в объеме 5 млн кубометров в сутки. При этом другая компания Ахметова – "ДТЭК Востоэнерго" через суд бесплатно отбирала газ у государственных компаний, долг за него достиг 1,1 млрд грн.

"Укрнафта" не смогла вывести 2 тысячи скважин из налогового залога на 3,3 миллиарда

Верховный Суд признал правомерным решение Фискальной службы описать в залог 2044 скважины "Укрнафты" по налоговому долгу на 3,3 млрд грн, возникшему во время вывода из компании около 15 млрд грн в пользу компаний, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Укртатнафта" Коломойского показала 330 миллионов убытка

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) в 2019 году получила 326 млн грн убытка, несмотря на рост производства. За последнее десятилетие компания под управлением Коломойского, 43,05% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", показывала прибыть только в 2013 и 2014 годах.

Пророссийские боевики на Донбассе начали закрывать шахты из-за падения цен на уголь

Руководство контролируемой Россией группировки "ЛНР" собирается "реорганизовывать" угольную промышленность, закрыв часть шахт, что вызывает забастовки шахтеров. Руководство боевиков объясняет такое решение падением спроса на уголь на фоне снижения мировых цен на энергоносители.

Компании "Газпрома" не смогли оспорить ограничения ЕС для "Северного потока-2"

Европейский суд отклонил иски компаний "Nord Stream" и "Nord Stream 2" (единственный акционер - "Газпром"), которые пытались оспорить обновленную газовую директиву ЕС. В своем иске Nord Stream 2 AG указывал, что применение директивы существенно усложнит завершение строительства газопровода.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Систему автоматической фиксации нарушений на дорогах запустят с 1 июня

Кабинет министров одобрил запуск системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения с 1 июня. В Киеве и области уже установлено 50 камер автоматической фотовидеофиксации, всего по Украине планируется запустить в работу около 700 таких камер.

Кабмин разрешил возобновить международные рейсы автобусов и поездов

Кабинет министров принял решение о возобновлении международного автобусного и железнодорожного сообщения. Для этого Кабмин решил открыть 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой. Пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью остаются закрытыми.

В то же время возобновление регулярных авиационных рейсов ожидается не ранее 15 июня. АМКУ рекомендовал авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина.

"Укрзализныця" получила 7 миллиардов убытка за первый квартал

"Укрзализныця" по итогам января-марта получила 7 млрд грн убытка, к концу года дефицит средств у компании может составить 16 млрд грн.

С целью экстренной поддержки ликвидности Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления "Укрзализныце" кредита в размере 150 млн евро.

Рада одобрила законодательное установление авиационных сборов

Законопрокоект призван законодательно устрановить ставки авиационных сборов, которые с помощью решений судов отказывается платить авиакомпания МАУ Игоря Коломойского и партнеров. Ее долг по состоянию на осень 2019 года перед "Украэрорухом" составлял около 1 млрд грн.

Нацкомиссия приняла решение для снижения тарифов на звонки на номера других операторов

НКРСИ решила снизить ставку пропуска трафика за междугородние звонки и между операторами мобильной связи с 12 копеек до 8 копеек за минуту с 1 января 2021 года. Это должно снизить тарифы на звонки других операторов для граждан.

"Укрзализныця" отстранила руководство Скоростной железнодорожной компании из-за конкурса на питание

После выбора в качестве поставщика питания для скоростных поездов неизвестной компании вместо крупных игроков рынка и разгоревшегося скандала и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик отстравнил руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" и пообещел провести конкурс повторно.

КОРПОРАЦИИ

Новым владельцем журнала "Фокус" стал человек Коломойского, – СМИ

Новым владельцем журнала "Фокус" стал Александр Борщевич, который представляет интересы олигарха Игоря Коломойского, сообщают отраслевые СМИ. Борщевич является владельцем и директором трех компаний, зарегистрированных по адресу холдинга "1+1 Медиа", но связь с олигархом отрицает.

Агрохолдинг Герег выкупил активы конкурента в Хмельницкой области

Группа компаний "Эпицентр К" завершила сделку по приобретению части активов "Сварог Вест Групп" в Хмельницкой области, приобретя корпоративные права ООО "Хмельницк-Агро". Это позволило агрохолдингу Герег увеличить земельный банк почти на 40% – до 160 тыс. га.

Антимонопольный комитет открыл дело против одного из крупнейших производителей яиц

Антимонопольный комитет начал расследовать приобретение группой "Авангард" контроля над 7 птицефабриками с нарушением антимонопольного законодательства.

Злочевский оформил покупку компании бывшего главы "Надра Украины"

Кипрская компания Brociti Investments Limited Николая Злочевского стала владельцем 100% компании "Геоюнит", специализирующейся на проведении сейсморазведывательных работ на нефтегазовых месторождениях.

Бельгийская Sibelco купила еще два предприятия в Украине

Бельгийский производитель промышленных минералов Sibelco приобрел украинские предприятия "Курдюмовский завод кислотоупорных изделий" и "Евроминерал" в Донецкой области. Компании занимаются добычей и переработкой промышленных глин.

КОРРУПЦИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ

США активизировали расследование против Коломойского

Олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов находятся под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов из "Приватбанка" в США.

По данным американского издания BuzzFeed, в связи с расследованием агенты ФБР неоднократно ездили в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с уволенным вскоре после этого генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из НАБУ.

НАБУ провело обыски по делу на "Укрзализныце"

Детективы НАБУ провели обыски у чиновников "Укрзализныци" и представителей частных компаний по делу о закупке программного обеспечения для экспресса "Киев - Борисполь". В том числе обыск прошел у врио члена правления железнодорожной компании Романа Веприцкого.

Глава СБУ Баканов занимает должность в частной испанской фирме

Как выяснили журналисты программы "Схемы", глава СБУ Иван Баканов до сих пор занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, чем нарушает антикоррупционное законодательство.

В СБУ нарушения в этом не видят, заявляя, что испанская компания официально приостановила свою деятельность в 2019 году.

Суд решил отпустить контрабандиста Альперина и вернуть ему 77 миллионов залога

Высший антикоррупционный суд отказался продлить действие меры пресечения для одесского предпринимателя Вадима Альперина, которого подозревают в организации контрабандных схем на таможне. Теперь он сможет вернуть 77 млн грн внесенного ранее залога.

Суд отменил заочный арест беглого экс-министра Клименко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил решение о заочном аресте сбежавшего в Россию экс-министра доходов и сборов Александа Клименко. Суд решил, что прокуратура не предприняла достаточных действий для объявления подозреваемого в краже 3,1 млрд грн государственных средств в международный розыск.