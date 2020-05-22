Украина и МВФ достигли соглашения по новой программе на $5 миллиардов
Международный валютный фонд заявляет о достижении соглашения с Украиной на уровне персонала (staff level agreement) о новой программе финансирования stand-by (SBA).
Об этом со ссылкой на пресс-службу МВФ сообщает БизнесЦензор.
"Новый SBA запрошенным объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд) направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", - заявила Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.
По ее словам, такая программа будет обеспечивать способность Украины вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится. Ожидается, что программа stand by также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки, добавила Холлар.
"Это обеспечит Украине хорошие позиции для возобновления роста, а также возвращение к более масштабным реформам после завершения кризиса. Ожидается также, что эта сделка будет способствовать дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержке", - подчеркнули в МВФ.
Для окончательного утверждения новую программу должно одобрить руководство и исполнительный совет МВФ.
"Заседание совета ожидается в ближайшие недели", - отметили в Фонде.
Как сообщал БизнесЦензор, накануне президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №590-IX (так называемый "антиКоломойский" закон.
Зеленский заявил, что подпишет так называемый "антиКоломойский" закон до конца недели для скорого подписания нового кредитного соглашения с МВФ.
Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании банковской деятельности, так называемый, "антиКоломойский" закон.
Впрочем депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Антон Поляков (исключен из фракции "Слуга народа") зарегистрировали постановления об отмене этого голосования с целью затянуть подписание закона. Однако 19 мая Верховная Рада разблокировала подписание "антиКоломойского" закона.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон
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как все пусть ездят на работу за свой счёт
как все снимают квартиру
помощник депутата -- если нужен содержать за свой счёт
когда смотри заседание рады
80% не имеют понятие о чем идёт речь
похоже на занятие в детском саду -- там порядка больше