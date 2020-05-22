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Украина и МВФ достигли соглашения по новой программе на $5 миллиардов

Украина и МВФ достигли соглашения по новой программе на $5 миллиардов

Международный валютный фонд заявляет о достижении соглашения с Украиной на уровне персонала (staff level agreement) о новой программе финансирования stand-by (SBA).

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВФ сообщает БизнесЦензор.

"Новый SBA запрошенным объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд) направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", - заявила Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.

По ее словам, такая программа будет обеспечивать способность Украины вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится. Ожидается, что программа stand by также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки, добавила Холлар.

"Это обеспечит Украине хорошие позиции для возобновления роста, а также возвращение к более масштабным реформам после завершения кризиса. Ожидается также, что эта сделка будет способствовать дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержке", - подчеркнули в МВФ.

Для окончательного утверждения новую программу должно одобрить руководство и исполнительный совет МВФ.

"Заседание совета ожидается в ближайшие недели", - отметили в Фонде.

Как сообщал БизнесЦензор, накануне президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №590-IX (так называемый "антиКоломойский" закон.

Зеленский заявил, что подпишет так называемый "антиКоломойский" закон до конца недели для скорого подписания нового кредитного соглашения с МВФ.

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании банковской деятельности, так называемый, "антиКоломойский" закон.

Впрочем депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Антон Поляков (исключен из фракции "Слуга народа") зарегистрировали постановления об отмене этого голосования с целью затянуть подписание закона. Однако 19 мая Верховная Рада разблокировала подписание "антиКоломойского" закона.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

кредит (3275) кредитори (113) МВФ (1746)


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там уже все поделено...., и Украины в доле нет......
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22.05.2020 09:48 Відповісти
депутатов на общественный транспорт
/быстрее решится вопрос /
как все пусть ездят на работу за свой счёт
как все снимают квартиру
помощник депутата -- если нужен содержать за свой счёт
когда смотри заседание рады
80% не имеют понятие о чем идёт речь
похоже на занятие в детском саду -- там порядка больше
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22.05.2020 14:54 Відповісти
Чем глубже клыки иудоглобализации впиваются в Украину, тем меньше украинцев остается на свете.
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22.05.2020 15:32 Відповісти
пишіть коменти українською, так вас можна відрізнити від ботів з москви
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22.05.2020 19:31 Відповісти

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